Rummenigge: Kahn als Chef des FC Bayern? "Wichtig ist, was Oli will"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat im Zuge der Gerüchte um eine Verpflichtung von Oliver Kahn als neuen Klubchef den Ball zu dem früheren Torhüter gespielt.

"Oli hat eine großartige Karriere als Fußballer hinter sich und anschließend ein Studium gemacht. Wichtig ist, was er für seine Zukunft will", sagte Rummenigge am Donnerstagabend im Rahmen der Übergabe des neuen Mannschaftsbusses des FCB am Münchner Odeonsplatz.

Die Sport Bild und die Süddeutsche Zeitung hatten am Mittwoch übereinstimmend berichtet, dass der ehemalige Welttorhüter ab 2019 Uli Hoeneß als Präsident des deutschen Rekordmeisters ablösen könnte und der Plan schon konkrete Züge angenommen hat.

Hoeneß für Rummenigge-Verbleib über 2019 hinaus

"Dass sich der Aufsichtsrat Gedanken über die Zukunft des FC Bayern machen muss, ist mit Sicherheit das Normalste der Welt", erklärte Rummenigge. Er selbst habe Kahn aber "seit mehreren Monaten" nicht mehr persönlich gesprochen und kenne deshalb "seine Vorstellung, die er von seiner Zukunft hat, überhaupt nicht".

Zu seiner eigenen Zukunft bezog der 63-Jährige hingegen Stellung. Rummenigge verriet, dass der Aufsichtsrat ihn gebeten habe, seinen am 31. Dezember 2019 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

"Ich kann grundsätzlich sagen, dass Uli und ein paar andere Mitglieder des Aufsichtsrats mich gebeten haben darüber nachzudenken, meinen Vertrag zu verlängern", sagte Rummenigge. Darüber werde er sich in den kommenden Monaten "in Ruhe Gedanken machen".