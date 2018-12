FC Bayern - News und Gerüchte: Atletico startet Kampf um Hernandez

Der FC Bayern München hat Atletico Madrid in der Personalie Lucas Hernandez offenbar zum Handeln gezwungen. James Rodriguez hat derweil vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Eintracht Frankfurt (Sa, 18.30 Uhr im LIVETICKER) Probleme mit Niko Kovac dementiert.

Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FCB-Ziel Hernandez: Atletico startet Gespräche

Der FC Bayern München muss sich im Fall Lucas Hernandez offenbar auf härtere Gegenwehr als angenommen einstellen: Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, hat Atletico Madrid Gespräche mit Berater Manolo Garcia Quilon aufgenommen und will den Spieler mit mehr Gehalt von einem Verbleib überzeugen.

Das Interesse der Bayern war am Mittwochabend durch die Marca bekannt geworden. Die Rojiblancos dementierten den Bericht zuerst, Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic befeuerten die Gerüche allerdings.

Hernandez soll mehr Gehalt angeboten werden, obwohl der Spieler erst kürzlich bis 2024 verlängerte. Der 22-Jährige muss sich zudem wohl auf einige Überzeugungsversuche von Mitspielern und Trainer Diego Simeone einstellen.

Arjen Robben: Rückstand auf BVB ist "machbar"

Der FC Bayern München hat vor dem letzten Spieltag der Hinrunde sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Für Arjen Robben ist das allerdings eine überbrückbare Distanz. "Ich habe ein richtig gutes Gefühl, dass wir in dieser Saison noch erfolgreich sein können. Sechs Punkte in der Rückrunde sind machbar", sagte er bei FC Bayern TV.

Dafür will der Niederländer auch selbst anpacken, bevor er die Münchner im Sommer 2019 verlassen wird: "Wir haben noch vieles vor als Mannschaft, und auch ich habe noch vieles vor. Ich will nach der Winterpause noch einmal alles reinlegen, was ich habe und alles geben für den Verein."

James Rodriguez: Kein Problem mit Niko Kovac

James Rodriguez vom FC Bayern München hat Probleme mit Niko Kovac dementiert: "Mit Kovac gibt es absolut kein Problem. Der FC Bayern geht es von innen sehr gut, die Gruppe ist gesund." Der 27-Jährige erholt sich gerade von einem Außenbandriss am Knie und weilt deshalb in seiner Heimat.

In Bogota nahm er an einer Sponsorenveranstaltung teil und äußerte sich dabei auch zu seiner Zukunft beim Rekordmeister. Ein Versprechen wollte er dabei nicht abgeben: "Meine Gegenwart ist Bayern München, ich habe dort einen Vertrag bis Juni, es geht mir gut dort, ich bin entspannt. Im Juni schauen wir weiter. Jetzt denke ich nur an Bayern."

Im Sommer könnten die Bayern eine Kaufoption ziehen und die Leihgabe von Real Madrid fest verpflichten. Aktuell ist noch unklar, ob James dem auch zustimmt. Aktuell sei er nur darauf fokussiert, seine Verletzung zu überwinden. "Mit großer Freude" gehe er in das Kalenderjahr 2019.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt mit Personalsorgen

Das letzte Spiel des Jahres bestreitet der FC Bayern München ausgerechnet gegen Eintracht Frankfurt (Sa., 18.30 Uhr im LIVETICKER), den Ex-Klub von Trainer Niko Kovac. Frankfurt hatten die Bayern im DFL-Supercup noch mit 5:0 geschlagen, das zweite Aufeinandertreffen der Saison wird aber ungleich schwerer.

Nicht nur, dass die Eintracht aktuell in guter Form ist, die Bayern müssen auch auf mehrere Spieler verzichten. James Rodriguez, Corentin Tolisso und Arjen Robben fehlen ohnehin. Dazu fallen gegen Frankfurt auch Serge Gnabry (Muskelfaserriss) und Renato Sanches (Sperre) aus.

Der Sport Bild zufolge wird auch Jerome Boateng in Frankfurt fehlen. Der Verteidiger war schon gegen Leipzig nicht im Kader und wird offenbar nicht rechtzeitig fit.