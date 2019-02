FC Bayern: Thomas Müller fehlt nach abgelehntem Einspruch gegen Liverpool

Rekordmeister Bayern München muss im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool endgültig in beiden Spielen auf Thomas Müller verzichten. Der Einspruch gegen die Sperre wurde vom Berufungssenat der UEFA am Montag abgelehnt.

Das Hinspiel beim Tabellenführer der Premier League steigt am 19. Februar (ab 21 Uhr im LIVETICKER) an der Anfield Road, das Rückspiel findet am 13. März in der Allianz Arena in München statt.

Müller war im letzten Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam (3:3) im Dezember nach einem groben Foulspiel an Nicolas Tagliafico vom französischen Schiedsrichter Clément Turpin in der 75. Minute vom Platz gestellt worden.

Gegen die Sperre von zwei Spielen hatten die Münchner Einspruch eingelegt und auf eine Reduzierung auf eine Begegnung gehofft. Nun müssen James Rodgriguez oder Leon Goretzka im offensiven Mittelfeld in die Bresche springen.

Thomas Müller - Die Leistungsdaten in der Saison 2018/2019