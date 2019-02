FC Bayern: Erneute Verletzungssorgen um Kingsley Coman - Kovac: "Es sieht nicht gut aus"

Kingsley Coman vom FC Bayern München hat sich im Bundesligaspiel am Freitagabend beim FC Augsburg (3:2) kurz vor Schluss verletzt und droht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag gegen den FC Liverpool zu verpassen.

Bei einem Zweikampf an der Seitenauslinie knickte der Franzose unglücklich mit dem linken Fuß um und musste vom Feld. Da Bayern bereits dreimal gewechselt hatte, spielten die Münchner die Partie in der Nachspielzeit zu zehnt zu Ende.

Coman wurde umgehend am Spielfeldrand behandelt und humpelte in Richtung Kabine. Nähere Informationen zur Schwere der Verletzung gibt es aktuell noch nicht.

Kovac: Coman-Verletzung? "Es sieht nicht gut aus"

Allerdings teilte Trainer Niko Kovac nach dem Spiel gegenüber Eurosport mit, dass er mit den Mannschaftsärzten bereits gesprochen habe. "Laut der Ärzte sieht es nicht gut aus", sagte Kovac.

Der 22-Jährige war zuvor mit zwei Toren und einem Assist der entscheidende Mann dafür gewesen, dass der FC Bayern nach frühem Gegentor in Augsburg noch gewann und den Rückstand auf Tabellenführer Dortmund vorübergehend auf zwei Punkte verkürzt hat.

Kingsley Coman im Verletzungspech: Dritte schwere Verletzung?

Coman hatte sich bereits im ersten Spiel der laufenden Bundesligasaison gegen Hoffenheim einen Syndesmosebandriss zugezogen und war danach rund drei Monate ausgefallen. Für Coman war es die zweite schwere Sprunggelenksverletzung seiner Karriere. In der Saison 2017/18 zog sich Coman ebenfalls einen Syndesmosebandriss zu und verpasste daraufhin die WM mit Frankreich.

Im Dezember sorgte Coman für Aufsehen, als er in einem Interview mit Telefoot erklärte, dass "ich eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren werde. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes, ein anonymes Leben führen."

Aussagen, die er hinterher richtigstellte. "Das wurde falsch interpretiert. Ich habe damit gemeint, dass ich keine Lust mehr auf eine erneute Reha hätte, wenn ich die gleiche Verletzung im selben Jahr - also in den nächsten Wochen - noch einmal hätte", sagte Coman.

Besonders in Anbetracht des am kommenden Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) anstehenden Hinspiels im Achtelfinale der Champions League beim FC Liverpool wäre ein erneuter Ausfall Comans für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac extrem bitter. In den vergangenen Wochen zählte der gebürtige Pariser wie auch in Augsburg stets zu den stärksten Bayern-Akteuren.