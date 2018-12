FC Bayern - News und Gerüchte: Mats Hummels in die Premier League?

Mats Hummels wollte den FC Bayern München offenbar im Winter in Richtung Premier League verlassen. Derweil könnten mit Cengiz Ünder und Lucas Hernandez zwei neue Spieler zum Rekordmeister stoßen.

Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FCB-Gerücht: Will Mats Hummels in die Premier League?

Mats Hummels hat dem FC Bayern München offenbar kürzlich mitgeteilt, den Klub in Richtung England verlassen zu wollen. Die Bild berichtet von einem möglichen Wechsel zum FC Chelsea oder den Tottenham Hotspur. Berater Marc Kosicke soll sich deshalb bereits in London aufgehalten haben.

Einem Transfer im Winter schob Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender aber bereits einen Riegel vor: "Ich hatte mit Mats ein Gespräch vor ein paar Tagen. Mats wird gesichert in der Rückrunde bei uns spielen." Dass Unzufriedenheit bei Hummels vorhanden ist, bestätigte allerdings Sportdirektor Hassan Salihamidzic.

"Wenn ein Spieler nicht immer spielt, ist es doch klar, dass man Gespräche führt. Er wollte mit mir sprechen, mit Karl-Heinz Rummenigge auch. Wir haben gesprochen", sagte Brazzo. Hummels und der FCB seinen "auf einen Nenner" gekommen. Der Verteidiger war unter Niko Kovac zuletzt nur noch dritte Wahl hinter Jerome Boateng und Niklas Süle.

Die Leistungsdaten von Mats Hummels in der Saison 18/19

Einsätze Eingewechselt Ausgewechselt Minuten Bundesliga 8 1 1 606 Champions League 4 - - 360 DFB-Pokal 1 - 1 53 Supercup 1 - - 90





FCB-Gerücht: Münchner an Cengiz Ünder interessiert?

Der FC Bayern München ist wohl einer von mehreren europäischen Top-Klubs, der ein genaues Auge auf Cengiz Ünder geworfen hat. Dies berichten ESPN und Tuttomercatoweb übereinstimmend. Der junge Offensivspieler des AS Rom wird demnach bereits seit einiger Zeit vom deutschen Rekordmeister beobachtet.

Für das Top-Spiel der Serie A am Wochenende zwischen Roma und Juventus (20.30 Uhr live auf DAZN) sollen Scouts des FC Bayern sich bereits angekündigt haben. Den Berichten zufolge hatte der FC Arsenal kürzlich eine erste Offerte von rund 32 Millionen Euro für Ünder abgegeben, war damit aber gescheitert.

Die Italiener sollen ein Preis in Höhe von rund 50 Millionen Euro für den 21-Jährigen ausrufen. In der laufenden Saison gelangen dem Linksfuß in 20 Spielen fünf Treffer. Der Türke hat in Rom noch einen Vertrag bis Sommer 2022.

FC Bayern rätselhaft bei möglicher Verpflichtung von Lucas Hernandez

Der FC Bayern München hat laut einem Bericht der Marca Lucas Hernandez von Atletico Madrid von einem Transfer im Winter überzeugt und zieht offenbar die Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Der Bericht sorgte für Verwirrung am Abend des Spiels gegen RB Leipzig (1:0).

Während Atletico Madrid in einer Pressemeldung verkündete, dass der Transfer nicht beschlossen sei, der Spieler bleiben wolle und aktuell kein Angebot des FC Bayern vorliege, äußerten sich die Führungskräfte des FC Bayern rätselhaft. "Ich kann weder etwas dementieren noch bestätigen", sagte Karl-Heinz Rummenigge.

Auch Hassan Salihamidzic machte allenfalls Andeutungen: "Wir werden etwas machen, auch wenn es im Winter immer schwierig ist." Hernandez sei laut dem Sportdirektor unter Beobachtung. Weitere Erkenntnisse sollen die kommenden Tage bringen.