FCB - News und Gerüchte: Leichte Entwarnung bei Goretzka und Coman vor Liverpool

Der FC Bayern München kann vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool (21 Uhr im LIVETICKER) ein wenig Durchatmen. Die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Kingsley Coman sind beim Anschwitzen vor dem Kracher dabei.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern gegen Liverpool: Leichte Entwarnung bei Goretzka und Coman

Der FC Bayern München kamm im Champions-League-Duell gegen den FC Liverpool am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) offenbar auf Leon Goretzka und Kingsley Coman zurückgreifen. Beide waren zuletzt angeschlagen, nahmen jedoch am mittäglichen Anschwitzen vor dem Spiel teil.

Goretzka fehlte beim Abschlusstraining am Montag aufgrund einer "leichten Reizung im rechten Knöchel". Coman hatte sich beim 3:2-Sieg des deutschen Rekordmeisters in Augsburg am Freitag eine Blessur im bereits mehrfach operierten linken Sprunggelenk zugezogen.

Sowohl Sportdirektor Hasan Salihamidzic als auch Trainer Niko Kovac gaben sich am Montag bezüglich des Fitnesszustands von Coman zuversichtlich. "Es wird von Stunde zu Stunde besser. Wir haben noch 24 Stunden, um ihn hinzubekommen. Wir sind optimistisch, dass wir ihn in der Form sehen, in der wir ihn in den vergangenen Wochen gesehen haben", sagte Kovac.

Neben Goretzka und Coman nahm auch Franck Ribery am Anschwitzen teil. Der Franzose stieß erst am Montagabend zur Mannschaft dazu, da er in der Nacht von Sonntag auf Montag zum fünften Mal Vater geworden war.

FC Bayern gegen Liverpool ohne Jerome Boateng

Der FC Bayern München muss im Achtelfinalhinspiel der Champions League am Dienstag beim FC Liverpool auf Jerome Boateng (ab 21 Uhr im LIVETICKER) verzichten. Der Innenverteidiger trat die Reise nach England wegen Magen-Darm-Problemen nicht an.

Wie der Rekordmeister mitteilte, wird der Weltmeister nicht nachreisen. Dafür hat der FC Bayern die Nachwuchsverteidiger Maxime Awoudja und Lars Lukas Mai nach Liverpool mitgenommen.

Fabio Capello mit Kritik am FC Bayern: "Da fehlt der Charakter"

Der ehemalige Juventus-Trainer Fabio Capello hat den FC Bayern im Gespräch mit der dpa für dessen Spielweise in dieser Saison scharf kritisiert. "Ich habe in dieser Saison viele Spiele (von ihnen) gesehen. Sie spielen nicht schnell, sie spielen langsam, sie haben Qualität verloren", erklärte der 72-Jährige seine Ansicht über das aktuelle Leistungsvermögen des Rekordmeisters.

Vor dem Spiel gegen den FC Liverpool unterstellte Capello dem Team von Trainer Niko Kovac das Fehlen von "Charakter" und "die Stärke den gegner zu schlagen. Woran er das festmache, wollte Capello zwar nicht verraten, mutmaßte aber, dass es "vielleicht Probleme in der Kabine" gebe.

In seiner Laufbahn war Capello unter anderem als Trainer von Real Madrid, Juventus oder den AC Milan tätig. Zuletzt betreute er JS Suning in China, wurde dort allerdings im März 2018 freigestellt. Seitdem ist er nicht mehr als Trainer aktiv, Die Aussagen gegenüber der dpa entstanden rund um die Laureus Awards in Monaco.

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: "Müssen einen Stürmer finden" - Kandidaten für Bayerns Suche © getty 1/28 Der FC Bayern plant den Umbruch. Die jüngsten Aussagen von Niko Kovac geben neuen Anreiz für Spekulationen. Folgerichtig gibt es zuhauf Gerüchte über mögliche Zu- und Abgänge im kommenden Sommer. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/28 Der Abgang Wagners hat eine Vakanz in der Vertreterrolle Lewandowskis zur Folge. Nachdem man im Winter keinen Ersatz verpflichtete, sagte Kovac nun, dass sich dies bald ändern solle: “Wir müssen zusehen, dass wir einen Stürmer finden." © getty 3/28 ZUGÄNGE - JANN-FIETE ARP: Gut möglich, dass der FCB durch den Transfer von Arp, den Stürmer, "der um seine Rolle hinter Lewandowski weiß" (Kovac), bereits verpflichtet hat. Der HSV bestätigte, dass Arp für 3 Millionen Euro nach München wechseln wird. © getty 4/28 Offen ist lediglich, ob Arp schon im Sommer 2019 kommt, oder erst ein Jahr später. Das darf Arp selbst entscheiden. Kommt wohl auch auf die weiteren Transfers der Bayern an ... © getty 5/28 TIMO WERNER: Einer davon könnte Werner sein. Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nahmen wieder an Fahrt auf, weil der 22-Jährige einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 6/28 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 7/28 Werner befeuerte nach der 0:1-Pleite gegen den FCB die Gerüchte. "Wenn man bei Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage", erklärte er. Ob sich Werner mit einer Rolle hinter Lewa begnügt, ist jedoch eher zweifelhaft. © getty 8/28 MAX KRUSE: Ein weiterer Kandidat für einen Stürmer-Transfer. Die Bayern sollen eines von mehreren Bundesliga-Spitzenteams sein, die am Bremer Angreifer interessiert sind. © getty 9/28 Allerdings berichtet der "Express", dass in erster Linie Gladbach an seinem ehemaligen Stürmer dran sei. Und auch der BVB scheint den Ex-Nationalspieler auf dem Zettel zu haben. Aber jetzt wo Wagner weg ist ...? © getty 10/28 PAULO DYBALA: Die teure Variante wäre sicherlich Paulo Dybala. "La Joya" bereitet Juventus in dieser Saison gerne Kopfzerbrechen und saß häufiger nur auf der Bank. Der Edeltechniker ist nicht Positionsgebunden und könnte auch an der Seite Lewas spielen. © getty 11/28 MEMPHIS DEPAY: Naja, wenn sich der Spieler selbst ins Gespräch bringt? Depay will Lyon verlassen, in Frage kommen nur die ganz großen Klubs, darunter explizit auch die Bayern. 24, offensiv vielseitig und offenbar auf dem Markt - warum nicht? © getty 12/28 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hatte und einen sofortigen Wechsel zum FC Bayern forderte, kam es im Winter nicht zum Transfer. © getty 13/28 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags, die ihm mindestens drei Millionen Euro pro Jahr bescheren würde, lehnte Hudson-Odoi zwar ab, die Blues sprachen aber dennoch ein Machtwort. Und wollen ihn vom Bleiben überzeugen. © getty 14/28 46 Millionen Euro sollen die Bayern für Hudson-Odoi geboten haben, der auch bei RB Leipzig und Liverpool gehandelt wurde. Im Sommer werden die Bayern den nächsten Versuch unternehmen, den jungen Engländer zu verpflichten. © getty 15/28 IVAN RAKITIC: Kommt auch Mittelfeld-Verstärkung? Der Kroate wird seinen Vertrag bei Barca wohl nicht verlängern, sodass Barca im Sommer letztmals die Chance hat, Ablöse zu kassieren. So spekuliert "Sport", dass die Bayern ein möglicher Abnehmer wären. © getty 16/28 NICOLO ZANIOLO: Noch ein 19-Jähriger, diesmal aber eher fürs offensive Mittelfeld. Zaniolo ist der Shooting-Star der Saison bei der Roma. Laut "Gazzetta dello Sport" hat das die Bayern auf den Plan gerufen. © getty 17/28 Erst im Sommer 2018 wechselte Zaniolo zur Roma, jetzt spielt er Stamm - und ist sogar Nationalspieler. Angesichts eines Vertrags bis 2023 wäre er wohl nicht ganz billig. © getty 18/28 BENJAMIN PAVARD: Im Sommer definitiv an die Isar kommen wird Benjamin Pavard, der den VfB Stuttgart Richtung München verlässt. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Oder? "Wir können den Transfer nicht bestätigen", bremste VfB-Sportvorstand Michael Reschke. © getty 19/28 "Es gibt noch keine Transfervereinbarung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern", so Reschke weiter. Macht aber nichts: Die Ausstiegsklausel kann Bayern trotzdem ziehen, mit Pavard ist man sich einig. Dementsprechend gab Brazzo auch Entwarnung. © getty 20/28 LUCAS Hernandez: Auch eine Verpflichtung von Pavards Nationalmannschaftskollege Hernandez kam im Winter nicht zustande. © getty 21/28 "Er ist schon jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Spieler seines Formats hat natürlich Angebote aus aller Welt, aber er ist Spieler von Atletico Madrid und wird jetzt dort bleiben", sagte Garcia Quilon der spanischen Zeitung "AS". © getty 22/28 Im Sommer dürfte der FC Bayern aber noch einmal anklopfen. "Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", hatte Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, zu SPOX und Goal gesagt. © getty 23/28 Hernandez' Vertrag bei Atletico läuft zwar noch bis 2024, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert. Neben dem FC Bayern sollen auch die beiden Manchester-Klubs intensiv um den 22 Jahre alten Weltmeister buhlen. © getty 24/28 ABGÄNGE - SANDRO WAGNER: Machte Wagner in der vergangenen Saison unter Heynckes noch 35 Spiele (15 Tore, 6 Vorlagen), kam er in dieser Saison bei Kovac überhaupt nicht mehr zum Zug. Also ging es ab nach China. © getty 25/28 Der Wechsel zum chinesischen Klub Tianjin Teda ging im Winter ratzfatz über die Bühne. Jetzt verdient sich Wagner in China eine goldene Nase und trainiert unter dem deutschen Trainer Uli Stielike. © getty 26/28 Demnach erhält der FC Bayern eine Ablösesumme in Höhe von 5 Millionen Dollar. Wagner wiederum soll jährlich 15 Millionen Dollar kassieren! © getty 27/28 ABGÄNGE - ARJEN ROBBEN: Der Flügelstürmer erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Doch aus Japan ist zu hören, dass mehrere J-League-Klubs am Niederländer interessiert sein sollen. © getty 28/28 Glaubt man "Sport Nippon", dann führt der Weg Robbens in die japanische Hauptstadt zum FC Tokio. Allerdings wurde dies mittlerweile vom Vater Robbens, der auch sein Berater ist, gegenüber "SSNHD" dementiert. Also vielleicht doch in die Heimat?

Manuel Neuer hofft auf "großartige Nacht" gegen FC Liverpool

Manuel Neuer geht zuversichtlich in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool. "Hoffentlich wird es eine großartige Nacht für uns", sagte der Torhüter im Gespräch mit ESPN und attestierte seiner Mannschaft, "Fortschritte gemacht" zu haben

Angesprochen auf die zwischenzeitliche Krise im Herbst des vergangenen Jahres übte Neuer Selbstkritik und nahm damit gleichzeitig auch Trainer Niko Kovac aus der Verantwortung. "Es war unser Fehler, der Fehler der Spieler. Wir haben den Gegnern so viele Geschenke gemacht und die haben ihre Chancen dann genutzt", erklärte der deutsche Nationalkeeper: "Wir waren mindestens gleichauf mit jedem Gegner, aber wir haben nicht immer die Punkte bekommen. Das müssen wir besser machen."

Noch sei der FC Bayern in allen drei Wettbewerben mit guten Chancen im Rennen: "Wir werden die Liga nicht aufgeben, solange es noch eine kleine Chance gibt." Gleiches gelte für die Champions League.

FCB-Stürmer Robert Lewandowski: Toter Vater "wäre stolz"

Robert Lewandowski hat sich im polnischen Fernsehen offen wie selten zuvor gezeigt. "Ich habe immer davon geträumt, dass mein Vater eines meiner Spiele sehen könnte, aber leider hatte er nie die Chance. Ich bin mir sicher, dass er stolz auf mich wäre", sagte der Torjäger bei TVN24.

Sein Vater habe großen Einfluss auf seine Karriere gehabt. "Dank ihm bin ich, wer ich heute bin. Er hat immer dafür gesorgt, dass ich als Spieler und Person wachse", sagte Lewandowski.

Lange Zeit sei der Stürmer verschlossen und introvertiert gewesen: "Viele Menschen in meinem Leben haben mich im Stich gelassen, so dass ich neuen Menschen gegenüber skeptisch war." Nicht zuletzt trifft Lewandowski Kritik hart: "Ich weiß zwar, wie ich sowas vermeide, habe ein dickes Fell und eine Rüstung aufgebaut. Trotzdem trifft es mich, mal mehr, mal weniger."

Die kommenden Spiele des FC Bayern

Stefan Effenberg sieht Favoritenrolle nicht beim FC Liverpool

Stefen Effenberg hat der allgemeinen Wahrnehmung in seiner Kolumne für T-Online widersprochen und sieht den FC Liverpool am Dienstagabend nicht als Favoriten an. "Man darf nicht vergessen, dass sich die Bayern seit Jahrzehnten auf diesem Niveau bewegen und letztlich immer an ihre Leistungsgrenze gekommen sind, wenn es drauf ankam", schrieb Effenberg.

Zuvor hatte unter anderem FCB-Verteidiger Joshua Kimmich den Reds die Rolle des Favoriten zugeschoben: "Auch wenn der FC Bayern in dieser Saison bisher über weite Strecken nicht so Fußball gespielt hat, wie man sich das gewünscht hätte: Davon kann man höchstens eine leichte Tendenz pro Liverpool ableiten."

Effenberg empfahl darüber hinaus für das Hinspiel eine Formation mit Javi Martinez. Der Spanier sei ein "wichtiger Faktor, um Stabilität, Robustheit und eine gute Balleroberung ins Spiel zu bringen". Dafür würde James Rodriguez auf die Bank wandern: "System hin oder her - noch wichtiger ist am Ende natürlich, dass die Spieler deutsche Tugenden an den Tag legen."