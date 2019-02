FCB - News und Gerüchte: Niko Kovac stachelt Leihgabe an: "James kann mehr"

Trainer Niko Kovac sieht beim FC Bayern Verbesserungspotenzial bei Real-Leihgabe James Rodriguez. Dazu sprach der FCB-Trainer über mögliche Transfers im kommenden Sommer. Joshua Kimmich sieht den FC Liverpool am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Favoritenrolle.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Bayern-Trainer Niko Kovac: "James kann mehr"

Niko Kovac hat sich im Gespräch mit dem kicker zufrieden mit dem Formanstieg von James Rodriguez nach der Winterpause gezeigt, allerdings auch leise Kritik geäußert. "Zuletzt war es sehr gut, aber ich bin überzeugt: James kann mehr", sagte Kovac und sah besonders im Rückzugsverhalten der Leihgabe von Real Madrid noch Verbesserungspotenzial: "Er bemüht sich in der Defensive, kann da aber noch aktiver werden und vermehrt direkt auf den Gegner mit Ball gehen."

Zuletzt galt das Verhältnis von James und Kovac als durchaus schwierig. Der Kolumbianer musste nach Verletzung lange auf seine Chance warten, konnte sich zuletzt aber mehr und mehr in die Mannschaft spielen. Kovac weiß, was er am 27-Jährigen hat: "Seine Qualitäten mit Ball kennen wir."

In der Liga stand James zuletzt dreimal in Folge in der Startelf und auch gegen Hertha BSC im DFB-Pokal kam der offensive Mittelfeldspieler fast über die gesamte Distanz zum Einsatz und überzeugte. Noch aber scheint Kovac die Minuten des Kreativspielers zu dosieren: Gegen Augsburg war nach 56 Minuten Schluss.

Außerdem gibt es wohl Gedankenspiele, dass Kovac gegen Liverpool auf eine defensivere Grundordnung mit Javi Martinez in der Startelf setzen könnte. Ein Gedankenspiel, an dessen Ende James aus der Startelf fliegen könnte.

Trikot-Leaks: So könnten Bayern, Barca, BVB und Co. 2019/20 auflaufen © Footy Headlines 1/38 Die ersten Trikot-Designs der Top-Klubs für die kommende Saison 2019/20 sind geleakt. SPOX verschafft euch einen Überblick. 2/38 Wir beginnen mit den Bundesligisten. © Footy Headlines 3/38 FC Bayern München - 3. Trikot: Von den Bayern ist noch nicht allzu viel bekannt. Das Heimtrikot wird Rot, das wurde auf der Jahreshauptversammlung beschlossen. Das 3. Trikot soll die hier gezeigten Farben beinhalten. © Footy Headlines 4/38 Borussia Dortmund - Heimtrikot: Der BVB zu Hause in Gelb - das war zu erwarten. Laut Footy Headlines sollen die Ärmelenden sowie die Schulterpartie Schwarz sein. © Footy Headlines 5/38 Borussia Dortmund - Auswärtstrikot: In der Fremde soll der BVB hingegen in Schwarz-Grau daherkommen - mit gelbem Punkte-Muster auf Schultern und Ärmeln. © Footy Headlines 6/38 Borussia Mönchengladbach - Heimtrikot: Die Fohlen sollen daheim in Weiß daherkommen. Ausgefallen sind dagegen die transparenten Rauch-Elemente in Schwarz und Grün, die die Energie der Fans transportieren sollen. © Footy Headlines 7/38 Borussia Mönchengladbach - Auswärtstrikot: Vom Auswärtstrikot sind bisher nur die Farben geleakt. © Footy Headlines 8/38 Eintracht Frankfurt - 3. Trikot: Die SGE hat ihre Fans zwischen Gold und Orange entscheiden lassen. Das demokratisch gewählte Ausweichtrikot der Frankfurter Eintracht sieht in der kommenden Saison also so aus. 9/38 Es geht weiter mit den Klubs aus der Premier League. © Footy Headlines 10/38 Newcastle United - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Farben der Magpies - Schwarz und Weiß. Neu sind eigentlich nur die breiteren Streifen. © Footy Headlines 11/38 Manchester City - Heimtrikot: Die Citizens laufen in der kommenden Saison bekanntlich in Puma-Jerseys auf. An den Farben des Heimtrikots wird sich aber wohl nichts ändern. © Footy Headlines 12/38 Manchester City - Auswärtstrikot: Das "Away Kit" der Skyblues soll hingegen in Schwarz und Rosa gestaltet werden. Noch wilder wird es beim Ausweichtrikot. © Footy Headlines 13/38 Manchester City - 3. Trikot: Das erstrahlt nämlich offenbar in Gelb und Rosa. © Footy Headlines 14/38 FC Chelsea - Heimtrikot: Die Blues bleiben vor heimischem Publikum Blau. Neu könnte laut Footy Headlines aber ein Stamford-Bridge-Print auf der Brust sein. Ob dieser so aussehen wird, wie hier im Bild illustriert? Bleibt abzuwarten. © Footy Headlines 15/38 FC Chelsea - Auswärtstrikot: Relativ ausgereift scheint hingegen das Konzept für das Auswärtstrikot. Weiß und schlicht. Auch die Hosen und Stutzen sollen Weiß werden. © Footy Headlines 16/38 FC Arsenal - Heimtrikot: Die Gunners laufen zu Hause wie gewohnt in Rot und Weiß auf. Ganz schlicht mit weißen Ärmeln. © Footy Headlines 17/38 FC Arsenal - Auswärtstrikot: Dieses Schmuckstück soll an das "Bruised Banana"-Trikot erinnern, das Arsenal von 1991 bis 1993 trug. 18/38 Wir blicken nach Spanien in die Primera Division. © Footy Headlines 19/38 FC Barcelona - Heimtrikot: Die Katalanen wechseln wohl auf ein Karo-Muster. Vorbei scheint die Zeit der Längsstreifen. Auch die Strümpfe erinnern ein wenig an Kroatiens Nationalmannschaft - nur eben in Blaugrana. © Footy Headlines 20/38 FC Barcelona - Auswärtstrikot: Gelbe Auswärtstrikots sind Tradition in Barcelona. Einen solchen Diagonalstreifen gab es schon mal: zwischen 1975 und 1980. © Footy Headlines 21/38 FC Barcelona - 3. Trikot: Vom Ausweichtrikot ist bisher nichts weiter als die Farbe geleakt. © Footy Headlines 22/38 Real Madrid - Heimtrikot: Dieses Jersey hier stammt aus der Saison 2011/12 - unschwer zu erkennen am Sponsor. Das Heimtrikot der kommenden Saison soll von der Farbauswahl her aber genauso aussehen. © Footy Headlines 23/38 Real Madrid - Auswärtstrikot: In gegnerischen Stadien laufen die Königlichen wohl in Blau auf. © Footy Headlines 24/38 Real Madrid - 3. Trikot: Das Ausweichtrikot erinnert etwas an das aktuelle Auswärtstrikot des FC Bayern München. 25/38 Weiter geht's mit den Klubs der Serie A. © Footy Headlines 26/38 Inter Mailand - Heimtrikot: Hier will Footy Headlines wissen, dass sich Inter künftig mit schwarzen Diagonalstreifen präsentiert. © Footy Headlines 27/38 Inter Mailand - Auswärtstrikot: Auswärts soll Inter offenbar in Türkis spielen. Außerdem enthält das neue Trikot wohl die unten gezeigten Farbtöne Beige/Gold und Schwarz. © Footy Headlines 28/38 Inter Mailand - 3. Trikot: Ansonsten ist der FC Internazionale wohl in Schwarz und Gelb zu erwarten. © Footy Headlines 29/38 Juventus Turin - Heimtrikot: Die Alte Dame geht offenbar weg von dünnen Streifen. © Footy Headlines 30/38 Juventus Turin - Auswärtstrikot: In der Fremde trägt CR7 künftig wohl Weiß, Orange und Beige. © Footy Headlines 31/38 Juventus Turin - 3. Trikot: Juve in der Champions League in diesen Blau-Tönen? Gewöhnungsbedürftig, finden wir. © Footy Headlines 32/38 AC Milan - Heimtrikot: Keine Überraschungen bei den Rossoneri. © Footy Headlines 33/38 AC Milan - Auswärtstrikot: Auch hier wenig Neues. Die Schwarz-Roten Elemente sind hier verteilt auf die Schultern. 34/38 Zum Abschluss ein Blick in die französische Ligue 1. © Footy Headlines 35/38 Paris Saint-Germain - Heimtrikot: PSG bleibt dem Mittelstreifen treu. Zusätzlich gibt's eine Musterung. © Footy Headlines 36/38 Paris Saint-Germain - Auswärtstrikot: Rot soll das neue PSG-Auswärtstrikot von Air Jordan werden. Mehr ist noch nicht durchgesickert. © Footy Headlines 37/38 Paris Saint-Germain - 3. Trikot: Das dritte Jersey des französischen Serienmeisters soll Weiß werden. Auch das ist nichts Neues. Wie das Design letztlich aussehen wird, ist jedoch noch offen. © Footy Headlines 38/38 Olympique Marseille - Heimtrikot: In Hellblau und mit etwas wildem Muster könnte Mario Balotelli in der kommenden Saison für OL auf Torjagd gehen.

FCB-Gerüchte: Das sagt Niko Kovac über Kai Havertz und Timo Werner

Wie der FC Bayern München sich im Sommer aufstellen wird, wollte Niko Kovac im kicker-Interview nicht beantworten. Anhaltende Gerüchte um Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und Timo Werner (RB Leipzig) ließ er aber nicht unkommentiert: "Beide sind sehr gute Spieler. Aber es können nicht alle guten Spieler dieser Welt in München spielen, weil es dann ein Hauen und Stechen gibt."

Ein Backup für Robert Lewandowski ist derweil ohne Frage ein Thema beim FC Bayern, nachdem Sandro Wagner in Richtung China abgegeben wurde. Das bestätigte Kovac. Andernorts aber müsse man die Entwicklungen abwarten: "Wir müssen erst sehen, wer geht. Frei werdende Positionen müssen wir auffüllen."

Einen aufgeblähten Kader will der Kroate auf jeden Fall verhindern: "Ein Kader mit 25 Mann bedeutet 14 Unzufriedene und Unruhe." Dass die Bayern tief in die Tasche greifen, sei nicht unbedingt von Nöten: "Ablösesummen werden überbewertet, sie sagen nichts über die Qualität einer kompletten Mannschaft aus und garantieren keine Titel."

Die kommenden Spiele des FC Bayern

Wettbewerb Heimmannschaft Gastmannschaft Champions League FC Liverpool FC Bayern Bundesliga FC Bayern Hertha BSC Bundesliga Borussia Mönchengladbach FC Bayern Bundesliga FC Bayern VfL Wolfsburg Champions League FC Bayern FC Liverpool

Joshua Kimmich: FC Liverpool ist gegen FC Bayern Favorit

Joshua Kimmich sieht den FC Liverpool vor dem direkten Duell im Achtelfinale der Champions League (Di., 21 Uhr im LIVETICKER) in der Favoritenrolle. "Liverpool ist der Favorit. Sie haben erst ein Liga-Spiel in der laufenden Saison verloren und 15 Gegentore bekommen. Wir sind nicht mehr so beständig wie zuvor", sagte er dem Telegraph.

Die bislang schwere Saison ordnete der 24-Jährige bedacht ein: "Es hat sich alles etwas verändert. Das ist auch eine Chance, sich zu entwickeln und neue Wege zum Erfolg zu finden. Wir sind nahe dran an Dortmund, im Viertelfinale des DFB-Pokals und in der Champions League noch dabei. Nicht alles ist schlecht. Aber wir müssen unseren Spielstil verbessern, bevor wir uns mit den besten Teams Europas messen können."

Mit Blick auf Liverpool schwärmte Kimmich von deren Trainer Jürgen Klopp: "Es ist beeindruckend, was er für Emotionen auf dem Platz und mit den Fans rüberbringt. Man kann sehen, wie er jeden Spieler auf ein anderes Level hebt. Jeder Spieler ist besser mit diesem Trainer."

Pascal Groß warnt den FC Bayern vor Ballverlusten gegen Liverpool

Der FC Bayern München hat vor dem Duell mit dem FC Liverpool taktischen Rat von Pascal Groß aus der Premier League erhalten. Der deutsche Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion verlor die beiden Duell mit Liverpool in der laufenden Saison denkbar knapp mit 0:1.

"Liverpools größte Stärke ist das Umschaltspiel mit viel Tempo. Also sollte man möglichst den Ball nicht in gefährlichen Zonen verlieren und wenn, muss trotzdem die eigene Ordnung gehalten werden", sagte Groß im kicker. Nach Ballverlusten müsse der FC Bayern die Räume "schnell verdichten", um das Tempo aus dem Angriff zu nehmen.

Eine Schwachstelle hat Groß in der Defensive der Reds ausgemacht: "Van Dijk ist für mich der stärkste Innenverteidiger der Liga, seinen Ausfall kann Liverpool nicht kompensieren, das ist für Bayern positiv." Gleichwohl warnte er aber vor dem "extrem laufstarken" Mittelfeld, das kaum Zeit für Entscheidungen am Ball lasse.