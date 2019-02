FCB - News und Gerüchte: James spricht über Beziehung zu Niko Kovac

Der FC Bayern München und James Rodriguez haben eine offene Zukunft. Die Beziehung zu Trainer Niko Kovac sei allerdings intakt. Kommt Nicolo Zaniolo zum Rekordmeister? Und: Heute steigt das Pokal-Duell mit Hertha BSC (20.45 Uhr im LIVETICKER).



Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

James Rodriguez: So ist die Beziehung zu Bayern-Trainer Niko Kovac

James Rodriguez hat über sein Verhältnis zu Niko Kovac gesprochen und etwaige Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Trainer des FC Bayern erneut dementiert.

"Wir sind beide Profis. Es ist ein normales Verhältnis zwischen Spieler und Trainer", sagte der kolumbianische Nationalspieler im Gespräch mit der Bild. Angesprochen auf seine begrenzten Einsatzzeiten in der laufenden Saison unter Kovac sagte James, dass er "ruhig bleiben und stark trainieren" wolle, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Der 27 Jahe alte offensive Mittelfeldspieler feierte am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen nach drei Monaten sein Comeback in der Startelf. Für James, der Ende November einen Außenbandanriss im Knie erlitt und bis zur Winterpause ausfiel, war es überhaupt erst das achte Spiel von Beginn an. Auch deshalb kamen immer wieder Gerüchte über ein unterkühltes Verhältnis zu Kovac und einer Rückkehr zu Real Madrid nach Ablauf der Saison auf.

Ob James selbst bereits eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen hätte, verneinte der Kolumbianer. "Bis dahin sind noch vier Monate Zeit. Ich denke im Moment nur an Bayern", sagte James, der seit Sommer 2017 von den Königlichen an den deutschen Rekordmeister ausgeliehen ist und in der vergangenen Saison besonders nach der Rückkehr von Jupp Heynckes an die Isar aufblühte.

Zuletzt hatte Vater Wilson Rodriguez die Gerüchte über einen nahenden Abschied von James beim FC Bayern weiter befeuert, indem er offen über die Unzufriedenheit seines Sohnes unter Kovac gesprochen und eine Rückkehr zu Real Madrid angedeutet hatte. Der deutsche Rekordmeister besitzt jedoch eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. Ob der Verein diese ziehen wird, ist jedoch ungewiss.

"Ich oute mich als großer Fan von ihm. Wir wissen alle im Verein, was er für Qualitäten hat", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf dem Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf am vergangenen Donnerstag, fügte aber an: "Entscheidend wird sein, dass es für ihn und für uns die beste Entscheidung ist."

Premier League: Smith-Rowe, Hudson-Odoi und Co. - die PL-Top-Talente © getty 1/32 Sancho verzaubert den BVB. Bayern ist verliebt in Hudson-Odoi. Nun hat sich Leipzig Smith-Rowe geschnappt. Youngster aus der Premier League sind in der Bundesliga aktuell besonders en vogue. SPOX stellt euch die spannendsten Talente aus England vor. © getty 2/32 AIDAN BARLOW (Manchester United), linkes Mittelfeld, 18 Jahre: Der junge Engländer gehört zum Stammpersonal der U23 und überzeugt regelmäßig. Mittlerweile trainiert der Führungsspieler meist mit der ersten Mannschaft der Red Devils. © getty 3/32 Angel Gomes (Manchester United), Offensives Mittelfeld, 18 Jahre: Gomes gilt als eines der größten Talente des Vereins. Mit seinem exzellenten Passspiel, Technik, Übersicht und Positionsspiel kann der torgefährliche Youngster ein ganz Großer werden. © getty 4/32 Ben Woodburn (FC Liverpool, ausgeliehen an Sheffield United), Linksaußen, 18 Jahre: Hat für Liverpool bereits elf Einsätze absolviert. Spielte auch schon neun Mal für Wales. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis ihm bei den Reds der Durchbruch gelingt. © getty 5/32 Billy Gilmour (FC Chelsea), Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre: Neben seinem Können ist es vor allem die Mentalität Gilmours, die Klubs wie Barcelona oder Bayern beeindruckt. Der Schotte gehört auf seiner Position zu den größten Talenten der Welt. © getty 6/32 Bukayo Saka (FC Arsenal), Linksaußen, 17 Jahre: Mit seinem Tempo und seiner Technik ist der kräftige Flügelspieler eine Gefahr für jeden Verteidiger. Sammelte für Arsenals "First Team" einige Einsatzminuten und überzeugte. © getty 7/32 Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea); Linksaußen, 18 Jahre: Pfeilschnell, dribbelstark, torgefährlich und spielintelligent – er ist eines der größten Talente Europas und aufgrund dieser Qualitäten so heiß begehrt beim FC Bayern München. © getty 8/32 Curtis Jones (FC Liverpool), Zentrales Mittelfeld, 17 Jahre: Der vielseitige Spieler kann im Mittelfeld überall spielen. Im Zentrum glänzt er durch seine Übersicht und seine Pässe. Zudem vergleicht man seinen tollen Schuss mit dem von Steven Gerrard. © getty 9/32 Daishawn Redan (FC Chelsea), Mittelstürmer, 17 Jahre: 2017/18 schoss er in 26 Pflichtspielen für Jugendteams der Blues 17 Tore. Für die U17 der Elftal erzielte er gar 20 Tore in 25 Spielen. Mehr Tore erzielte noch nie ein Niederländer dieser Altersstufe. © getty 10/32 Domingos Quina (FC Watford), Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre: Mental stark, technisch begnadet und mit einem guten Blick für den Raum. Diese Stärken brachten ihm beim FC Watford bereits mehr als 600 Einsatzminuten ein - inklusive Tor gegen Cardiff City. © getty 11/32 Eddie Nketiah (FC Arsenal), Mittelstürmer, 19 Jahre: Bei Chelsea aussortiert, bei den Gunners top. Der Goalgetter erzielte für Arsenals Jugendmannschaften in 56 Spielen stolze 43 Tore. Dies bescherte ihm bereits 15 Einsätze für die 1. Mannschaft. © getty 12/32 Emile Smith-Rowe (FC Arsenal, bis Sommer ausgeliehen an RB Leipzig), Linkes Mittelfeld, 18 Jahre: Als typischer Arsenal-Spieler ist er im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Überzeugte bei seinen 6 Profi-Einsätzen mit 3 Toren. Sorgt er nun bei RB für Furore? © getty 13/32 Eric Garcia (Manchester City), Innenverteidiger, 17 Jahre: Das in Barcelonas La Masia ausgebildete Talent ist ballsicher und abgezockt. Sein selbstbewusstes und ruhiges Auftreten bescherte ihm im Winter seine ersten Einsätze unter Pep Guardiola. © getty 14/32 Ethan Ampadu (FC Chelsea), Innenverteidiger, 18 Jahre: Der sechsmalige walisische Nationalspieler gilt als bescheiden und ruhig, allerdings nur neben dem Platz. Im Spiel zeigt er große Führungsqualitäten und physische Präsenz. © getty 15/32 Xavier Amaechi (FC Arsenal), Rechtsaußen, 18 Jahre: Überzeugt durch sein extrem hohes Tempo und gleichzeitige Ballkontrolle. In Manier eines Arjen Robben zieht er meist vom rechten Flügel nach innen, um so seine Treffer zu erzielen. © getty 16/32 Joe Willock (FC Arsenal), Zentrales Mittelfeld, 19 Jahre: Der Mittelfeldmotor macht seit einigen Jahren große Schritte in seiner Entwicklung und gehört längst der 1. Mannschaft Arsenals an. Jüngst glänzte er im FA Cup mit einem Doppelpack. © getty 17/32 Josh Onomah (Tottenham Hotspur, ausgeliehen an Sheffield Wednesday), Offensives Mittelfeld, 21 Jahre: Der Youngster sammelt in der 2. Liga Englands viel Erfahrung und setzt seine Mitspieler mit einer tollen Übersicht und gefährlichen Pässen ein. © imago 18/32 Luka Ilic (Manchester City, ausgeliehen an NAC Breda), Offensives Mittelfeld, 19 Jahre: Der junge Serbe überzeugt momentan in der Eredivisie. In 10 Liga-Einsätzen konnte er bislang zwei Tore und zwei Assists beisteuern. © getty 19/32 Marcus Edwards (Tottenham Hotspur, ausgeliehen an Excelsior Rotterdam), Rechtsaußen, 20 Jahre: Der von Mauricio Pochettino als "Mini-Messi" bezeichnete Youngster kam bisher auf 11 Einsätze in der Eredivisie. Er verbuchte eine Vorlage und ein Tor. © getty 20/32 Mason Greenwood (Manchester United), Mittelstürmer, 17 Jahre: Der Stürmer hat seit Beginn der Saison 2017/18 wettbewerbsübergreifend für die U18 und die U23 37 Tore und neun Assists in 37 Spielen beigesteuert. © getty 21/32 Mason Mount (FC Chelsea, ausgeliehen an Derby County), Offensives Mittelfeld, 19 Jahre: Der Youngster wird in England mit dem großen Frank Lampard verglichen. Mount blüht bei Derby County derzeit richtig auf. © getty 22/32 Michael Obafemi (FC Southampton), Mittelstürmer, 18 Jahre: Das Kraftpaket entwickelt sich rasant und bekam vor seiner Oberschenkelverletzung regelmäßige Einsätze von Ralph Hasenhüttl. Unter ihm erzielte er sogar seinen ersten Premier-League-Treffer. © getty 23/32 Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers), Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre: Er war Teil der U17-Weltmeister-Mannschaft Englands und ruft sein großes Potenzial ab. Aktuell überzeugt er mit 18 Einsätzen für die 1. Mannschaft des FC Watford. © getty 24/32 Oliver Skipp (Tottenham Hotspur), Defensives Mittelfeld, 18 Jahre: Skipp durfte bereits 9 Mal für die erste Mannschaft spielen und legte beim 7:0-Erfolg der Spurs im FA Cup zwei Tore auf. Er ist abgeklärt, kräftig, sowie ball- und passsicher. © getty 25/32 Phil Foden (Manchester City), Zentrales Mittelfeld, 18 Jahre: Der Spielmacher macht enorme Schritte in seiner Entwicklung und bekommt unter Guardiola immer mehr Einsatzzeit. Hervorragende Ballführung, Übersicht und Passspiel sind nur drei seiner Stärken. © getty 26/32 Rafael Camacho (FC Liverpool), Offensives Mittelfeld, 18 Jahre: Trickreich, dribbelstark, torgefährlich. Damit überzeugte Camacho Jürgen Klopp in der Saisonvorbereitung. Seine Variabilität macht ihn noch wertvoller. Spielte zuletzt als RV. © getty 27/32 Rhian Brewster (FC Liverpool), Mittelstürmer, 18 Jahre: Der Torschützenkönig der letzten U17-WM hat großes Verletzungspech. Eine Knöchel-OP setzt ihn seit einem Jahr außer Gefecht. Sein Talent und seine Torgefahr sind jedoch unbestritten. © getty 28/32 Ryan Sessegnon (FC Fulham), LA, 18 Jahre: Das Mega-Talent wird täglich besser. Als absolute Stammkraft (25 von 28 Spielen) überzeugt der Alleskönner durch Tore, Assists und ein bereits überraschend ausgeprägtes Spielverständnis. © getty 29/32 Tahith Chong (Manchester United), Links- oder Rechtsaußen, 19 Jahre: Antrittsstark und trickreich sorgt er stets für Gefahr und setzt dann seine Mitspieler gut ein. © getty 30/32 Tammy Abraham (FC Chelsea, ausgeliehen an Aston Villa), Mittelstürmer, 21 Jahre: Abraham hat in dieser Spielzeit in 25 Spielen bereits 19 Tore erzielt. Für seine 1,90 Meter ist er sehr dynamisch und flink. © getty 31/32 Trevoh Chalobah (FC Chelsea, ausgeliehen an Ipswich Town), Innenverteidiger, Defensives Mittelfeld, 19 Jahre: In der 2. Liga ist er eine feste Größe und zeigt wöchentlich, warum er so hoch gehandelt wird. Ein Verteidiger par excellence. © getty 32/32 Troy Parrott (Tottenham Hotspur), Offensives Mittelfeld/Stürmer, 16 Jahre: Der Ire wird schon jetzt mit Volksheld Robbie Keane verglichen. Technisch beschlagen und eiskalt vor dem Tor bringt er alle Qualitäten mit, um eine ähnliche große Nummer zu werden

Transfergerüchte um den FC Bayern: Nicolo Zaniolo im Fokus des FCB?

Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge haben mehrere Top-Klubs aus Europa und darunter auch der FC Bayern München ein Auge auf Nicolo Zaniolo vom AS Rom geworfen. Der 19-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar und konnte sich zuletzt mehr und mehr bei den Profis präsentieren. Im September wurde er erstmals in das Nationalteam Italiens berufen.

In München könnte Zaniolo der italienischen Sporttageszeitung zufolge sowohl über die Flügel kommen als auch in der Mitte eine Alternative zu Robert Lewandowski darstellen.

Problematisch könnten allerdings die Verhandlungen mit der Roma werden: Zaniolo ist bis 2023 gebunden und hat in der laufenden Saison bereits 20 Einsätze absolviert. Eine Ausstiegsklausel ist nicht bekannt. Gleichwohl soll das Talent derzeit nur rund 300.000 Euro jährlich verdienen, ein Wechsel würde dies wohl exponentiell ansteigen lassen.

Die nächsten Spiele des FC Bayern München

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ort Gegner DFB-Pokal Mi., 6. Febuar 20.45 Uhr A Hertha BSC Bundesliga Sa., 9. Februar 18.30 Uhr H FC Schalke 04 Bundesliga Freitag, 15. Februar 20.30 Uhr A FC Augsburg Champions League Dienstag, 19. Februar 21 Uhr A FC Liverpool Bundesliga Samstag, 23. Februar 15.30 Uhr H Hertha BSC

FC Bayern heute: DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC

Der FC Bayern München trifft am Mittwochabend im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Hertha BSC. Beim Auswärtsspiel im Berliner Olympiastadion wird Manuel Neuer offenbar nach kurzem Zittern mitwirken können. Der Torhüter trainierte am Dienstag mit der Mannschaft und fuhr mit nach Berlin.

Auch Franck Ribery und Thiago gehören zum Kader der Münchner, während Arjen Robben von Trainer Niko Kovac noch nicht nominiert wurde. Der Niederländer trainierte zwar am Dienstag mit voller Intensität, schien allerdings noch keine Option darzustellen. Auch Renato Sanches und Corentin Tolisso wurden nicht berücksichtigt.

"Diejenigen, die nicht spielen, sind heiß. Franck hat seit dem Trainingslager noch kein Spiel gemacht. Das geht nicht von jetzt auf sofort. James hatte sein letztes Spiel gegen Freiburg gemacht. Es ist nicht so, dass man zweimal mittrainiert und dann wieder dabei ist. Wir werden eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben", sagte Kovac am Dienstag.