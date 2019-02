FCB - News und Gerüchte: Bayern-Fans drangen gewaltsam ins Stadion ein

Fans des FC Bayern München haben beim 0:0 gegen den FC Liverpool einen Versuch unternommen, gewaltsam in das Stadion einzudringen. Nach Anpfiff protestierten sie gegen ansteigende Ticketpreise. Derweil soll ein Treffen zwischen Uli Hoeneß und Oliver Kahn stattgefunden haben.

FCB-Fans drangen gewaltsam in die Anfield Road ein

Eine Gruppe von Fans des FC Bayern München soll vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Liverpool zwei Versuche unternommen haben, gewaltsam die Sicherheitskontrolle zu überwinden. Einigen Anhängern des deutschen Rekordmeisters ist es dadurch offenbar gelungen, ohne Ticket die Partie an der Anfield Road zu verfolgen.

Berichten des Focus und der Bild zufolge marschierte eine große Gruppe von Fans gemeinsam aus der Stadt in Richtung Stadion. Dort versuchte sie erst, sich am Eingang Q Zutritt zu verschaffen. Als dies scheiterte, zog die Gruppe wohl in Richtung Eingang N weiter und unternahm dort einen weiteren Versuch.

Polizei und Ordner verteidigten die Absperrgitter und drängten die Gruppe zurück. Dennoch soll es im Stadion vor Anpfiff eine entsprechende Durchsage gegeben haben: "Liebe Bayern-Fans, wer keine Karten für das Spiel hat, macht sich bitte auf den Weg in die Stadt und verlässt die Stadionumgebung."

Für das Auswärtsspiel in der Champions League waren nur rund 2.500 Plätze für Fans des FC Bayern München vorgesehen. Es reisten jedoch deutlich mehr Anhänger des Rekordmeisters nach England, als dieses Kontingent erlaubte.

Während des Spiels protestierten die Bayern-Anhänger außerdem gegen die erhöhten Ticketpreise der UEFA. Die Fans präsentierten ein Banner mit der Aufschrift: "Eure Gier kennt keine Grenzen".

Champions League: Einzelkritiken und Noten zu Liverpool - Bayern München © getty 1/28 Vor dem Duell des FC Bayern München mit Liverpools Top-Offensive stand vor allem die zuletzt wackelige Defensive des deutschen Rekordmeisters im Fokus. Doch Hummels, Süle und Co. bestanden die Feuerprobe. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/28 Alisson: Leistete sich den einen oder anderen Fehlpass, vertändelte den Ball gegen Lewandowski (16.). Kein wirklich sicherer Rückhalt - wenn auch auf der Linie nicht richtig gefordert. Note: 4. © getty 3/28 Trent Alexander-Arnold: Offensiv vereinzelt mit guten Impulsen durch Flanken, hatte die meisten Ballaktionen der Reds. Leistete sich aber im Vorwärtsgang immer wieder unnötige Ballverluste (insgesamt 33!). Note: 4. © getty 4/28 Joel Matip: Eine Leistung mit Licht und Schatten. Einerseits mit erfolgreicher, aktiver Verteidigung. Andererseits inkonsequent bei Klärungsversuchen. Schoss beinahe ins eigene Tor und scheiterte am anderen Ende des Feldes zweimal kläglich. Note: 4. © getty 5/28 Fabinho: Zu Beginn merklich verunsichert auf ungewohnter Position. Nachlässigkeiten im Zweikampf und bei Klärungsversuchen, Abstimmungsprobleme mit Matip und Alisson. Verbesserte sich mit zunehmender Spieldauer. Note: 4. © getty 6/28 Andrew Robertson: Energisch, aber ineffizient. Kam gegen Gnabry nicht zurecht. Verlor aber auch offensiv zu viele Zweikämpfe. Dazu mit Ungenauigkeiten im Passspiel – auch unter Druck beim Spielaufbau. Note: 4,5. © getty 7/28 Georginio Wijnaldum: Ballsicherer Antreiber im Mittelfeld. Mit Ausnahme des Zusammenspiels mit Firmino vor dessen Heber (45.) aber ohne nennenswerte Akzente. Note: 3,5. © getty 8/28 Jordan Henderson: Hybrid aus Zweikampfmonster und Spielmacher. Verteilte die Bälle sowohl horizontal als auch vertikal mit beeindruckender Präzision – wie beim Traumpass auf Salah (12.). Note: 2. © getty 9/28 Naby Keita: Rieb sich ähnlich wie Henderson in Zweikämpfen auf und gewann auch die Mehrzahl davon. Mit Ball am Fuß aber etwas zu ungenau. Nach 76 Minuten war Schluss. Note: 3,5. © getty 10/28 Mohamed Salah: Längst nicht so gefährlich wie gewohnt. Hatte zwei gute Chancen. Der lange Ball von Henderson war schwer zu verarbeiten (12.), sein Kopfball in der 24. Minute war zu unplatziert. Ansonsten blass. Note: 4,5. © getty 11/28 Roberto Firmino: Ließ sich immer wieder fallen, um das Spiel dann als Wandspieler schnell zu machen. War durch sein tolles Direktspiel in nahezu jedem Angriff der Reds essentiell. War an 4 Schüssen direkt beteiligt. Note: 2,5. © getty 12/28 Sadio Mane: War bei Kimmich relativ abgemeldet. Brachte sich zwar in Abschlusssituationen, wählte aber oft den schwierigsten Weg. Scheiterte bei seinem starken Flugkopfball an Neuer. Note: 3,5. © getty 13/28 James Milner: Ersetzte Keita nach 76 Minuten. Hatte keinen Einfluss mehr auf das Spiel. Keine Bewertung. © getty 14/28 Divock Origi: Kam in der 76. Minute für Firmino. Sammelte nur noch vier Ballaktionen. Keine Bewertung. © getty 15/28 Manuel Neuer: Erlebte einen unerwartet ruhigen Abend an der Anfield Road. Musste lediglich einmal ernsthaft zupacken, als Mane kurz vor Schluss einen Flugkopfball aufs Tor brachte. Wach, als er gebraucht wurde. Note: 3,5. © getty 16/28 Joshua Kimmich: Von Beginn an unglaublich motiviert. Bekam es zumeist mit Mane und Robertson zu tun, die allerdings nicht sonderlich glänzen konnten. Holte sich früh Gelb ab und fehlt im Rückspiel. Nach vorne weitestgehend blass. Note: 3. © getty 17/28 Niklas Süle: Der Fels in Bayerns Brandung. Süle räumte sämtliche hohe Bälle ab, die so in den Strafraum gesegelt kamen. Zudem wartete der Nationalspieler mit einer hervorragenden Passquote auf. Sehr unaufgeregter Auftritt. Note: 2,5. © getty 18/28 Mats Hummels: Über 70 Prozent seiner Zweikämpfe entschied Hummels für sich. Klärte diverse Male in brenzligen Situationen. Der Innenverteidiger meldete sich nach seinen Strauchlern zuletzt in der Bundesliga und im DFB-Pokal eindrucksvoll zurück. Note: 2. © getty 19/28 David Alaba: Hielt den gefürchteten Mohamed Salah in Schach und schaltete sich vor allem im ersten Durchgang immer wieder ins Offensivspiel ein. Mission des Abends zufriedenstellend erfüllt. Note: 2,5. © getty 20/28 Javi Martinez: Der Goretzka-Vertreter erledigte seinen Job mit Bravour. Machte genau das, was ihn einst so wertvoll machte: Löcher zulaufen, stark antizipieren und Zweikämpfe gewinnen. Der vielleicht Beste in einer starken Bayern-Mannschaft. Note: 2. © getty 21/28 Thiago: Viele Ballaktionen, aber auch die meisten -verluste. 13-mal schenkte Thiago die Kugel wieder her. Ansonsten sehr lauffreudig, allerdings ohne die magischen Momente, die man beim Spanier auch schon bestaunen durfte. Note: 4. © getty 22/28 Serge Gnabry: Sorgte immer wieder für Wirbel, traute sich ins Eins-gegen-eins und stellte Robertson mehrfach vor Probleme. Zudem mit zwei guten Abschlüssen aus der Distanz. Note: 2,5. © getty 23/28 James: Hat schon durchaus bessere Leistungen im Bayern-Dress abgeliefert. Haute sich rein und versuchte immer wieder, vorne Druck aufzubauen. Blieb darüber hinaus aber ziemlich glücklos in einigen Aktionen. Note: 4. © getty 24/28 Kingsley Coman: Spielte nach überstandener Knöchelverletzung von Beginn an, blieb aber unauffälliger als sein Pendant auf der rechten Seite. Sehr engagiert auch in der Rückwärtsbewegung, gewann aber nur 10 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 25/28 Robert Lewandowski: Rieb sich für die Mannschaft auf, konnte aber kaum Akzente setzen. Der Pole hatte das 1:0 auf dem Schlappen, brauchte aber zu lange für den Abschluss. Matip "klärte" und schoss Alisson ab. Note: 4. © getty 26/28 Franck Ribery: Kam in der 81. Minute für Landsmann Coman, konnte aber nichts Entscheidendes mehr beitragen. Keine Bewertung. © getty 27/28 Renato Sanches: Durfte wenige Minuten Anfield-Luft schnuppern. Keine Bewertung. © getty 28/28 Rafinha: Ersetzte Gnabry kurz vor Abpfiff. Keine Bewertung.

Oliver Kahn: Treffen mit FCB-Präsident Uli Hoeneß?

Beim FC Bayern München deutet weiterhin vieles darauf hin, dass ab 2020 Oliver Kahn als neuer starker Mann an der Spitze des Vereins stehen wird. Wie die SportBild berichtet, trafen sich der ehemalige Welttorhüter und Präsident Uli Hoeneß kürzlich gemeinsam mit Herbert Hainer, dem stellvertretenden Aufsichtsratschef der Bayern.

Dem Bericht zufolge könnte bereits in der Sommerpause verkündet werden, dass Kahn 2020 in den Vorstand des FC Bayern integriert wird und dort anschließend vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge in seine Aufgaben eingeführt wird. Rummenigge hatte erst kürzlich seinen Vertrag ibis 2021 verlängert.

"Es kann noch nichts beschlossen sein, wenn der Aufsichtsrat davon nichts weiß. Und dieser muss so eine wichtige Entscheidung bei voller Mannschaftsstärke mit allen neun Gremiumsmitgliedern absegnen", sagte Hoeneß, der das Treffen weder dementieren noch bestätigen wollte.

Kimmich-Sperre im Rückspiel - Owen Hargreaves: "Kann alles verändern"

Für Ex-Bayern-Profi Owen Hargreaves ist das Fehlen von Joshua Kimmich im Rückspiel gegen den FC Liverpool ein harter Schlag für die Münchner. "Kimmich ist vielleicht der beste Spieler der letzten zwei Jahre beim FC Bayern gewesen. Diese Gelbe Karte kann alles verändern, weil sie zu Hause treffen müssen und er die meisten Assists gibt", sagte er bei BT Sport.

Kimmich hatte nach einem Foul an Sadio Mane seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen und wird entsprechend das Rückspiel (13. März) verpassen. Für den deutschen Nationalspieler könnte Rafinha die Rolle auf der rechten Defensivseite übernehmen.

Dank des Brasilianers sah TV-Experte Rio Ferdinand den Ausfall als nicht zu tragisch an: "Er ist sehr erfahren." Gleichwohl sah auch der Engländer eine klare Schwächung durch die Kimmich-Sperre: "Heute hat man seine Spielintelligenz gesehen. Normalerweise ist er viel offensiver, aber heute hat er seine taktische Rolle sehr gut ausgefüllt und blieb zurück."

FCB-Fans protestierten in Liverpool gegen Ticketpreise

Fans des FC Bayern München haben am Dienstagabend friedlich gegen die steigenden Ticketpreise im Fußball protestiert. Im Laufe der Partie in Liverpool rollten die Münchner drei Banner in ihrem Block aus, die gegen die hohen Preise gerichtet waren. Nicht der erste Protest der FCB-Anhänger im UEFA-Wettbewerb.

"Auswärtskarte: LFC 48 Pfund, FCB 55 Euro. Die Gier kennt keine Grenzen! 20 reicht!", war auf den Bannern zu lesen. Für ihre Meinung erhielten die FCB-Fans Applaus vom restlichen Stadion. In der Vergangenheit hatte sie unter anderem Falschgeld auf den Rasen geworfen, wofür der Verein mit einer Geldstrafe belegt wurde.