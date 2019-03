FC Bayern - News und Gerüchte: Arjen Robben mit Comeback gegen FC Liverpool?

Arjen Robben vom FC Bayern München soll nach langer Verletzungspause ein Comeback gegen den FC Liverpool anstreben. Der FCB will wohl mit Robert Lewandowski verlängern. Der Flirt mit Oliver Kahn wird derweil konkreter. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Arjen Robben strebt Comeback gegen Liverpool an

Arjen Robben vom FC Bayern München konnte am gestrigen Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren, brach die Einheit aber laut Sky mit Wadenproblemen ab. Das Ziel soll laut Sport Bild aber weiterhin eine Rückkehr im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool sein. Das Rückspiel findet am 13. März in der Allianz Arena statt.

Der letzte Einsatz des 35-Jährigen geht auf Ende November zurück, seitdem fehlt Robben mit diversen Problemen. Nach einer Zahnoperation soll er allerdings auf dem Weg der Besserung sein.

Nach aktuellem Stand seien wohl 20 bis 30 Minuten gegen Liverpool vorstellbar, sollte er zuvor gegen Wolfsburg zumindest in den Kader berufen werden, so der Bericht.

Trainer Niko Kovac dürfte das Comeback von Robben gelegen kommen: Aller Voraussicht nach müssen die Bayern gegen Liverpool auf den verletzten Kingsley Coman verzichten, Thomas Müller fehlt gesperrt. Somit wären die Flügel fast automatisch mit Serge Gnabry und Franck Ribery besetzt.

Die besten Bundesliga-Torschützen in der Geschichte des FC Bayern © getty 1/16 Seit seinem Doppelpack bei Borussia Mönchengladbach ist Robert Lewandowski alleiniger Dritter in der ewigen Bundesliga-Torschützenliste des FC Bayern. Wer steht noch vor ihm? Das Ranking im Überblick. © getty 2/16 Platz 15: Roy Makaay, 78 BL-Tore. © getty 3/16 Platz 14: Paul Breitner, 83 BL-Tore. © getty 4/16 Platz 13: Franck Ribery, 84 BL-Tore. © getty 5/16 Platz 12: Lothar Matthäus, 85 BL-Tore. © getty 6/16 Platz 11: Uli Hoeneß, 86 BL-Tore. © getty 7/16 Platz 9: Mehmet Scholl, 87 BL-Tore. © getty 8/16 Platz 9: Claudio Pizarro, 87 BL-Tore. © getty 9/16 Platz 8: Giovane Elber, 92 BL-Tore. © getty 10/16 Platz 7: Arjen Robben, 98 BL-Tore. © getty 11/16 Platz 6: Dieter Hoeneß, 102 BL-Tore. © getty 12/16 Platz 5: Thomas Müller, 109 BL-Tore. © getty 13/16 Platz 4: Roland Wohlfarth, 119 BL-Tore. © getty 14/16 Platz 3: Robert Lewandowski, 121 BL-Tore. © getty 15/16 Platz 2: Karl-Heinz Rummenigge, 162 BL-Tore. © getty 16/16 Platz 1: Gerd Müller, 365 BL-Tore.

FC Bayern, Gerücht: Verlängerung mit Robert Lewandowski angestrebt?

Der FC Bayern München will offenbar mit Stürmer Robert Lewandowski bis 2023 verlängern. Das berichtet die Sport Bild. Demnach soll dem Polen damit trotz der anhaltenden Gerüchte um Timo Werner von RB Leipzig das Vertrauen ausgesprochen werden.

Aktuell steht Lewandowski noch bis 2021 unter Vertrag. Eine vorzeitige Verlängerung wäre wohl der finale Schritt in der Annäherung zwischen Klub und Spieler, nachdem der Stürmer im Sommer noch einen Abschied anstrebte. Bei Vertragsende 2023 wäre Lewandowski 34 Jahre alt.

Bislang ist der Wechsel von Werner nach München nicht offiziell in trockenen Tüchern, die Spekulationen um eine Einigung reißen aber nicht ab. Ob der Nationalspieler dann in einem Zwei-Stürmer-System neben Lewandowski, als Flügelspieler oder als direkter Konkurrent integriert werden soll, ist unklar.

Bundesliga-Leistungsdaten von Robert Lewandowski und Timo Werner 18/19

Robert Lewandowski Timo Werner Tore 15 11 Vorlagen 7 2 Spiele 23 21 Gespielte Minuten 2.058 1.730 Ein-/Ausgewechselt 0/2 1/13 Minuten pro Tor 137,2 157,27 Chanenverwertung 22% 19% Pässe 514 535 Flanken 4 35

FC Bayern: Oliver Kahn spricht über Rummenigge-Nachfolge 2020

Oliver Kahn hat sich in der Sport Bild zur angestrebten Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München ab Januar 2020 geäußert. "Ich habe 14 Jahre für diesen Verein gespielt und spüre weiterhin eine große Verbundenheit zu dem Klub, mit dem ich so viele großartige emotionale Momente erleben durfte", sagte der ehemalige Torhüter.

Dem Plan, als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut zu werden, kann Kahn vieles abgewinnen: "So ein Einstieg bedarf einer Übergangsphase. In die Position des Vorstandschefs, die von Karl-Heinz Rummenigge ausgeübt wird, sollte man in einer Zeit, in der sich Vereine immer weiter zu großen mittelständischen Unternehmen verändern, nicht blauäugig einsteigen."

Gleichwohl fühlt sich Kahn bereit für eine große Aufgabe. Er verwies auf seine Erfahrungen im Management, als Profi sowie als TV-Experte für das ZDF. "In dem Moment, in dem ich mich für eine Aufgabe entschieden habe, gibt es für mich normalerweise kein Zurück mehr", betonte der 49-Jährige.