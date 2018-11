FC Bayern - News und Gerüchte: FCB an Spanier Mario Hermoso dran?

Der FC Bayern ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar in Spanien fündig geworden. Doch die Sache hat einen Haken. Derweil kümmert sich Präsident Uli Hoeneß höchstselbst um den Fall Franck Ribery.

FC Bayern an Spanier Mario Hermoso dran?

Nachdem die Bayern zuletzt im Abwehrbereich nicht immer sattelfest wirkten, könnte zur Verstärkung nun ein junger Spanier kommen. Wie der spanische Sender Cadena Cope berichtet, habe der Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung von Mario Hermoso von Espanyol.

Der Innenverteidiger, der auch links hinten agieren kann und damit ein potenzieller Backup für David Alaba wäre, hat offenbar eine festgeschrieben Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Zu genau diesem Betrag kauften die Bayern einst auch Javi Martinez aus dessen Vertrag bei Athletic Club heraus.

Allerdings droht den Bayern Real Madrid zuvorzukommen. Denn dort wurde Hermoso in der Jugend ausgebildet. Erst im Sommer 2017 wechselte der heutige 23-Jährige in die katalanische Hauptstadt. Und Real Madrid soll sich beim Verkauf damals eine Rückkauf-Klausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro gesichert haben. Insofern muss der FCB wohl weitersuchen.

Uli Hoeneß macht Fall Ribery zur Chefsache

Nachdem der TV-Sender beIN Sports nun auch offiziell bestätigt hat, dass Franck Ribery einen TV-Experten nach dem Spiel der Bayern bei Borussia Dortmund am Samstag "körperlich angegriffen" hatte, will nun der Aufsichtsratsvorsitzende Uli Hoeneß eingreifen.

Wie Bild berichtet, wird Hoeneß selbst dabei sein, wenn sich Ribery, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und das "Opfer", Patrick Gillou, zu einem klärenden Gespräch zusammensetzen werden. Das soll noch in dieser Woche geschehen.

Ob es danach Konsequenzen für den Flügelspieler gibt, werde der FC Bayern erst danach entscheiden. Eine ausführliche News zu den genauen Vorwürfen und Gründen für die Auseinandersetzung findet ihr hier.

Ihr habt gewählt: Diese Stars sollen den FC Bayern München im Sommer 2019 verlassen © getty 1/25 Nachdem Uli Hoeneß auch für den Sommer 2019 Veränderungen im Bayern-Kader angekündigt hatte, wollten wir von euch wissen, welche Stars ihr getrost verkaufen würdet. Hier sind die Ergebnisse. © getty 2/25 Manuel Neuer: 11 Prozent pro Verkauf - 89 Prozent dagegen © getty 3/25 Sven Ulreich: 16 Prozent pro Verkauf - 84 Prozent dagegen © getty 4/25 Christian Früchtl: 9 Prozent pro Verkauf - 91 Prozent dagegen © getty 5/25 Ron-Thorben Hoffmann: 40 Prozent pro Verkauf - 60 Prozent dagegen © getty 6/25 Mats Hummels: 41 Prozent pro Verkauf - 59 Prozent dagegen © getty 7/25 Niklas Süle: 4 Prozent pro Verkauf - 96 Prozent dagegen © getty 8/25 Jerome Boateng: 81 Prozent pro Verkauf - 19 Prozent dagegen © getty 9/25 David Alaba: 12 Prozent pro Verkauf - 88 Prozent dagegen © getty 10/25 Joshua Kimmich: 4 Prozent pro Verkauf - 96 Prozent dagegen © getty 11/25 Rafinha: 61 Prozent pro Verkauf - 39 Prozent dagegen © getty 12/25 Javi Martinez: 26 Prozent pro Verkauf - 74 Prozent dagegen © getty 13/25 Thiago: 20 Prozent pro Verkauf - 80 Prozent dagegen © getty 14/25 Corentin Tolisso: 8 Prozent pro Verkauf - 92 Prozent dagegen © getty 15/25 Leon Goretzka: 12 Prozent pro Verkauf - 88 Prozent dagegen © getty 16/25 Renato Sanches: 22 Prozent pro Verkauf - 78 Prozent dagegen © getty 17/25 James Rodriguez: 33 Prozent pro Verkauf - 67 Prozent dagegen © getty 18/25 Kingsley Coman: 7 Prozent pro Verkauf - 93 Prozent dagegen © getty 19/25 Serge Gnabry: 10 Prozent pro Verkauf - 90 Prozent dagegen © getty 20/25 Franck Ribery: 88 Prozent pro Verkauf - 12 Prozent dagegen © getty 21/25 Arjen Robben: 88 Prozent pro Verkauf - 12 Prozent dagegen © getty 22/25 Thomas Müller: 65 Prozent pro Verkauf - 35 Prozent dagegen © getty 23/25 Robert Lewandowski: 31 Prozent pro Verkauf - 69 Prozent dagegen © getty 24/25 Sandro Wagner: 59 Prozent pro Verkauf - 41 Prozent dagegen © getty 25/25 Ihr habt gewählt: Boateng, Rafinha, Ribery, Robben, Müller und Wagner sollen den FC Bayern im Sommer 2019 verlassen.

FC Bayern: Die kommenden Spiele nach der Länderspielpause