Bericht: FC Bayern München wollte ursprünglich Oliver Bierhoff statt Kahn

Ex-Nationaltorhüter und Bayern-Legende Oliver Kahn wird seit geraumer Zeit als möglicher Sportvorstand beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Dabei soll der 49-Jährige angeblich nur zweite Wahl sein.

Denn wie die Sport Bild berichtet, soll FCB-Präsident Uli Hoeneß bereits im Sommer 2017 zu einer anderen Fußballlegende Kontakt aufgenommen und eine Absage kassiert haben - von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff.

Dem 50-Jährigen soll demnach die Arbeit beim DFB und der Nationalelf so am Herz gelegen haben, dass er sich gegen ein Engagement in der sportlichen Führung der Münchner entschied.

Nun soll wohl im kommenden Frühjahr bei einem Treffern zwischen Kahn und Hoeneß darüber diskutiert werden, ob und in welcher Konstellation der Ex-Keeper mittel- und langfristig beim FC Bayern eingebunden werden soll.