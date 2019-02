FC Bayern München - Spielplan: Die nächsten Gegner des FCB in der Bundesliga und Champions League

Für den FC Bayern München stehen in der aktuellen Spielzeit noch einige wichtige Begegnungen auf dem Programm. Bei SPOX bekommt ihr einen Einblick in alle bevorstehenden Aufgaben des FCB in Bundesliga, DFB-Pokal und der UEFA Champions League.

Der Terminkalender des FC Bayern ist - wie fast jede Saison - straff durchgeplant. Jede Woche steht mindestens eine Begegnung auf dem Spielplan des deutschen Rekordmeisters. Zwischen den Spielen haben die Bayern-Spieler im Durchschnitt Verschnaufpausen von fünf bis sechs Tagen oder - in englischen Wochen - weniger.

Nicht zu unterschätzen ist, dass man noch auf allen drei Hochzeiten tanzt. Heißt: In der Bundesliga spielen die Bayern um den Titel mit, im DFB-Pokal ist man im Viertelfinale und in der Champions League steht das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool noch aus. Rotationen sind fast unumgänglich und damit auch unzufriedene Bayern-Spieler. Zuletzt äußerte Rafinha seine Unzufriedenheit mit seinen Einsatzzeiten: "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir", äußerte sich der Brasilianer nach dem Hertha-Spiel.

Spielplan des FC Bayern: Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League

Zwar sind die kommenden Bundesliga-Gegner nominell gesehen nicht allesamt Hochkaräter. Als Leichtgewichter kann man diese aber auch nicht bezeichnen.

Einzig im DFB-Pokal-Viertelfinale hat der FCB dem FC Heidenheim, eine vermeintlich "leichter" zu bewältigende Aufgabe vor der Brust.

Vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal steht im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals mit dem FC Liverpool eine Mammut-Aufgabe vor dem FC Bayern. Nach dem hart umkämpften Hinspiel an der Anfield Road stehen die Viertelfinal-Chancen 50:50.

Hier eine Übersicht zum Restprogramm des FC Bayern (Saison 2018/19):

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Live-Übertragung Sa., 02.03.19 Bundesliga Borussia Mönchengladbach FC Bayern München Sky Sport Bundesliga 1 Sa., 09.03.19 Bundesliga FC Bayern München VfL Wolfsburg Sky Sport Bundesliga 2 Mi., 13.03.19 Champions League FC Bayern München FC Liverpool Sky Sport 2/Sky Sport Austria So., 17.03.19 Bundesliga FC Bayern München FSV Mainz 05 Sky Sport Bundesliga 1 Sa., 30.03.19 Bundesliga SC Freiburg FC Bayern München Sky Sport Bundesliga 3 Mi., 03.04.19 DFB-Pokal FC Bayern München FC Heidenheim Sky Sport 1 Sa., 06.04.19 Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund Sky Sport Bundesliga 1

Rafinha will spielen - so verteilt Kovac die Minuten beim FC Bayern © getty 1/25 Rafinha ist unzufrieden mit seiner Reservistenrolle beim FC Bayern. "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir", sagte er nach dem Spiel gegen Hertha. SPOX zeigt, wie Kovac die Minuten beim FC Bayern verteilt. © getty 2/25 Platz 24: Meritan Shabani (5 Mal im Kader, 2 Einsätze) - 2 Minuten (2 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 3/25 Platz 23: Woo-Yeong Jeong (4 Mal im Kader, 1 Einsatz) - 9 Minuten (1 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 4/25 Platz 22: Alphonso Davies (7 Mal im Kader, 3 Einsätze) - 18 Minuten (3 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 5/25 Platz 21: Corentin Tolisso (3 Mal im Kader, 3 Einsätze) - 56 Minuten (2 Mal eingewechselt, 1 Mal ausgewechselt) © getty 6/25 Platz 20: Sandro Wagner (24 Mal im Kader, 12 Einsätze) - 266 Minuten (10 Mal eingewechselt, 1 Mal ausgewechselt) © getty 7/25 Platz 19: Sven Ulreich (33 Mal im Kader, 3 Einsätze) - 300 Minuten (0 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 8/25 Platz 18: Renato Sanches (27 Mal im Kader, 18 Einsätze) - 678 Minuten (12 Mal eingewechselt, 2 Mal ausgewechselt) © getty 9/25 Platz 17: Arjen Robben (16 Mal im Kader, 15 Einsätze) - 962 Minuten (2 Mal eingewechselt, 8 Mal ausgewechselt) © getty 10/25 Platz 16: Kingsley Coman (17 Mal im Kader, 17 Einsätze) - 964 Minuten (7 Mal eingewechselt, 9 Mal ausgewechselt) © getty 11/25 Platz 15: Rafinha (28 Mal im Kader, 17 Einsätze) - 1056 Minuten (6 Mal eingewechselt, 2 Mal ausgewechselt) © getty 12/25 Platz 14: James Rodriguez (23 Mal im Kader, 19 Einsätze) - 1176 Minuten (6 Mal eingewechselt, 11 Mal ausgewechselt) © getty 13/25 Platz 13: Serge Gnabry (28 Mal im Kader, 28 Einsätze) - 1544 Minuten (10 Mal eingewechselt, 16 Mal ausgewechselt) © getty 14/25 Platz 12: Javi Martinez (34 Mal im Kader, 24 Einsätze) - 1603 Minuten (6 Mal eingewechselt, 4 Mal ausgewechselt) © getty 15/25 Platz 11: Franck Ribery (29 Mal im Kader, 27 Einsätze) - 1667 Minuten (9 Mal eingewechselt, 14 Mal ausgewechselt) © getty 16/25 Platz 10: Jerome Boateng (29 Mal im Kader, 20 Einsätze) - 1711 Minuten (1 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 17/25 Platz 9: Mats Hummels (28 Mal im Kader, 22 Einsätze) - 1858 Minuten (1 Mal eingewechselt, 3 Mal ausgewechselt) © getty 18/25 Platz 8: Leon Goretzka (30 Mal im Kader, 29 Einsätze) - 1992 Minuten (7 Mal eingewechselt, 6 Mal ausgewechselt) © getty 19/25 Platz 7: Thiago Alcantara (27 Mal im Kader, 27 Einsätze) - 2100 Minuten (5 Mal eingewechselt, 3 Mal ausgewechselt) © getty 20/25 Platz 6: Thomas Müller (33 Mal im Kader, 31 Einsätze) - 2123 Minuten (7 Mal eingewechselt, 14 Mal ausgewechselt) © getty 21/25 Platz 5: Niklas Süle (34 Mal im Kader, 29 Einsätze) - 2486 Minuten (2 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 22/25 Platz 4: David Alaba (33 Mal im Kader, 32 Einsätze) - 2674 Minuten (2 Mal eingewechselt, 3 Mal ausgewechselt) © getty 23/25 Platz 3: Manuel Neuer (31 Mal im Kader, 31 Einsätze) - 2790 Minuten (0 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt) © getty 24/25 Platz 2: Robert Lewandowski (34 Mal im Kader, 32 Einsätze) - 2873 Minuten (0 Mal eingewechselt, 5 Mal ausgewechselt) © getty 25/25 Platz 1: Joshua Kimmich (34 Mal im Kader, 34 Einsätze) - 3021 Minuten (1 Mal eingewechselt, 0 Mal ausgewechselt)

FC Bayern live im TV - Live-Übertragungen des FCB im Überblick

Die Bundesliga-Auftritte des FC Bayern München sind zum einen beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Sky und Eurosport haben sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte bis einschließlich 2020/21 gesichert. Bei DAZN gibt es immer 40 Minuten nach Spielende alle Spiel-Highlights.

Eine andere Rechte-Konstellation kommt im DFB-Pokal zustande. Hier überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle 63 Einzelspiele. Erst seit dem Achtelfinale sind auch ein bis wei DFB-Pokal-Spiele pro Runde im Free-TV bei den Öffentlich-Rechtlichen in der ARD zu sehen.

Wieder anders sieht es bei der Champions League aus. Die Live-Übertragungsrechte der UEFA Champions League teilen sich Sky und DAZN.

DAZN hat sich bis einschließlich 2021 insgesamt 104 Live-Spiele gesichert, darunter auch Champions-League-Spiele des FC Bayern. Der DAZN-Testmonat ist kostenfrei, danach ist das volle Sportangebot (Basketball, Tennis, Eischockey, Darts, MMA) für nur 9,99€ im Monat verfügbar.

FC Bayern München: Verletzte Spieler

Das Thema Verletzungen stellt nicht nur den FC Bayern vor große Probleme. Aufgrund des überladenen Spielkalenders müssen zahlreiche Top-Klubs mit den Verletzungsfolgen ihrer Leistungsträger umgehen.

Diese Bayern-Akteure stehen dem FCB-Trainer Kovac derzeit nicht zur Verfügung:

Corentin Tolisso (Kreuzbandriss) - erwartete Rückkehr: 14.03.2019

Arjen Robben (fehlt wegen Trainingsrückstand) - erwartete Rückkehr ist unbekannt.

Mats Hummels (Erkältung) - erwartete Rückkehr: 25.02.2019

Kingsley Coman (Muskelfaserriss) - erwartete Rückkehr ist nicht bekannt.

Bundesliga: Aktuelle Tabelle

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle: