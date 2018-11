Kommentar zu Bayerns Dilemma: Kovac-Rauswurf – und dann?

Niko Kovac ist beim FC Bayern nur noch Trainer auf Abruf. Doch die drohende Entlassung würde an den grundlegenden Problemen des Rekordmeisters nichts ändern.Ein Kommentar von Chefredakteur Martin Volkmar

"Danke Trainer ... Wir sehen uns im Oktober!" Das schrieb Thomas Müller im Mai auf die Dankeskarte an Meistercoach Jupp Heynckes.

Nun ist es immerhin November geworden, aber aus Müllers Scherz ist bittere Realität geworden: Sehr viel spricht nach dem letzten Wochenende dafür, dass der FC Bayern schon bald einen neuen Trainer benötigt.

Und wenn es nach Uli Hoeneß ginge, dann wäre Heynckes sicher die erste Wahl - nur wird sich der 73-Jährige diesmal nicht wieder von seinem heimischen Bauernhof zurück nach München locken lassen.

Die Tatsache, dass man sich beim Rekordmeister nur wenige Monate nach dem endgültigen Abschied schon wieder nach Heynckes zurücksehnt, spricht Bände über die Rat- und Planlosigkeit in der Führungsetage.

Wenig spricht für Stimmungswechsel

Niko Kovac ist nach den Aussagen von Hoeneß nach dem blamablen 3:3 gegen Aufsteiger Düsseldorf nur noch ein Trainer auf Abruf. Und das, obwohl derzeit keine wirklich überzeugenden Nachfolgekandidaten auf dem Markt sind.

Dem Kroaten kann wohl nur eine Siegesserie bis zur Winterpause aus der Patsche helfen, doch für einen echten Stimmungswechsel spricht wenig bis nichts. Weil die Mannschaft Kovac in den letzten Wochen auf dem Platz im Stich gelassen und sich in der Kabine laut übereinstimmenden Medienberichten deutlich gegen ihren Übungsleiter ausgesprochen hat.

Dabei ist die fast ausschließlich mit hochbezahlten Topstars besetzte Mannschaft hauptverantwortlich für die Negativserie. Hoeneß bezeichnete die aktuellen Auftritte unter anderem als hanebüchen, dilettantisch uninspiriert, inakzeptabel und verunsichert - dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Kovac wackelt mehr denn je: Diese Alternativen bieten sich dem FC Bayern © getty 1/16 Nach dem 3:3 gegen Düsseldorf wackelt Niko Kovacs Trainerstuhl mehr denn je. Neun Punkte liegen die Münchner nun mittlerweile hinter dem BVB. Zwischenzeitlich holten die Bayern vier Pflichtspielsiege in Folge, jedoch nie überzeugend. © getty 2/16 In der Liga brach der FCB nach dem Traumstart mit vier Siegen ein. Von 24 möglichen Punkten holte der taumelnde Titelfavorit lediglich neun. Stärkten die Bayern-Bosse und auch die Spieler Kovac bisher den Rücken, kam es nun zu einem Kurswechsel. © getty 3/16 "Wir müssen alles hinterfragen", sagte Hoeneß. Nach dem CL-Spiel gegen Benfica (Di.) wolle man sich beraten. Wird das Kovacs letztes Spiel als Bayern-Trainer? Welche Alternativen würden sich dem Klub überhaupt bieten? SPOX verschafft einen Überblick. © getty 4/16 Angesichts der nach Dienstag nur noch sechs ausstehenden Pflichtspiele vor der Winterpause könnte der FC Bayern sich zunächst nach einer internen Interimslösung umsehen, die neue Impulse bringen könnte. Miroslav Klose wäre so eine Lösung. © getty 5/16 Der ehemalige National- und Bayern-Spieler trainiert aktuell die U17 der Münchner – und das sehr erfolgreich. Ob man ihm den Sprung schon zutraut, ist jedoch fraglich. Sehen wir uns also die externen Kandidaten an. © getty 6/16 Ralph Hasenhüttl (Österreich, 51 Jahre, zuletzt bei RB Leipzig): Er führte Leipzig mit attraktivem, effizienten Angriffsfußball auf Anhieb in die Königsklasse. In der zweiten Bundesliga-Saison landete RB unter Hasenhüttl auf Platz sechs. © getty 7/16 Weil er sich nicht langfristig an Leipzig binden wollte, folgte im Sommer 2018 die Vertragsauflösung. Er wäre verfügbar, spielte früher selbst für den FCB und wurde immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht – schon vor Kovac. © getty 8/16 Mark van Bommel (Niederlande, 41 Jahre, aktuell bei PSV Eindhoven): Sammelte zunächst Erfahrungen als Co-Trainer unter Bert van Marwijk in Saudi-Arabien und Australien. Seit diesem Sommer trainiert er PSV Eindhoven. © getty 9/16 Van Bommel führt mit PSV souverän die Eredivisie an (13 Spiele, 13 Siege!). Huub Stevens brachte ihn als möglichen Bayern-Trainer ins Spiel, wenn auch erst für die Zukunft. Die Argumentation leuchtet ein: ein Erfolgs-Coach mit Stallgeruch. © getty 10/16 Arsene Wenger (Frankreich, 69 Jahre, zuletzt beim FC Arsenal): Er kündigte im Oktober an, Anfang 2019 wieder einen Job übernehmen zu wollen. Aber: nicht in England. Verständlich nach fast 22 Jahren bei den Gunners. © getty 11/16 Gerüchte über ein Engagement bei Milan dementierte Wenger. Bei PSG soll er angeblich als Sportdirektor im Gespräch sein. Fakt ist: Wenger spricht deutsch, kann junge Spieler entwickeln und ist auf dem Markt. © getty 12/16 Zudem wäre der Elsässer auch eine vom Namen her große Lösung, was nach den mitunter harrschen Kritiken bei der Kovac-Einstellung, vor allem aus dem Fanlager des FCB, nicht zu unterschätzen ist. © getty 13/16 Zinedine Zidane (Frankreich, 46 Jahre, zuletzt bei Real Madrid): Der CL-Hattrick-Trainer entschied sich für ein Sabbatical, war "nervlich ausgelaugt", wie sein Berater erklärte. Diese Entscheidung werde er auch nicht mehr zurücknehmen. © getty 14/16 Wenn aber doch, wäre Bayern wohl einer der Favoriten um die Gunst des Franzosen. England ist laut Berater nicht Zidanes "Stil", in Italien ist keine (attraktive) Stelle frei und München bietet die Nähe zu Zidanes Heimat, was ihm sehr wichtig ist. © getty 15/16 Antonio Conte (Italien, 49 Jahre, zuletzt beim FC Chelsea): Stand vor kurzem noch bei Real als Lopetegui-Nachfolger hoch im Kurs. Conte hatte wohl zu hohe Forderungen, Interimstrainer Solari bekam den Zuschlag. Und Conte? © getty 16/16 Der "Telegraph" brachte ihn bei Bayern ins Gespräch. Conte holte bei seinen vergangenen vier Stationen über zwei Punkte im Schnitt. Der Italiener gab zuletzt an, "alle Meisterschaften ein Stück weit" zu verfolgen, möchte aber "bis Juni pausieren".

Trainerwechsel löst bei Weitem nicht alle Probleme

Außer die Frage, wer am Ende des Tages dafür verantwortlich ist. Kovac liefert mit seiner fehlenden Spielphilosophie, den stetig wiederkehrenden taktischen und individuellen Fehlern und den dadurch bedingten fehlenden Resultaten sowie der offensichtlichen Distanz zum Team reichlich Argumente für eine Trennung.

Aber mit einem reflexhaften Trainerwechsel ist ansonsten keins der Probleme gelöst: Eine in die die Jahre gekommene Mannschaft ohne echte Führung, ein überforderter Sportdirektor ohne nachweisbare Erfolge auf dem Transfermarkt und eine überalterte Führung, die auch in der Vereinsspitze den dringend benötigten Umbruch verpasst hat.

Dem deutschen Fußball und speziell der Bundesliga tut die ungewohnte Schwäche des großen Dominators der vergangenen Jahre gut Selbst dem FC Bayern könnte ein Jahr ohne Titel gut tun, wenn er diese Phase für die nötige Neuaufstellung nutzen würde.

(Fast) alles steht auf dem Prüfstand

Da man sich diese Zeit aber nicht gibt, weil alles andere als Platz eins in der eigenen Wahrnehmung einer mittleren Katastrophe gleichkommt, lassen sich die Probleme wohl nur mit radikalen Maßnahmen beheben - und zwar in allen Bereichen, von der Mannschaft über die sportliche Leitung bis hin zu den Bossen.

So lange aber die Meinung vorherrscht, der Bayern-Aufsichtsrat sei "mit das Beste, was es im Fußball oder möglicherweise in der gesamten Welt gibt" (Karl-Heinz Rummenigge) und der Vorstandsvorsitzende könne "auch ein Dax-Unternehmen führen" (Edmund Stoiber über Rummenigge), so lange wird allein ein Wechsel auf der Trainerposition (zu) wenig bewirken.