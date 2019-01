Lucas Hernandez zum FC Bayern? Berater schließt Tür - bis zum Sommer

Ein Wechsel von Lucas Hernandez zum FC Bayern ist - zumindest im Winter - endgültig vom Tisch. Das bestätigte mit Manuel Garcia-Quilon nun auch der Berater des Abwehrspielers von Atletico Madrid.

"Er ist schon jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Spieler seines Formats hat natürlich Angebote aus aller Welt, aber er ist Spieler von Atletico Madrid und wird jetzt dort bleiben", sagte Garcia Quilon der spanischen Zeitung AS.

Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, hatte bereits Ende Dezember 2018 im Gespräch mit SPOX und Goal versichert, dass Hernandez zumindest bis zum Saisonende das Trikot der Rojiblancos tragen werde.

"Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", so Gil Marin.

Was planen BVB, PSG, Barca und Co.? Aktuelle Transfergerüchte im Überblick © getty 1/24 Am 1. Januar 2019 öffnete das Transferfenster in den europäischen Topligen und die Gerüchteküche brodelt. SPOX gibt euch eine Übersicht zu den aktuellen Wechselspekulationen. © getty 2/24 FC BAYERN: Eine Verpflichtung von Lucas Hernandez ist - zumindest im Winter - endgültig vom Tisch. Das bestätigte mit Manuel Garcia Quilon nun auch der Berater des Abwehrspielers von Atletico Madrid. © getty 3/24 "Er ist schon jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Spieler seines Formats hat natürlich Angebote aus aller Welt, aber er ist Spieler von Atletico Madrid und wird jetzt dort bleiben", sagte Garcia Quilon der spanischen Zeitung "AS". © getty 4/24 Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, hatte bereits Ende Dezember 2018 im Gespräch mit SPOX und Goal versichert, dass Hernandez zumindest bis zum Saisonende bei den Rojiblancos bleiben werde. © getty 5/24 "Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", so Gil Marin. © getty 6/24 Hernandez' Vertrag bei Atletico läuft zwar noch bis 2024, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert. Neben dem FC Bayern sollen auch die beiden Manchester-Klubs intensiv um den 22 Jahre alten Weltmeister buhlen. © getty 7/24 SCHALKE 04: Während die Knappen bislang trotz großer Ankündigungen noch gar nicht auf dem Markt tätig geworden sind, droht nun nach Naldo der nächste Abgang. Liverpool soll einem "Sun"-Bericht zufolge seine Fühler nach Weston McKennie ausgestreckt haben. © getty 8/24 Das Boulevardblatt berichtet von einem 22-Millionen-Euro-Angebot, dass noch in diesem Monat oder erst im Sommer bei den Königsblauen hinterlegt werden soll. © getty 9/24 Auch Sebastian Rudy könnte Schalke laut "Sun" noch verlassen. Der zentrale Mittelfeldspieler soll bei Manchester City als Fernandinho-Ersatz im Gespräch sein. Der Brasilianer ist aktuell der einzige defensive Mittelfeldspieler in Guardiolas Kader. © getty 10/24 Angeblich steht eine Leihe im Raum. Recht wahrscheinlich scheint der Deal aber nicht - auch wenn Schalke bisher nicht zufrieden mit Rudy sein kann. Er machte im Trainingslager Pluspunkte bei Tedesco. Und: S04 tanzt ja selbst noch auf drei Hochzeiten. © getty 11/24 Bei den Königsblauen drückt im Sturm der Schuh, weshalb ein neuer Goalgetter kommen soll. Nach Informationen der "Bild" haben die Schalker ihre Fühler nach Stevan Jovetic ausgestreckt. Angeblich plant man eine Leihe bis zum Ende der Saison. © getty 12/24 Jovetic kommt in dieser Saison bei Monaco aufgrund diverser Verletzungen nur auf sechs Einsätze, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Neben Schalke soll auch der FC Sevilla interessiert sein. © getty 13/24 Bei Franco di Santo stehen die Zeichen dagegen ganz klar auf Abschied. Der Stürmer wurde von Tedesco bereits aussortiert. Der Sender "Fox Sports" vermeldete bereits den chilenischen Klub Colo Colo als Abnehmer. © getty 14/24 PSG: Weil Adrien Rabiot wohl keine Zukunft mehr in Paris hat, möchte Thomas Tuchel unbedingt einen neuen Mann fürs Mittelfeld. Sein Wunschspieler ist Julian Weigl, doch den möchte der BVB nicht hergeben. Also guckt man sich nach Alternativen um... © getty 15/24 "Sky Italia" und der monegassische Radiosender "RMC" bringen nun Leandro Paredes ins Spiel. Der 24-Jährige steht bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag und könnte wohl für 45 Mio. Euro wechseln. Ein erstes Angebot in Höhe von 35 Mio. Euro wurde abgelehnt. © getty 16/24 FC VALENCIA: Michy Batshuayi hat keine Zukunft in Spanien. Die Leihe bei den Fledermäusen soll noch im Winter beendet werden. Allerdings stellt sich sein Hauptarbeitgeber, der FC Chelsea, noch quer, den Belgier zur AS Monaco zu transferieren. © getty 17/24 Grund: Monaco will Batshuayi erst einmal nur bis zum Saisonende ausleihen. Chelsea hingegen würde den Ex-BVB-Star am liebsten sofort verkaufen. Der FC Everton soll nach Angaben des "Telegraph" bereit sein, 45 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. © getty 18/24 Der "Batsman" wiederum soll jedoch kein Interesse an einem Wechsel zu den "Toffees" haben. Chelsea zögert, Valencia ist genervt. "Er trainiert mit uns, aber wir sind uns alle einig, dass er keine Zukunft bei uns hat", so Valencia-Coach Marcelino Garcia. © getty 19/24 FC BAYERN: Seit der Aussage von Yannick Carrascos Ehefrau in einem TV-Interview bei RTBF ranken sich die Gerüchte um eine Rückkehr des Belgiers nach Europa. Er habe "Angebote aus Deutschland, Spanien, England und Italien erhalten", verriet sie. © getty 20/24 Carrasco ist in erster Linie Außenspieler, würde anhand seiner Position ins Münchner Anforderungsprofil passen. Bereits im vergangenen Winter existierten Gerüchte um Carrasco und die Bayern. © getty 21/24 Das war jedoch vor dessen Wechsel nach China zu Dalian Yifang. Der Belgier konnte zuletzt jedoch weder beim Klub noch in der Nationalelf überzeugen und birgt ein gewisses Risiko. © getty 22/24 Finanziell käme aus deutscher Sicht wohl nur noch der BVB in Frage. Immerhin bezahlte Dalian Yifang 30 Mio. Euro für den Belgier. Dortmund hätte nach dem prominenten Abgang von Christian Pulisic zu Chelsea Bedarf auf der Außenbahn. © getty 23/24 Timo Werner brachte sich mit Aussagen nach dem Spiel von RB in München selbst dort ins Gespräch. RB versucht bisher vergeblich, den Vertrag (2020) zu verlängern. Wäre wohl eher Transferziel für den Sommer. Auch der BVB und Real sollen interessiert sein. © getty 24/24 INTER: Die Beraterin und Ehefrau von Mauro Icardi hat über die Zukunft ihres Mannes verraten: "Sein Vertrag wird verlängert!" Zuvor sprach sie von einem Interesse mehrerer internationaler Topklubs.

Atletico Madrid: Ultimatum für Lucas Hernandez?

Ob dieses Treffen bereits stattgefunden hat, ist bislang noch unklar. Wie die AS schreibt, soll Atletico Hernandez ein Ultimatum gestellt haben. Bis Ende Februar müsse dieser sich entscheiden, ob er über die Saison hinaus bleibe oder nicht.

Hernandez' Vertrag bei Atletico läuft zwar noch bis 2024, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert. Neben dem FC Bayern sollen auch die beiden Manchester-Klubs intensiv um den 22 Jahre alten Weltmeister buhlen.

"Es gibt einige Klubs in Europa, von denen ich träume, aber ich sage nicht welche. Mir geht es gut hier in Madrid, aber ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert", sagte Hernandez Ende Dezember der französischen Zeitung Le Figaro. "Im Fußball gibt es viele Anfragen und ich muss jedes Mal die Vor- und Nachteile abwägen, um die beste Entscheidung für mich, meine Familie und den Rest meiner Karriere zu treffen."

In der aktuellen Spielzeit stand Hernandez in wettbewerbsübergreifend 19 Spielen für die Colchoneros auf dem Platz. Dabei erzielte der Linksfuß ein Tor.