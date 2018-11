FC Bayern - News und Gerüchte: Bayern momentan keine Option für Dybala

Paulo Dybala ist für Karl-Heinz Rummenigge ein absoluter Wunschkandidat. Nach Wechsel-Gerüchten Anfang November klärt der Argentinier jetzt auf: Ein Transfer kommt nicht in Frage.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern

FC Bayern? Dybala winkt ab

Der FC Bayern muss sich eine Verpflichtung von Karl-Heinz Rummenigges Wunschspieler Paulo Dybala vermutlich abschminken.

"Ich bin total happy, für Juventus zu spielen. Wir haben große Ziele und darauf konzentriere ich mich. Der Transfermarkt ist überhaupt kein Thema für mich", sagte der 25-Jährige der Sport Bild.

Rummenigge hatte 2017 vom argentinischen Nationalspieler in Diensten von Juventus Turin in den höchsten Tönen geschwärmt.. "Es gibt derzeit einige hervorragende Spieler auf dem Markt. Wenn ich an einen denke, den ich gerne zum FC Bayern bringen würde, fällt mir einer wie Dybala ein ...", verriet der Bayern-Boss dem Corriere dello Sport.

Dybala kommt beim Klub von Superstar Cristiano Ronaldo nach einem schwierigen Saisonstart immer besser in Fahrt. Kürzlich erzielte der Stürmer zudem sein erstes Tor für die argentinische Nationalmannschaft

Calmund: "Eberl wäre der perfekte Nachfolger für Hoeneß"

Am Mittwoch machten Gerüchte die Runde, dass Ex-Bayern-Keeper Oliver Kahn mittelfristig Präsident Uli Hoeneß ablösen soll. Reiner Calmund hat dagegen einen ganz anderen Kandidaten im Sinn. Der ehemalige Fußballfunktionär sieht in Max Eberl einen hervorragenden Ersatz für Hoeneß. "Max hat ein bisschen schon die Wampe", scherzt Calmund im Bild-Podcast Rasenmäher und erklärt weiter: "Er hat schon diesen bayrischen Stallgeruch, dieses bayrische Blut von früher. Er ist einer der erfahrensten, souveränsten und auch cleversten Manager in der Bundesliga".

Max Eberl spielte lange für den FC Bayern und ist momentan in der Geschäftsführung bei Borussia Mönchengladbach tätig.

Neuzugang Alphonso Davies direkt im Mannschaftstraining

Alphonso Davies landete gestern in München. Nach erfolgreichem Medizincheck, schaute sich der Youngster noch die Innenstadt an und besuchte ein Spiel der Basketballmannschaft. Am Mittwoch stand der 18-Jährige schon direkt mit seinen neuen Kollegen beim Mannschaftstraining auf dem Platz. Davies ist nach der Winterpause spielberechtigt.