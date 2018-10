Uli Hoeneß über FC-Bayern-Trainer Niko Kovac: "Er muss dafür den Kopf hinhalten"

Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat sich zu Trainer Niko Kovac geäußert und ihn nach dem 1:1-Unentschieden gegen Ajax Amsterdam in der Champions League in die Verantwortung genommen.

"Das ist Sache des Trainers. Am Ende muss er dafür den Kopf hinhalten", sagte Hoeneß über die Rotation seines Trainers. Die Umstellungen hätten für "den Wurm" im Bayern-Spiel gesorgt. Kovac hatte in den englischen Woche einige Spieler in und aus der Formation genommen und damit für Aufsehen gesorgt.

Von einem Vertrauensentzug kann aber nicht die Rede sein. Hoeneß: "Ajax hat sehr gut spielt. Im Moment haben wir gewisse Probleme, aber das ist normal. Ich verstehe die öffentliche Wahrnehmung nicht."

Hoeneß: Bayern-Situation "nicht dramatisch"

Die Bayern wären zum Saisonstart in den Himmel gelobt worden, jetzt "soll auf einmal alles bei uns kaputt sein". Hoeneß erkannte auch einen Stimmungsumschwung bei den Fans am Dienstag in der Allianz Arena.

"Es ging in den ersten zwanzig Minuten mit den Zuschauern los. Das hat sicher auch einen Beitrag dazu geleistet, dass wir nicht ins Spiel gekommen sind", meinte Hoeneß. Insgesamt sei die Situation aber "nicht dramatisch."