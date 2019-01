Bericht: FC Bayern will Benjamin Pavard schon im Winter verpflichten

Der FC Bayern München hat seine Pläne für Benjamin Pavard offenbar geändert. Wie die L'Equipe am Dienstag berichtet, soll der deutsche Rekordmeister auf einen sofortigen Wechsel des 22 Jahre alten Verteidigers beharren. Bis dato stand lediglich fest, dass Pavard im Sommer für 35 Millionen Euro (Ausstiegsklausel) vom VfB Stuttgart an die Isar wechseln wird.

Nach Angaben der französischen Sporttageszeitung soll Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic jedoch bereits in der vergangenen Woche bei den Schwaben mit einem verbesserten Angebot für Pavard in Höhe von 40 Millionen Euro vorstellig geworden sein.

Wird Pavard zum Rekordeinkauf der Bundesligageschichte?

Die Cannstatter lehnten jedoch ab, woraufhin der FC Bayern nun offenbar ein finales Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro vorbereiten soll. Eine Summe, die Pavard zum Rekordeinkauf der Bundesligageschichte machen würde. Bis dato ist das der Wechsel von Julian Draxler vom FC Schalke 04 zum VfL Wolfsburg mit einer Ablösesumme in Höhe von 43 Millionen Euro.

Allerdings hatte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke immer wieder betont, dass ein Wechsel des Weltmeisters von 2018 nicht in Frage komme. "Es gibt keine Überlegungen, Benjamin Pavard in der Winterpause abzugeben", stellte Reschke noch Mitte Dezember klar.

Pavard laboriert aktuell noch an einem Muskelbündelriss, den er sich Anfang Dezember am 14. Spieltag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:3) zugezogen hatte und fehlt den abstiegsbedrohten Stuttgartern am kommenden Sonntag beim Gastspiel bei seinem zukünftigen Verein in München (15.30 Uhr im LIVETICKER).

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Kommt Pavard doch schon im Winter? © getty 1/21 Bisher ist Alphonso Davies der einzige Neuzugang, den der FC Bayern im Winter verpflichtet hat. Gerüchte um mögliche weitere Aktivitäten gibt es aber zuhauf. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/21 BENJAMIN PAVARD: Der erste Sommertransfer steht auch schon fest! Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 3/21 Das bestätigte Salihamidzic im Wintertrainingslager in Katar. Wie die L'Equipe berichtet, soll der FCB versuchen Pavard schon im jetzigen Wintertransferfenster zu holen und wäre wohl bereit, 45 statt der vereinbarten 35 Mio. Euro zu überweisen. © getty 4/21 CALLUM HUDSON-ODOI: Dass der FC Bayern das Chelsea-Juwel verpflichten will, ist längst von offizieller Seite bestätigt. "Wir wollen Hudson-Odoi unbedingt", sagte Hasan Salihamidzic im Trainingslager. © getty 5/21 Eigentlich standen die Zeichen auch klar auf einen Wechsel des 18-Jährigen zum FCB, doch ein neues Angebot der Blues brachte Hudson-Odoi nach Informationen von SPOX und Goal noch einmal ins Grübeln gekommen. © getty 6/21 Die Blues hatten dem Offensivspieler (Vertrag bis 2020) erst 70.000 und nun sogar 85.000 Pfund Wochengehalt geboten, um ihn doch an der Stamford Bridge zu halten. © getty 7/21 Nach Sky-Informationen hat Hudson-Odoi dieses Angebot jedoch abgelehnt, womit der FCB, dessen letztes Angebot bei 39 Millionen Euro lag, wohl doch noch auf eine feste Verpflichtung hoffen darf. © getty 8/21 Chelsea-Coach Maurizio Sarri hatte den Jungprofi zuletzt deutlich häufiger eingesetzt als zuvor. Eine Entscheidung über Hudson-Odois Zukunft soll in der kommenden Woche fallen. © getty 9/21 LUCAS HERNANDEZ: Sportdirektor Hasan Salihamidzic ein Update zum Stand beim Abwehrspieler von Atletico Madrid gegeben. "Wir haben Gespräche geführt, es wird weitere geben", so Brazzo in der Sport Bild. Aber: "Dass er im Winter kommt, ist unrealistisch." © getty 10/21 Damit bestätigte er das, was Atletico-Boss Miguel Angel Gil Marin zuvor im Gespräch mit SPOX und Goal ebenfalls ausgeschlossen hatte. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. © getty 11/21 Und Hernandez? "Ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert", sagte er im Dezember "Le Figaro". © getty 12/21 Gut möglich also, dass der FCB die Ausstiegssklausel (80 Millionen Euro) des variablen Verteidigers (22) ziehen wird. Laut "Marca" soll er dann einen Vierjahresvertrag bekommen. © getty 13/21 ADRIEN RABIOT (23/PSG/Vertrag läuft aus): Wie die Sport Bild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders RMC und Sky zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 14/21 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 15/21 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 16/21 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10-20 Mio. Euro würde er wohl kosten. © getty 17/21 TIMO WERNER (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2020): Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 18/21 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 19/21 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 20/21 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 21/21 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

Ozan Kabak soll Benjamin Pavard ersetzen

Der VfB hat im Winter bereits auf den kommenden Pavard-Abschied reagiert und den 18 Jahre alten Ozan Kabak für die vereinsinterne Rekordsumme in Höhe von kolportierten zwölf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul verpflichtet.

Der türkische Junioren-Nationalspieler gilt als eines der "vielversprechendsten Talente in Europa" (Reschke) auf der Innenverteidigerposition und soll spätestens ab dem Sommer 2019 die Rolle von Pavard bei den Stuttgartern einnehmen.