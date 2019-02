FCB - News und Gerüchte: Jerome Boateng: "Das ist nicht mein Anspruch"

Der FC Bayern München setzte zuletzt lieber auf Mats Hummels und Niklas Süle als auf Jerome Boateng. Der Verteidiger wehrt sich. Niko Kovac bereitet die Mannschaft auf das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hertha BSC vor. Manuel Neuer ist weiterhin fraglich.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Jerome Boateng unzufrieden: "Das ist nicht mein Anspruch"

Jerome Boateng kam in den letzten beiden Liga-Spielen gegen den VfB Stuttgart (3:1) und Bayer Leverkusen (1:3) nicht zum Einsatz. Bei 100 % Bundesliga - Fußball bei NITRO zeigte sich der Verteidiger unzufrieden mit der aktuellen Situation: "Ich stand nicht in der Startelf - das ist nicht mein Anspruch."

Trainer Niko Kovac vertraute im Januar bisher auf Mats Hummels und Niklas Süle in der zentralen Defensive. Boateng will daraus allerdings Motivation ziehen und sich verbessern: "Fußball ist auch nicht immer fair, aber da muss man sich rauskämpfen. Ich bin schon aus ganz anderen Situationen stärker rausgegangen."

In der Hinrunde war Boateng mit wenigen Ausnahmen stets in der Startelf gestanden. Der 30-Jährige scheint in der Winter-Vorbereitung gegenüber Konkurrent Hummels aber an Boden verloren zu haben. Bislang hat er eine einzige Spielminute seit Rückrundenstart absolviert. Gut möglich allerdings, dass die Dreifachbelastung ihm Minuten verschafft.

Jerome Boateng: "Gegen Liverpool brauchen wir Weltklasse"

Mit den anstehenden Spielen im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) sowie der Champions League gegen den FC Liverpool (19. Februar) könnte Boateng in die Mannschaft rotieren. Insbesondere auf das Spiel gegen die Reds mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp hat der Verteidiger seinen Fokus schon gerichtet.

"Ich denke, was Jürgen Klopp da in Liverpool gemacht hat, davor muss man den Hut ziehen. Die Mannschaft hat sich toll entwickelt. Man merkt auch, es ist eine richtige Mannschaft, die stehen zusammen. Da brauchen wir zwei Weltklasse-Leistungen", ordnete Boateng das Potenzial des Gegners ein.

Die Bayern spielen erst an der Anfield Road, dann in der Allianz Arena. Boateng sieht das als "Vorteil", merkte allerdings auch an, dass die Reds auswärts nicht viel schwächer wären als vor heimischen Publikum. So oder so handele es sich um einen "unheimlich schweren Gegner."

Die nächsten Spiele des FC Bayern München

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ort Gegner DFB-Pokal Mi., 6. Febuar 20.45 Uhr A Hertha BSC Bundesliga Sa., 9. Februar 18.30 Uhr H FC Schalke 04 Bundesliga Freitag, 15. Februar 20.30 Uhr A FC Augsburg Champions League Dienstag, 19. Februar 21 Uhr A FC Liverpool Bundesliga Samstag, 23. Februar 15.30 Uhr H Hertha BSC

FCB-Gerücht: James Rodriguez im Sommer zu Juventus?

Die Zukunft von James Rodriguez und dem FC Bayern München ist weiterhin ungeklärt. Die Münchner halten eine Kaufoption, wenn die Leihe im Sommer ausläuft. Laut der Marca aber tendiert der Kolumbianer derzeit zu einem Wechsel nach Italien. Juventus soll das angestrebte Ziel sein.

Hintergrund sei, dass James gerne mit Cristiano Ronaldo zusammenspielen würde. Dieser will wohl auch Real Madrids Linksverteidiger Marcelo nach Turin locken und damit ein Trio aus Madrider Zeiten wieder beleben. Dieser Bericht deckt sich mit zahlreichen weiteren, die James in den letzten Monaten mit Juventus in Verbindung brachten.

Diese Spieler können im Sommer 2019 ablösefrei wechseln © getty 1/25 Adrian Rabiot, Arjen Robben, David De Gea & Co: Im Sommer 2019 laufen die Verträge etlicher Top-Spieler aus. Ein Überblick über die prominentesten ablösefreien Spieler Europas. © getty 2/25 Alan Dzagoev (28), ZSKA Moskau. © getty 3/25 Aleksandr Kokorin (27), Zenit St. Petersburg. © getty 4/25 Victor Ruiz (29), FC Villarreal. © getty 5/25 Rafael (28), Olympique Lyon. © getty 6/25 Phil Jones (26), Manchester United. © getty 7/25 Rafinha (33), FC Bayern München. © getty 8/25 Yacine Brahimi (28), FC Porto. © getty 9/25 Danny Welbeck (28), FC Arsenal. © getty 10/25 Ander Herrera (29), Manchester United. © getty 11/25 Aaron Ramsey (27), FC Arsenal. © getty 12/25 James Milner (32), FC Liverpool. © getty 13/25 Adrien Rabiot (23), Paris Saint-Germain. © getty 14/25 David Luiz (31), FC Chelsea. © getty 15/25 Arjen Robben (34), FC Bayern München. © getty 16/25 Daniel Sturridge (29), FC Liverpool. © getty 17/25 Oliver Giroud (32), FC Chelsea. © getty 18/25 Max Kruse (30), SV Werder Bremen. © getty 19/25 Franck Ribery (35), FC Bayern München. © getty 20/25 Hector Herrera (28), FC Porto. © getty 21/25 Juan Mata (30), Manchester United. © getty 22/25 Mario Balotelli (28), OGC Nizza. © getty 23/25 Diego Godin (32), Atletico Madrid. © getty 24/25 Vincent Kompany (32), Manchester City. © getty 25/25 David de Gea (28), Manchester United.

Niko Kovac: Pressekonferenz vor DFB-Pokal gegen Hertha BSC

Der FC Bayern München trifft am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Hertha BSC. Zuvor wird sich Niko Kovac am Dienstag den Fragen der Presse stellen. Ab 14 Uhr begleitet SPOX die Pressekonferenz wie gewohnt im Tagesticker.

Eine Information wird insbesondere bezüglich Manuel Neuer erwartet. Der Torwart fehlte gegen Bayer Leverkusen verletzt, trainierte allerdings zum Anfang der Woche mit der Mannschaft. Eine Verletzung am rechten Daumen erfordert aktuell das Tragen einer Schiene, ein Einsatz schien zuletzt noch ungewiss.

Ebenfalls wird sich der FCB-Trainer wohl zum Thema Robert Lewandowski äußern. Der Stürmer war von TV-Experte Didi Harmann harsch attackiert worden. Am Dienstag schlug Berater Maik Barthel zurück. Das Thema beschäftigt den FC Bayern in der Vorbereitung auf die Hertha.