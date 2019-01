FC Bayern - News und Gerüchte: Niklas Süle zuversichtlich im Meisterschaftskampf gegen den BVB

Niklas Süle hat sich zur aktuellen Tabellensituation und zum Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund geäußert und klargestellt, dass der FC Bayern nach wie vor "die beste Mannschaft" Deutschlands sei. Arjen Robben gab ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

Süle glaubt "zu 100 Prozent" an die Meisterschaft

Niklas Süle hat sich im Rahmen der täglich stattfindenden Medienrunde beim Trainingslager des FC Bayern in Doha/Katar zum Meisterschaftskampf mit dem BVB geäußert und klargestellt, dass er "zu 100 Prozent" an einen Titelgewinn am Ende der Saison glaube.

"Wir sind die beste Mannschaft in Deutschland und werden die Fehler aus der Vorrunde nicht wiederholen. Dortmund hat bisher viele Punkte glücklich geholt", erklärte der 23 Jahre alte Innenverteidiger die sechs Punkte Rückstand auf die Schwarz-Gelben am Ende der Hinrunde.

Süle, der beim FC Bayern nahezu alle Pflichtspiele in der Hinrunde über die volle Distanz absolvierte (19 von 25) und in der Innenverteidiger-Hierarchie mittlerweile vor Jerome Boateng und Mats Hummels steht, bescheinigte sich selbst, "einen Schritt nach vorne" gemacht zu haben. "Der Verein hat gesehen, dass ich auch in schwierigen Spielen meinen Mann stehen kann", sagte der Nationalspieler, gab jedoch zu, von Verletzungen anderer Spieler profitiert und deshalb "so oft zum Einsatz" gekommen zu sein.

FCB plant Wintertransfers: Kandidaten - und warum sie helfen könnten © getty 1/36 Platz drei in der Bundesliga, zum Teil holprige Auftritte in der Champions League - der FC Bayern erlebt eine schwierige Hinrunde. Angesichts dessen denken die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters über Transfers im Winter nach. © getty 2/36 "Klar, der Wintertransfermarkt ist limitiert, es ist schwierig. Aber wir haben unsere Augen offen und werden sicher versuchen, etwas zu machen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 3:3 im letzten Champions-League-Gruppenspiel bei Ajax. © getty 3/36 Klar ist: Top-Stars wie Matthijs de Ligt (Ajax), Nabil Fekir (Lyon), Isco (Real), Kai Havertz (Leverkusen, Foto) oder Christian Pulisic (BVB), an denen der FCB Berichten zufolge interessiert sein soll, werden während der Saison kaum zu bekommen sein. © getty 4/36 Allen voran Ajax-Sportdirektor Edwin van der Sar dämpfte zu Wochenbeginn noch einmal die Hoffnungen der Bayern auf de Jong und den zum "Golden Boy" gekürten de Ligt. "Wir werden keinen Spieler mitten in der Saison verkaufen, keine Chance", so van der Sar. © getty 5/36 Der Fokus des FCB richtet sich daher auf Spieler, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen. Spieler, die bei ihren aktuellen Arbeitgebern unzufrieden sind und gehen dürfen, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, kommen ebenfalls in Frage. © getty 6/36 Das Angebot ist erwartungsgemäß überschaubar. Die Bayern wollen schließlich keine Panikkäufe tätigen, sondern sinnvolle Verpflichtungen, die zum von Präsident Uli Hoeneß angekündigten Umbruch im Sommer passen. © getty 7/36 Die großen Baustellen der Mannschaft sind heuer vor allem die defensiven und offensiven Außenbahnen. Auf den Positionen im Zentrum, speziell im Mittelfeld, herrscht kein akuter Bedarf. SPOX gibt eine Übersicht, wer die Bayern im Winter verstärken könnte. © getty 8/36 Lucas Hernandez (22/Atletico Madrid/Vertrag bis 2024): Laut eines Berichts der Marca soll der FC Bayern die Ausstiegssklausel (80 Millionen Euro) des variablen Verteidigers für das Wintertransfer-Fenster gezogen haben. © getty 9/36 Der Marca zufolge soll der Weltmeister von 2018 einen Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterzeichnen. Meldungen, die für großes Wirrwarr sorgen - Atletico dementiert, Bayern hält sich bedeckt. © getty 10/36 BENJAMIN PAVARD (22/VfB Stuttgart/Vertrag bis 2021): Kovac sagte unlängst zwar noch, ein Pavard-Transfer im Winter ergebe keinen Sinn, die Leistung seiner Defensive gegen Ajax dürfte ihn und speziell die Bosse aber noch einmal ins Grübeln gebracht haben. © getty 11/36 Besonders Rechtsverteidiger Rafinha erwies sich als Unsicherheitsfaktor. Da Joshua Kimmich mittlerweile vorwiegend auf der Sechs spielt, wäre der flexibel einsetzbare Pavard eine gute Lösung, um diese Baustelle zu schließen. © getty 12/36 "Es gibt keinerlei Überlegungen, Benji im Winter abzugeben", stellte Stuttgarts Manager Michael Reschke zuletzt klar. Im Falle eines guten Angebots aus München dürften ihm aber die Hände gebunden sein. © getty 13/36 Pavard möchte laut "Sky" den VfB am liebsten schon im Winter verlassen. Angebliche Gründe: der Abstiegskampf, die Unruhe im Verein und der Trainerwechsel von Tayfun Korkut zu Markus Weinzierl. © getty 14/36 Bayern soll sich bereits mündlich mit dem Weltmeister geeinigt haben – allerdings auf einen Wechsel im Sommer. Ein großer Pluspunkt, der für eine Beschleunigung des Transfers spricht: Pavard wäre in der Champions League einsetzbar. © getty 15/36 AARON RAMSEY (27/FC Arsenal/Vertrag bis 2019): Eine gute und wegen seines auslaufenden Vertrags bei den Gunners eine vergleichsweise günstige Alternative. Im Falle eines Ramsey-Transfers würde Kimmich wohl zurück auf die rechte Abwehrseite rücken. © getty 16/36 Nach Informationen von SPOX und Goal sind die Gespräche zwischen den Bayern und dem Waliser bereits weit fortgeschritten. Ramsey gilt aber eher als einer der Wunschspieler für den Sommer, um einen möglichen Abgang von James Rodriguez zu kompensieren. © getty 17/36 ADRIEN RABIOT (23/PSG/Vertrag bis 2019): Jung, hochbegabt, wechselwillig und wegen seines auslaufenden Vertrags auch im Winter zu haben – der Franzose passt eigentlich perfekt ins Beuteschema der Münchner. © getty 18/36 Problem nur: Rabiot wird von nahezu allen europäischen Topklubs gejagt. Der FC Barcelona hat spanischen Medienberichten zufolge die besten Karten im Poker um den Schützling von Thomas Tuchel. © getty 19/36 "Rabiot hat uns informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird und gehen möchte", bestätigte PSG-Sportdirektor Antero Henrique die Spekulationen um den nahenden Abschied des 23-Jährigen am Montag. © getty 20/36 Sollte sich ein Türspalt bei Rabiot öffnen, würden die Bayern mit Sicherheit versuchen, ihre Visitenkarte bei ihm abzugeben. 50 Millionen Euro will PSG offenbar im Winter noch für sein Eigengewächs haben. © getty 21/36 Ein Rabiot-Transfer wäre demnach eine teure Alternative zu Ramsey. Das Hauptaugenmerk der Bayern liegt ohnehin auf den Außenverteidiger-Positionen. Auch links besteht nach dem Abgang von David Alabas Backup Juan Bernat Bedarf. © getty 22/36 MARIO HERMOSO (23/Espanyol/Vertrag bis 2020): Spanischer Nationalspieler, zählt zu den besten Linksverteidigern der Primera Division. Vorteil: Kann auch im Abwehrzentrum spielen. Technisch stark, körperlich robust, zudem in der Königsklasse einsetzbar. © getty 23/36 Nach Angaben des spanischen Radiosenders "Cadena Cope" haben die Bayern ein Auge auf Hermoso geworfen. Sein angeblich ebenfalls interessierter Jugendverein Real Madrid besitzt allerdings ein Vorkaufsrecht in Höhe von 7,5 Millionen Euro. © getty 24/36 LUKAS KLOSTERMANN (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2021): Käme für beide Außenverteidiger-Positionen in Frage. Ähnlich zuverlässig wie Rafinha in seinen besten Zeiten, kennt die Bundesliga und besitzt als Kapitän der U21 bereits Führungsqualitäten. © getty 25/36 Kann theoretisch ebenfalls in der Champions League spielen. Wäre nach der bisher enttäuschenden Leipziger Saison mit dem Europa-League-Aus sicherlich nicht abgeneigt von einem Wechsel zu einem Klub mit mehr Perspektive. © getty 26/36 Bayern soll schon länger Klostermann im Visier haben, müsste für ihn aber tief in die Tasche greifen. RB-Coach Ralf Rangnick würde seinen Stammspieler keineswegs kampflos ziehen lassen. Tendenz: eher unwahrscheinlich – zumindest im Winter. © getty 27/36 ANTHONY MARTIAL (23/Manchester United/Vertrag bis 2019): Kommt nach wie vor nicht mit Jose Mourinho klar, ist bei United in dieser Saison aber zumindest wieder gesetzt und treffsicher. An seiner vertraglichen Situation hat sich dennoch nichts geändert. © getty 28/36 Martial wird seit geraumer Zeit mit dem FCB in Verbindung gebracht. Es heißt, er könnte mit seinem Landsmann Kingsley Coman die Münchner Flügelzange der Zukunft bilden. Klar ist: Bayern muss auf den offensiven Außenbahnen nachrüsten. © getty 29/36 Die Zeit von Arjen Robben und Franck Ribery neigt sich dem Ende zu. Robben hat seinen Abschied im Sommer bereits verkündet. Gut möglich, dass die Verletzungsprobleme des Niederländers die Bemühungen der Bayern um einen Nachfolger beschleunigen. © getty 30/36 Martial wäre jedoch nur für eine stolze Summe zu haben. Da er auch zu den Bestverdienern Uniteds zählt, würde für die Bayern ein ablösefreier Transfer im Sommer mehr Sinn machen – funkt bis dahin kein anderer Klub dazwischen. © getty 31/36 NICOLAS PEPE (23/OSC Lille/Vertrag bis 2022): So etwas wie der Newcomer der Saison in Frankreich. Mischt die Ligue 1 ordentlich auf (11 Tore, 7 Vorlagen) und wird schon von diversen England-Klubs umworben. Laut "Sport Bild" beobachtet ihn auch der FCB. © getty 32/36 Wäre vermutlich leichter zu bekommen als Martial oder ein anderer Flügelspieler. Kann auf beiden Außenbahnen spielen. Ist eine feste Größe bei Lille und im Nationalteam der Elfenbeinküste. Ob das reicht, um die Bayern zu überzeugen? © getty 33/36 TIMO WERNER (22/RB Leipzig/Vertrag bis 2020): Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 34/36 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 35/36 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (8 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 36/36 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe.

Arjen Robben im Bayern-Trainingslager weiter angeschlagen

Arjen Robben hat sich am Rande des Trainingslagers des FC Bayern zu seinem Fitnesszustand geäußert und eine leichte Verbesserung festgestellt. "Es geht", sagte Robben, der seit Anfang Dezember an Oberschenkelproblemen laboriert, die letzten sechs Spiele des deutschen Rekordmeisters im Jahr 2018 verpasste und bis dato in Doha nur individuell trainiert.

Zwar sei ihm mittlerweile ein "bisschen besser", ein Einsatz beim Rückrundenauftakt am 18. Januar in Hoffenheim ist aber weiterhin fraglich. Robben, der in seine letzte Halbserie beim FC Bayern geht und den Verein nach zehn Jahren im Sommer verlassen wird, warfen in der Hinrunde immer wieder Blessuren zurück.

Zwei Spiele musste der 34 Jahre alte Niederländer aufgrund von Knieproblemen pausieren, Rückenprobleme machten seinen Einsatz im DFB-Pokal gegen den SV Rödinghausen unmöglich, dann kamen Anfang Dezember die Oberschenkelprobleme hinzu.

Wie es bei Robben nach Ende seines Vertrags in München weitergehe, ließ der Routinier zuletzt offen, bestätigte aber, dass er bereits Angebote von Vereinen bekommen habe, was ihn "etwas stolz" mache. Insbesondere wird Robben mit einer Rückkehr in seine niederländische Heimat in Verbindung gebracht. Seine beiden Ex-Vereine PSV Eindhoven und FC Groningen hatten bereits im Dezember ihr Interesse an einer Verpflichtung bestätigt.

Alphonso Davies schwärmt von Thiago: "Er inspiriert mich"

Bayerns bis dato einziger Winterneuzugang Alphonso Davies hat sich zu seinen Vorbildern beim FC Bayern geäußert und dabei besonders Mittelfeldstar Thiago hervorgehoben. "Er inspiriert mich, ist ein Weltklasse-Profi. Wie er den Ball kontrolliert, dribbelt. Er lässt das Spiel einfach aussehen. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen", sagte Davies am Dienstag am Rande des Trainingslagers des deutschen Rekordmeisters in Doha/Katar.

Der kanadische Nationalspieler war bereits im Sommer für kolportierte zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen von den Bayern verpflichtet worden, blieb jedoch für den Rest der Saison noch bei den Vancouver Whitecapes aus der MLS. Angesprochen auf Davies forderte Niklas Süle, dem 18 Jahre alten Offensiv-Juwel Zeit zu geben. "Er ist ein ganz junger Spieler, der sich schnell mit seiner offenen Art in die Mannschaft integriert hat", lobte Süle den Flügelspieler darüber hinaus.