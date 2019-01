FC Bayern - News und Gerüchte: Thomas Müller lässt Zukunft offen

Thomas Müller lässt seine Zukunft bei FC Bayern offen, während Tobias Schweinsteiger das fehlende Vertrauen der Münchener bemängelt. Karl-Heinz Rummenigge warnt derweil, bei der Jagd auf den BVB nichts zu überstürzen.

Hier gibt's die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern.

Thomas Müller lässt Bayern-Zukunft offen

Bei den Bayern steht im Sommer wohl der große Umbruch an. Ob Thomas Müller dann noch ein Teil dieser neuformierten Bayern-Mannschaft sein wird, ließ er selbst offen. "Ich kann weder in die Zukunft schauen noch irgendwelche versprechen abgeben. Man wird sehen, was in den nächsten Jahren passiert", erklärte der Nationalspieler gegenüber Sky.

Dennoch betonte er, gerne langfristig im München bleiben zu wollen: "Natürlich ist es so, dass ich bei Bayern München verwurzelt bin, mit Bayern schon große Erfolge gefeiert habe, mit Bayern auch noch große Erfolge feiern will."

Schweinsteiger-Bruder beklagt fehlendes Vertrauen der Bayern

Bastian Schweinsteiger großer Bruder Tobias hatte im Dezember um die Auflösung seines Vertrags als Trainer der Bayern-Amateure gebeten und trainiert seither den FC Juniors Oberösterreich in der zweiten österreichischen Liga. Gegenüber der AZ erklärte er nun diesen Schritt.

"Ohne Fußballlehrer ist es in Deutschland verboten, in den ersten drei Ligen zu arbeiten. In der Regionalliga gibt es drei oder vier Vereine, zu denen mehr Zuschauer kommen - das wäre nicht reizvoll gewesen", sagte der 36-Jährige, der bisher nur eine A-Lizenz hat.

Zwar wäre er gerne in München geblieben, jedoch habe er das Vertrauen von Bayern-Seite vermisst. "Wenn Bayern mehr Vertrauen in mich gehabt hätte, wäre ich noch da, dann hätte ich über den Sommer hinweg noch eine Mannschaft trainiert", sagte Schweinsteiger.

KHR zur BVB-Jagd: "Mit dem Thema entspannt umgehen"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge forderte vor der Partie gegen den VfB Stuttgart (Sonntag 15.30 Uhr im LIVETICKER), bei der Jagd auf den BVB nichts zu überstürzen. "Wir sollten mit dem Thema entspannt umgehen", sagte der Vorstandsvorsitzende bei einem Sponsorentermin des deutschen Rekordmeisters am Münchner Flughafen zum Bundesliga-Titelkampf.

Natürlich sei der Gewinn der Meisterschaft "das erklärte Ziel", aber man sollte die Sache dennoch entspannt angehen. "Dortmund ist eine gute Mannschaft, aber wir haben auch keine schlechte, fuhr Rummenigge fort.