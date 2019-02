FCB-Trainer Kovac über Arp-Transfer: "Ich hatte damit gar nichts zu tun"

Niko Kovac hat sich im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 über den Transfer von HSV-Stürmer Jann-Fiete Arp zum FC Bayern München geäußert.

Auf Nachfrage von SPOX und Goal, welchen Anteil Kovac an diesem Wechsel hatte, sagte der Coach: "Ich hatte damit gar nichts zu tun."

Der Kroate fuhr fort: "Er ist aber ein sehr guter Spieler, ein sehr gutes, deutsches Talent. Und sehr gute Talente müssen heute sehr früh zu guten Klubs geholt werden."

Kürzlich war bekannt geworden, dass Arp zum FC Bayern wechseln wird. Der Spieler entscheidet dabei selbst, ob er schon im Sommer 2019 oder erst zur Saison 2020/21 nach München geht.

Die teuersten Teenager-Transfers des FC Bayern München © getty 1/11 Jann-Fiete Arp wechselt 2019 oder 2020 zum FC Bayern und reiht sich ein in eine lange Liste von Teenager-Transfers des FC Bayern. SPOX blickt zurück auf die zehn teuersten Einkäufe im Teenager-Alter. © getty 2/11 Platz 10: Ivan Lucic - 400.000 Euro vom SV Ried (2014/15). Den Österreicher hielt es nicht wahnsinnig lange in den Reihen des FC Bayern. Nachdem er mal kurz am Profiteam schnupperte, ging es 2016 weiter zu Bristol City. © getty 3/11 Platz 9: Mitchell Weiser - 800.000 Euro vom 1. FC Köln (2012/13). Weiser wurde Anfang 2013 bereits an den FCK ausgeliehen, im Sommer ging es zurück. Bis er dann 2015 ablösefrei zu Hertha wechselte, gelang ihm ein Tor in 21 Spielen für Bayern. © getty 4/11 Platz 8: Alexander Zickler - 1,15 Millionen Euro von Dynamo Dresden (1993/94). Super-Joker Zickler schoss 51 Tore für die Bayern und gewann unter anderem 2001 die Champions League. 2015 ging es zur RB Salzburg. © getty 5/11 Platz 7: Jann-Fiete Arp - 2,5 Millionen Euro vom Hamburger SV (2019/20 oder 2020/21). Der Wechsel steht fest, nur die Ankunft von Arp ist noch offen. © getty 6/11 Platz 6: Sinan Kurt - 3 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach (2014/15). Den Sprung in die Bundesliga schaffte Kurt nie. Weder bei Bayern, noch ab Januar 2016 bei Hertha. Nun versucht er sein Glück bei der WSG Wattens in der 2. Liga Österreichs. © getty 7/11 Platz 5: Roque Santa Cruz - 5 Millionen Euro von Olimpia Ascuncion (1999/00). Der Paraguayer spielte bis 2007 beim FCB und gewann die CL. Insgesamt schoss er 31 Tore in der Bundesliga und inspirierte den Song "Ich roque" von den Sportfreunden Stiller. © getty 8/11 Platz 4: Kingsley Coman - 7 Millionen Euro von Juventus Turin (2015/16). Insgesamt kostete die Verpflichtung von Coman 28 Millionen Dollar an Ablöse, nachdem er zunächst nur geliehen war. Seither brachte es der Franzose auf 20 Scorerpunkte in 72 Spielen. © getty 9/11 Platz 3: Alphonso Davies - 10 Millionen Euro von Vancouver White Caps (2019). Der Kanadier machte bislang zwei Spiele für die Bayern. © getty 10/11 Platz 2: Breno - 12 Millionen Dollar von FC Sao Paulo (2008). Insgesamt spielte Breno bis 2012 für die Bayern, nachdem er zwischendurch zum Club ausgeliehen war. Eine Haftstrafe wegen Brandstiftung sowie Depressionen warfen ihn jedoch aus der Bahn. © getty 11/11 Platz 1: Renato Sanches - 35 Millionen Euro von SL Benfica (2016/2017). Der Portugiese wartet noch auf seinen Durchbruch und machte auch wenig aus seiner Leihe zu Swansea City (2017/18). Unter Niko Kovac kam er zuletzt besser zurecht.

Arp-Entwicklung geriet ins Stocken

Jugend-Nationalspieler Arp hatte mit 17 Jahren einen Traumeinstand ins Profigeschäft beim HSV gefeiert und war unter anderem zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Klubgeschichte aufgestiegen.

Zuletzt geriet die Entwicklung des Angreifers allerdings ins Stocken, in seinen elf Liga-Einsätzen in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga blieb Arp ohne Tor.

Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer hatte Arp seinen Vertrag beim HSV bis 2020 verlängert. "Trotz lukrativer Angebote von Top-Klubs", wie der Traditionsklub damals mitteilte. Und parallel machte Arp offenbar seinen Transfer nach München klar.