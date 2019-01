FC Bayern - News und Gerüchte: FCB verlängert mit Jörg Wacker und Andreas Jung

Der FC Bayern München hat am Dienstag die Verträge der Vorstandsmitglieder Andreas Jung und Jörg Wacker langfristig verlängert. Auf dem Transfermarkt hat es derweil die sportliche Führung des Rekordmeisters auf einen weiteren Youngster von Manchester City abgesehen.

Alle Gerüchte rund um den FC Bayern München findet ihr hier.

FC Bayern verlängert mit Vorständen

Die FC Bayern München AG hat die Verträge mit zwei Vorstandsmitgliedern verlängert. Der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Uli Hoeneß stattete Andreas Jung (57) und Jörg Wacker (51) mit einem Kontrakt über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2024 aus.

Zuvor hatten bereits der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge (63/bis 2021) und dessen Stellvertreter Jan-Christian Dreesen (51/bis 2023) ihr Engagement beim Rekordmeister ausgeweitet.

Jung ist beim FC Bayern für die Bereiche Sponsoring und Events verantwortlich sowie für die Vermarktung und PR der Allianz Arena. Wacker ist Vorstand für Internationalisierung und Strategie sowie Merchandising und Lizenzen.

Gerücht: FC Bayern an ManCity-Talent interessiert

Seit Wochen verhandeln der FC Bayern München und der FC Chelsea über einen Transfer von Callum Huson-Odoi. Doch der junge Engländer ist nicht das einzige interessante Talent aus der Premier League. Die englische Sun berichtet, dass die Münchner ihre Fühler nach Rabbi Matondo von Manchester City ausgestreckt haben.

Der 18-jährige Waliser ist auf dem rechten Flügel zu Hause und wäre damit ein weiteres Invest in eine Zukunft ohne Arjen Robben und Franck Ribery. Die beiden in die Jahre gekommenen Topstars werden aller Voraussicht nach am Saisonende ihren Dienst beim FC Bayern quittieren.

Der Vertrag des walisischen Nationalspielers in Manchester läuft nur noch bis Sommer 2020.

Die nächsten Spiele des FC Bayern