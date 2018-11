FCB: Der Spielplan des FC Bayern - Das sind die nächsten Gegner: Datum, Termine

Nach der herben Niederlage gegen Borussia Dortmund liegt der FC Bayern in der Bundesliga nur auf Tabellenrang fünf. In der Champions League läuft es dahingegen bestens. SPOX zeigt Euch, wie es nach der Länderspielpause für den Rekordmeister in den jeweiligen Wettbewerben weitergeht.

Mit sieben Siegen in den ersten sieben Pflichtspielen feierte der neue Bayern-Coach Niko Kovac einen perfekten Einstand an der Säbener Straße. Danach begannen die Münchener aber zur kriseln und blieben vier Partien in Folge sieglos, darunter zwei Niederlagen in der Bundesliga. Einem erneuten Aufschwung folgte aber ein enttäuschendes Unentschieden gegen Freiburg und die angesprochene Pleite gegen den BVB.

Nach der Länderspielpause stehen für den FC Bayern einige Pflichtaufgaben an. Zunächst geht es in der Bundesliga gegen Kellerkind Fortuna Düsseldorf, ehe Benfica zum vorletzten Spiel der Champions-League-Gruppenphase in die Allianz Arena reist. Danach geht es in der Liga gegen die zuletzt schwächelnden Bremer und auswärts gegen Nürnberg. Vier Tage später steht dann schon das Spiel in der Champions League bei Ajax Amsterdam um den Gruppensieg an.

Datum Wettbewerb Gegner Austragungsort 24.11.2018 Bundesliga Fortuna Düsseldorf München 27.11.2018 Champions League Benfica Lissabon München 01.12.2018 Bundesliga Werder Bremen Bremen 08.12.2018 Bundesliga 1. FC Nürnberg München 12.12.2018 Champions League Ajax Amsterdam Amsterdam

FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern sammelte in der Königsklasse in den bisherigen vier Partien zehn Punkte und steht damit schon praktisch sicher in der nächsten Runde, da Gruppendritter Benfica aktuell nur bei vier Punkten steht. Lediglich das 1:1 am zweiten Spieltag gegen Ajax Amsterdam trübt das Bild ein wenig. Sollten die Münchener an den letzten beiden Spieltagen nicht komplett einbrechen, wird ihnen der Gruppensieg wohl aber nicht mehr zu nehmen sein.