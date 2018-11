FC Bayern: Thomas Müller reagiert auf Kritik seiner Frau an Niko Kovac

Thomas Müller hat auf die öffentliche Kritik seiner Frau an Trainer Niko Kovac reagiert. Lisa Müller hatte zuvor via Instagram ihren Unmut über die Reservistenrolle ihres Mannes beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg kundgetan.

"Es war aus der Emotion heraus. Ich finde es im Nachhinein nicht unbedingt super. Sie liebt mich halt", sagte Müller bei Sky. "Mehr als 70 Minuten bis der mal nen Geistesblitz hat", hatte die 29-Jährige zuvor über ein Foto von der Einwechslung Müllers in der 71. Minute geschrieben.

Acht Minuten später ging der deutsche Rekordmeister in Führung, kassierte allerdings kurz vor Schluss den Ausgleich und geht mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund in das Topspiel am kommenden Sonntag.

Kovac wollte dem Seitenhieb der Spielerfrau keine große Bedeutung beimessen: "Es gibt keinen Klärungsbedarf. Das hat Thomas ja nicht geschrieben", sagte der Bayern-Trainer nach der Partie bei Sky.