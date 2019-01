FCB - News und Gerüchte: FC Bayern an BVB-Talent Tobias Raschl interessiert?

Der FC Bayern München könnte offenbar einmal mehr bei Borussia Dortmund wildern. Tobias Raschl soll das neueste Objekt der Begierde sein. Memphis Depay bringt sich selbst ins Gespräch. Sandro Wagner steht vor dem Abschied.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FCB-Gerücht: Interesse an BVB-Talent Tobias Raschl?

Der FC Bayern München ist laut einem Bericht der Bild-Zeitung an Tobias Raschl von Borussia Dortmund interessiert. Der 18-Jährige ist aktuell Kapitän in der schwarzgelben U19 und wird demnach auch von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen umworben.

Im defensiven Mittelfeld hatte Raschl zuletzt auch Lucien Favre auf sich aufmerksam gemacht. Der Profi-Coach nahm das Talent mit ins Trainingslager nach Marbella und verhalf ihm dort zu einem Startelfeinsatz im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Raschl hat noch einen Vertrag bis Sommer 2019 und könnte dem BVB damit durch die Finger schlüpfen.

Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit sollen mit Sportdirektor Michael Zorc stattgefunden haben. Die Dortmunder würden ihr Talent nur ungerne ziehen lassen - ganz besonders innerhalb der Liga. Seit 2015 spielt der U-Nationalspieler für die Borussia, kennt München allerdings aus seiner Zeit bei der SpVgg Unterhaching.

"Tobias ist unfassbar ballsicher. Hat die Gabe, den Ball in engen Räumen zu beherrschen. Seine besondere Ausstrahlung liegt irgendwo zwischen einer gesunden Portion Selbstbewusstsein und positiver Arroganz", ordnete DFB-Jugendtrainer Guido Streichsbier ein.

Laut seinen Aussagen sei Raschl aber noch nicht voll bereit für die Bundesliga: "Er ist kein Verbal-Monster, löst so etwas vielmehr durch spielerische Klasse. Wenn Tobias spielt, sieht alles sehr lässig aus. Aber natürlich muss er für die Bundesliga dazu lernen. Da knallt's schon mal richtig auf dem Platz, vor allem bei der Defensivarbeit."

FC Bayern: Spielplan der kommenden Wochen

Wettbewerb Datum Anstoß Gegner Bundesliga 02. Februar 2019 15.30 Uhr Bayer Leverkusen DFB-Pokal 06. Februar 2019 20.45 Uhr Hertha BSC Bundesliga 09. Februar 2019 18.30 Uhr FC Schalke 04 Bundesliga 15. Februar 2019 20.30 Uhr FC Augsburg Champions League 19. Februar 2019 21.00 Uhr FC Liverpool

Memphis Depay bringt sich beim FC Bayern ins Gespräch

Memphis Depay hat sich mit einer selbstbewussten Ansage quer durch Europa ins Gespräch gebracht. Der Spieler von Olympique Lyon gab an, bei einem der "fünf Top-Klubs" spielen zu wollen und ließ dabei auch den Namen des FC Bayern fallen: "Ich möchte zu einem Klub wie Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain oder Bayern München."

Tatsächlich wird den Münchnern immer wieder Interesse am Niederländer nachgesagt. Depay kann auf beiden Flügeln sowie zentral in der Spitze eingesetzt werden, blieb in seiner Zeit bei Manchester United allerdings den Nachweis seines enormen Talents schuldig. Der 24-Jährige blühte erst in Lyon wieder auf.

Aktuell steht Depay noch bis 2021 in Frankreich unter Vertrag, pflegt aber offensichtlich keine innige Beziehung zu Olympique: "Ich möchte in eine Stadt gehen, die zu mir passt und in eine Mannschaft, die wirklich Fußball spielen möchte." In 28 Spielen der laufenden Saison gelangen ihm sechs Treffer und zwölf Assists.

Die Leistungsdaten von Memphis Depay beim FC Bayern München

Einsätze Tore Vorlagen Minuten Ligue 1 21 5 7 1.621 Champions League 6 1 4 455 Coupe de la Ligue 1 - 1 71

FC Bayern - Transfers und Gerüchte: Wagner-Wechsel offenbar fix © getty 1/27 Bisher ist Alphonso Davies der einzige Neuzugang, den der FC Bayern im Winter verpflichtet hat. Gerüchte um mögliche weitere Aktivitäten bezüglich Zu- und Abgängen gibt es aber zuhauf. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/27 ABGÄNGE - SANDRO WAGNER: Machte Wagner in der vergangenen Saison unter Heynckes noch 35 Spiele (15 Tore, 6 Vorlagen), kommt er in dieser Saison bei Kovac überhaupt nicht mehr zum Zug. Wagner kommt in der Bundesliga gerade einmal auf 138 Einsatzminuten. © getty 3/27 Nachdem bereits am Wochenende das Gerücht kursierte, dass Sandro Wagner den FC Bayern bei entsprechendem Angebot verlassen dürfe, scheint dieser Fall nun einzutreten. SSNHD berichtet, dass ein Wechsel zum chinesischen Klub Tianjin Teda beschlossen sei. © getty 4/27 Demnach erhält der FC Bayern eine Ablösesumme in Höhe von 5 Millionen Dollar. Wagner wiederum soll jährlich 15 Millionen Dollar kassieren! Kommuniziert werden soll der Deal allerdings erst in den kommenden Tagen. © getty 5/27 ARJEN ROBBEN: Der Flügelstürmer erklärte bereits in der Winterpause, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen werde. Wohin? Das ist noch offen. Doch aus Japan ist zu hören, dass mehrere J-League-Klubs am Niederländer interessiert sein sollen. © getty 6/27 Glaubt man "Sport Nippon", dann führt der Weg Robbens in die japanische Hauptstadt zum FC Tokio. Allerdings wurde dies mittlerweile vom Vater Robbens, der auch sein Berater ist, gegenüber "SSNHD" dementiert. © getty 7/27 MAX KRUSE: Das wäre ein Hammer! Offenbar sind die Bayern eines von mehreren Bundesliga-Spitzenteams, das am Bremer Angreifer Max Kruse interessiert sein sollen. © getty 8/27 Allerdings berichtet der "Express", dass in erster Linie Gladbach an seinem ehemaligen Stürmer dran sei. Und auch der BVB scheint den Ex-Nationalspieler auf dem Zettel zu haben. Doch wer weiß, wenn Wagner tatsächlich ginge ... © getty 9/27 CALLUM HUDSON-ODOI: Obwohl der Chelsea-Youngster nach Informationen von SPOX und Goal ein Transfergesuch bei den Blues eingereicht hat und einen sofortigen Wechsel zum FC Bayern forderte, ist ein Transfer im Winter erst einmal vom Tisch. © getty 10/27 Eine Verlängerung seines bis 2020 datierten Vertrags, die ihm mindestens drei Millionen Euro pro Jahr bescheren würde, lehnte Hudson-Odoi zwar ab, die Blues sprachen am Montag aber dennoch ein Machtwort. © getty 11/27 46 Millionen Euro sollen die Bayern für Hudson-Odoi geboten haben, der auch bei RB Leipzig und Liverpool gehandelt wurde. Im Sommer werden die Bayern den nächsten Versuch unternehmen, den jungen Engländer zu verpflichten. © getty 12/27 BENJAMIN PAVARD: Im Sommer definitiv an die Isar kommen wird Benjamin Pavard, der den VfB Stuttgart Richtung München verlässt. Kostenpunkt: 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. © getty 13/27 Wie die "L'Equipe" berichtet, soll der FCB versucht haben, Pavard schon im Winter zu holen und bereit gewesen sein, 10 Millionen Euro mehr zu überweisen. VfB-Boss Michael Reschke dementierte dies: "Ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema!" © getty 14/27 LUCAS Hernandez: Auch eine Verpflichtung von Pavards Nationalmannschaftskollege Hernandez ist - zumindest im Winter - endgültig vom Tisch. Das bestätigte mit Manuel Garcia Quilon nun auch der Berater des Abwehrspielers von Atletico Madrid. © getty 15/27 "Er ist schon jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ein Spieler seines Formats hat natürlich Angebote aus aller Welt, aber er ist Spieler von Atletico Madrid und wird jetzt dort bleiben", sagte Garcia Quilon der spanischen Zeitung "AS". © getty 16/27 Miguel Angel Gil Marin, der Geschäftsführer von Atletico, hatte bereits Ende Dezember 2018 im Gespräch mit SPOX und Goal versichert, dass Hernandez zumindest bis zum Saisonende bei den Rojiblancos bleiben werde. © getty 17/27 "Wir haben eine gute Beziehung zum FC Bayern und werden uns im Januar mit ihnen treffen, um die Situation zu bewerten. Wenn der Spieler wechseln möchte, werden wir darüber sprechen - aber nur über einen Wechsel im Juli", so Gil Marin. © getty 18/27 Hernandez' Vertrag bei Atletico läuft zwar noch bis 2024, allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert. Neben dem FC Bayern sollen auch die beiden Manchester-Klubs intensiv um den 22 Jahre alten Weltmeister buhlen. © getty 19/27 ADRIEN RABIOT: Wie die "Sport Bild" berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radio-Senders "RMC" und "Sky" zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Klub sowie mit Rabiots Mutter. © getty 20/27 Salihamidzic äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. "Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten", so der Sportdirektor zur Bild: "Rabiot ist ein interessanter Spieler." © getty 21/27 Die Gerüchte kommen insofern überraschend, alsdass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit dem FC Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg wiill. © getty 22/27 Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca Frenkie de Jong verpflichtet hat. Zehn bis 20 Millionen Euro würde Rabiot wohl kosten. © getty 23/27 TIMO WERNER: Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil der 22-Jährige einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. © getty 24/27 Nach dem Europa-League-Aus gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie SPOX und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. © getty 25/27 Der Nationalspieler weckt bei vielen Topklubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-Jährige (11 BuLi-Tore) würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. © getty 26/27 Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken: Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidzic und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. © getty 27/27 Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein infrage, wo man hinwechseln kann", erklärte der 22-Jährige.

Sandro Wagner: Transfer nach China am Mittwoch fix?

Der FC Bayern München könnte am Mittwoch einen Abgang vermelden. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht Sandro Wagner vor dem Abschied und wird wohl nach China wechseln. Demnach soll er sich bereits am Dienstag in Spanien aufgehalten haben, um dort das Trainingslager seines neuen Arbeitgebers Tianjin Teda zu besuchen.

In Alicante hat er wohl seinen neuen Vertrag unterschrieben, der ihm künftig rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr einbringen soll. Das Arbeitspapier soll vorerst bis 2020 datiert sein. Rund fünf Millionen Euro wird der FC Bayern wohl einnehmen, nachdem Wagner im Winter 2018 noch für 13 Millionen Euro verpflichtet wurde.

In München könnte sich der 31-Jährige allerdings nicht gegen Robert Lewandowski behaupten und fristete sein Dasein auf der Bank. Zuletzt reichte es nicht mehr für einen Kaderplatz unter Niko Kovac. China bietet nun die Möglichkeit auf ein fürstliches Gehalt.

Mit Teda-Trainer Uli Stielike und Ex-Herthaner Felix Bastians trifft Wagner obendrein auf zwei Deutsche. Wie die Bild berichtet, wird die Familie Wagners ihm ins Reich der Mitte folgen. Offenbar bringt der Stürmer auch enge Freunde mit nach China.