FC Bayern: Joshua Kimmichs Kampf mit der Lieblingsposition

Bei der Pleite gegen Bayer Leverkusen werden einmal mehr die Probleme des FC Bayern mit Mannschaften deutlich, deren Stärken im Pressing und Umschaltspiel liegen. Ausgerechnet der für gewöhnlich zuverlässige Joshua Kimmich macht im defensiven Mittelfeld einen überforderten Eindruck und wirft die Frage auf: Ist seine Lieblingsposition in Topspielen wirklich die richtige für ihn?

Joshua Kimmich schlich mit hängendem Kopf aus der BayArena. Die Muße, seine Enttäuschung in Worte zu fassen, hatte er aber noch. "Ich gehe nicht nur wegen der Niederlage, sondern auch wegen meiner Leistung unzufrieden ins Bett", sagte der Nationalspieler nach dem 1:3 am Samstagnachmittag.

Selbstkritik ist eine positive Eigenschaft, die außer Kimmich dieser Tage nur wenige beim Rekordmeister äußern. Auch deshalb ist der 23-Jährige mittlerweile einer der Anführer im Team von Niko Kovac. Statt nach Rückschlägen zu schweigen, legt er den Finger in die Wunde, spricht persönliche wie kollektive Missstände offen und ehrlich an. Fast schon wie ein Kapitän.

Um sich so zu verhalten, müsse man aber auch auf dem Platz regelmäßig "vorangehen", sagte Kimmich in der Hinrunde einmal. Das wollte er in Leverkusen, als Kovac ihn wegen des Ausfalls von Thiago kurzerhand auf seine selbsternannte Lieblingsposition, die Sechs, gestellt hatte, zweifelsohne. Die Umsetzung seines Plans war jedoch mehr als ernüchternd.

Einzelkritiken und Noten zu Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München © getty 1/29 Leon Goretzka trifft immer, Robert Lewandowski nur aus dem Abseits. Thomas Müller leistet zwar eine Vorlage, aber enttäuscht trotzdem. Der beste Leverkusener ist Julian Brandt. Die Einzelkritiken und Noten zu Bayer Leverkusen - FC Bayern. © getty 2/29 Lukas Hradecky: Sein Spiel war von vielen kleinen Unsicherheiten geprägt, die zu seinem Glück aber ohne Folgen blieben. Beim 0:1 war er chancenlos. Note: 4. © getty 3/29 Mitchell Weiser: Immer wieder drängte er nach vorne und setzte offensive Impulse. Stark blockte er einen James-Kopfball in der 74. Note: 3. © getty 4/29 Jonathan Tah: Im Vorfeld des 0:1 patzte er gleich zweimal. Zuerst kam Tah bei Coman nicht hinterher, dann stand er zu weit weg vom einköpfenden Goretzka. Verlor einige Laufduelle mit Coman. Stark aber seine Zweikampfquote von knapp 89 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/29 Sven Bender: In der 15. Minute klärte er eine Bayern-Chance erst stark, verletzte sich dabei aber und musste behandelt werden. Es ging aber weiter für ihn - solide spielte er die Partie zu Ende. Note: 3,5. © getty 6/29 Wendell: Etwas weniger aktiv als Weiser auf der anderen Seite. Sah Gelb. Note: 3,5. © getty 7/29 Kai Havertz: Blieb relativ unauffällig und musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz. Note: 4. © getty 8/29 Charles Aranguiz: Bewies viel Zug nach vorne. Teilweise ging er zu wild in die Zweikämpfe und holte sich auch eine Gelbe Karte ab. Sehr stark leitete er das 2:1 ein. Note: 2,5. © getty 9/29 Julian Brandt: Einige Male löste er sich technisch gekonnt aus größter Bedrängnis, das 3:1 legte er hervorragend auf. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 10/29 Leon Bailey: Ihm war anzumerken wie motiviert er ins Spiel ging - wirklich viel gelang Bailey aber zunächst nicht. Bis zur 53. Minute, als er einen Freistoß aus etwa 25 Metern traumhaft versenkte. Note: 3. © getty 11/29 Kevin Volland: In Mittelstürmer-Manier schob er zum 2:1 ein. Ansonsten blieb Volland aber weitestgehend blass. Note: 2,5. © getty 12/29 Karim Bellarabi: Für ein absichtliches Handspiel sah er in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte. Leiste sich viele Ballverluste. Bereitete aber das 2:1 von Volland vor. Note: 3. © getty 13/29 Julian Baumgartlinger: Wurde kurz vor der Pause für den verletzten Havertz eingewechselt. Stark seine Passquote von knapp 95 Prozent. Note: 3. © getty 14/29 Lucas Alario: Perfekter Joker! Kam in der Schlussphase für Bailey und traf direkt zum 3:1. Keine Benotung. © getty 15/29 Paulinho: In der Nachspielzeit für Bellarabi eingewechselt. Keine Benotung. © getty 16/29 Sven Ulreich: In der ersten Halbzeit komplett unterbeschäftigt. Bei der ersten gefährlichen Aktion musste er hinter sich greifen: Baileys Freistoß landete in der Torwartecke. Bei den beiden weiteren Gegentoren war er chancenlos. Note: 4. © getty 17/29 Rafinha: Wurde nach einer unauffälligen Vorstellung in der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4. © getty 18/29 Mats Hummels: Sowohl im Defensiv- als auch im Aufbauspiel gut. Hummels fing etliche gefährliche Pässe ab und spielte den Ball mehrmals stark in die Spitze. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum in der 2. Minute nicht geahndet wurde. Note: 3,5. © getty 19/29 Niklas Süle: Nicht so auffällig wie sein Nebenmann Hummels. Vor dem 2:1 grätschte er gegen Flankengeber Bellarabi, wurde dabei aber getunnelt. Note: 4. © getty 20/29 David Alaba: Setzte im Angriffsspiel mehr Akzente als Rafinha, wirklich gefährliche Situationen kreierte Alaba aber keine. Das 1:2 und das 1:3 fielen über seine Seite. Note: 4. © getty 21/29 Joshua Kimmich: Spielte mal wieder im defensiven Mittelfeld und wollte sich dort als Aggressiv-Leader präsentieren - sah früh Gelb und war dann rotgefährdet. Nach Rafinhas Auswechslung rückte er in der Schlussphase wieder nach rechts hinten. Note: 4. © getty 22/29 Leon Goretzka: Mit seinem Kopfball-Treffer zum 1:0 setzte er seine Torserie fort. Goretzka war es auch, der den Ball im Vorfeld des Treffers eroberte. Ansonsten eine sehr unauffällige Vorstellung, mit Abstand am seltensten aller Bayern am Ball. Note: 3,5. © getty 23/29 Thomas Müller: Mit seiner Flanke bereitete er Goretzkas Tor vor. In den meisten anderen Aktionen wirkte er unglücklich. Müller verzeichnete eine Passquite von nur knapp 70 Prozent. Sein einziger Schuss wurde geblockt. In der 74. für Gnabry raus. Note: 4. © getty 24/29 James: Bei seinem Startelf-Comeback zeigte er sich bemüht, war oft am Ball und spielte gute Pässe. In letzter Konsequenz aber zu ineffektiv. Wurde in der Schlussphase für Davies ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 25/29 Kingsley Coman: Der Auffälligste beim FC Bayern. Mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke riss er Lücken in die Leverkusener Defensive und suchte dann den Abschluss - dabei ließ er aber stets die nötige Präzision vermissen. Note: 3. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Hatte Pech, dass er bei seinem vermeintlichen Treffer zum 2:0 ganz knapp im Abseits stand. Ansonsten nicht gefährlich. Ließ sich immer wieder tief ins Mittelfeld fallen und schuf so Räume für seine Mitspieler. Note: 4. © getty 27/29 Serge Gnabry: Kam in der 74. Minute für Müller ins Spiel, konnte aber nicht die gewünschten Impulse setzen. Keine Benotung. © getty 28/29 Alphonso Davies: Durfte nach seiner Einwechslung für James ein bisschen Spielpraxis sammeln. Mischte bei einer Rudelbildung mit. Keine Benotung. © getty 29/29 Renato Sanches: Wurde in der Schlussphase eingewechselt. Keine Benotung.

Bayern gegen Leverkusen ohne Struktur und Stabilität

Kimmich agierte energisch, aber mit einem Hang zum Übereifer. Statt eines abgeklärten Ballverteilers und Leaders bekamen die Zuschauer eher den Kimmich zu sehen, den sie bereits in der Vorwoche während der ersten Halbzeit des Spiels gegen den VfB Stuttgart auf der rechten Abwehrseite gesehen hatten: einen fahrigen, nicht nah genug am Gegner postierten Kimmich (SPOX-Note: 4).

"Zu Beginn hatte ich gleich zwei, drei Ballverluste in Situationen, in denen man eigentlich keine haben darf", resümierte der Rechtsfuß. Ein Foul an Kai Havertz bescherte ihm zudem nach einer guten halben Stunde die Gelbe Karte, nach mehreren Diskussionen mit Schiedsrichter Tobias Stieler wandelte er zwischenzeitlich sogar am Platzverweis.

Kimmich, so hatte es den Anschein, konzentrierte sich von Minute zu Minute weniger auf seine wesentlichen Aufgaben. An der Seite des etwas offensiveren Leon Goretzka schaffte er es nicht, dem Münchner Spiel Struktur und Stabilität zu verleihen. Anders als noch beispielsweise am Ende der Hinrunde gegen Hannover oder Bremen. Aber Leverkusen ist eben nicht Hannover oder Bremen. "Ich konnte der Mannschaft nicht so viel Dominanz mit dem Ball verleihen", erkannte Kimmich.

Kimmichs Leistungsdaten gegen Leverkusen

Kategorie Wert Passquote 87,5 % Zweikampfquote 63,6 % Ballaktionen 88 Ballbesitz erlangt 7 Ballbesitz verloren 14

Kovac sauer: "Wir müssen den Laden dicht machen"

Für die schnellen, aggressiven und konterstarken Mannen von Peter Bosz war es vor allem nach dem Seitenwechsel ein Leichtes, das löchrige Bayern-Zentrum zu passieren. Sowohl der Vorstoß vor dem Freistoß zum Leverkusener 1:1 als auch der Angriff vor der Hereingabe zum 2:1 kam durch die Mitte. Kimmich lief oft hinterher, kam im Spiel ohne Ball selten in Zweikampfsituationen. "Kompaktheit ist das Thema, das ich ansprechen werde", meckerte Kovac, "wir müssen den Laden dicht kriegen, denn Meisterschaften werden hinten entschieden."

Worte, die an den gesamten bayrischen Defensivverbund gerichtet waren, aber auch speziell an Kimmich. Den hatte Kovac im Zuge der Einwechslung von Renato Sanches für Rafinha in der Schlussphase nämlich schon wieder zurück auf die rechte Abwehrseite geschickt. Eine taktische Maßnahme, von der ein restlos zufriedener Trainer niemals Gebrauch machen würde.

Kimmich hegt den Anspruch, sich dauerhaft im defensiven Mittelfeld zu etablieren - gerade vor dem Hintergrund, dass Javi Martinez weder jünger noch schneller wird und mit Benjamin Pavard zur neuen Saison ein Upgrade zu seinem scheidenden Konkurrenten für die rechte Abwehrseite, Rafinha, kommt.

Kimmich kann sich auf seiner Lieblingsposition nicht einspielen

Diesen Anspruch kann Kimmich in Topspielen aber kaum rechtfertigen. Das liegt einerseits an ihm selbst, andererseits aber auch an Kovac, der ihn immer wieder hin und her schiebt.

Seit dem Pokalspiel am 30. Oktober in Rödinghausen (2:1) lief Kimmich acht Mal als Sechser und sieben Mal hinten rechts auf. Ihm machen diese Positionswechsel zwar "Spaß", sagte er unmittelbar vor dem Leverkusen-Spiel in einem Interview mit der vereinseigenen Website, dadurch werde er zu einem "kompletteren Spieler".

Dass es so gleichzeitig schwieriger wird, sich auf einer Position einzuspielen, weiß Kimmich aber auch. "Das sind zwei komplett verschiedene Positionen", sagte er, "man benötigt als Rechtsverteidiger ganz andere Fähigkeiten als auf der Sechs." Das zeigte sich gegen Leverkusen.