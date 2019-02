FC Bayern - News und Gerüchte: Kimmich bekam wohl klare Ansage von Kovac

Joshua Kimmich hat laut Informationen des kicker eine deutliche Ansage von Trainer Niko Kovac wegen seiner offensiven Spielweise bekommen. Gegen Liverpool überzeugte Kimmich besoners in der Defensive, fehlt allerdings gelbgesperrt im Rückspiel. Für Manuel Neuer ist das nicht unbedingt ein Nachteil.

Wegen zu offensiver Spielweise: Kovac macht Kimmich eine Ansage

Joshua Kimmich gehörte im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Liverpool zu den besten Spielern auf dem Feld. In der Bundesliga war das zuletzt nicht immer der Fall. Vor allem in der Defensivbewegung unterliefen dem deutschen Nationalspieler in den vergangenen Spielen Fehler. Beim Auswärtsspiel in Augsburg (3:2) etwa, ließ er Philipp Max vor beiden Augsburger Treffern in seinem Rücken freie Bahn.

An der Anfield Road agierte der FC Bayern und vor allem Kimmich disziplinierter. Nach Informationen des kicker hat Trainer Niko Kovac den deutschen Nationalspieler aufgrund seines extremen Offensivdrangs vor dem Spiel in der Königsklasse eine klare Ansage gemacht, die offenbar sofort fruchtete.

Das fiel auch Präsident Uli Hoeneß auf: "Vielleicht hat der Trainer mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, dass sie die Gegner nicht ständig in den Rücken laufen lassen", sagte dieser nach der Partie.

Neuer vertraut Rafinha nach Kimmich-Sperre gegen Liverpool

Im Rückspiel gegen Liverpool am 13. März fehlt Kimmich allerdings gelbgesperrt. Während die dritte Gelbe Karte, die Kimmich im Hinspiel berechtigterweise sah, für den Ex-Münchner und heutigen TV-Experten Owen Hargreaves eine ist, die "alles verändern" könne, sieht Manuel Neuer die Lage als nicht ganz so brenzlig an.

Rafinha, der als Ersatz für Kimmich auf der rechten Verteidigerposition im Rückspiel erste Wahl sein dürfte, sei "ein sehr erfahrener Spieler, der auch defensiv denkt", erklärte der Kapitän des deutschen Rekordmeisters. Neuer sieht in der Gelbsperre für Kimmich daher nicht nur einen Nachteil, denn schließlich sei der Fokus auf eine defensive Absicherung etwas, dass "wir im Rückspiel brauchen", um nicht "in die Konter zu marschieren".

Ähnlich sah es auch Ex-Profi und TV-Experte Rio Ferdinand: "Es stimmt, Kimmich ist einer ihrer besten Spieler. Er wird ein großer Verlust für sie sein, aber Rafinha wird reinkommen, er hat Erfahrung."

FC Bayern: Kovac im Pressetalk

Die englische Woche des FC Bayern endet mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag um 15.30 Uhr. Bayern-Trainer Niko Kovac wird am Donnerstag ab 13:30 Uhr den Medienvertretern im Pressetalk Rede und Antwort stehen.