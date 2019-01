Arsenal-Scout Sven Mislintat angeblich im Visier des FC Bayern München

Der FC Bayern München möchte offenbar Arsenal-Chefscout Sven Mislintat vom FC Arsenal loseisen. Das berichtet der britische Independent.

Die Internetzeitung aus London beruft sich auf vereinsnahe Quellen, die von einem schwierigen Verhältnis zwischen Mislintat und Arsenals neuer Klubführung rund um Fußballabteilungsleiter Raul Sanllehi, berichten. Demnach beobachte Bayern die Situation des Deutschen in Englands Hauptstadt wohl sehr genau. Ziel sei es, Mislintat zurück in sein Heimatland zu holen. Der großangelegte und viel bemühte Umbruch an der Säbener Straße solle offenbar unter der Ägide des 46-Jährigen erfolgen.

Unai Emery mit zu großem Einfluss auf Transferentscheidungen

Dem Independent zufolge habe Mislintat nicht damit gerechnet, dass Unai Emery, der im Sommer die Nachfolge von Arsene Wenger angetreten hatte, solch großen Einfluss auf Transferentscheidungen nehmen würde.

Mislintat gilt als einer der besten Talentspäher rund um den Globus. Vor seinem Wechsel zu Arsenal im Dezember 2017 arbeitete er zehn Jahre lang erfolgreich für Borussia Dortmund.