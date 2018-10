FCB-PK im Liveticker: Trainer Niko Kovac spricht vor dem Spiel in Mainz

Vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern München beim FSV Mainz 05 spricht Trainer Niko Kovac. Hier gibt es die Pressekonferenz im Liveticker.

FCB-PK mit Niko Kovac im Liveticker

Vor der PK: Die Quintessenz aus dem Münchner Auftritt in Athen war wohl der Verzicht auf die Rotation. Kovac vertraute den Siegern aus dem Wolfsburg-Spiel, mit Ausnahme des angeschlagenen David Alaba. Auch mit Blick auf die Bundesliga in Mainz wird die zentrale Frage an Kovac auf der heutigen PK sein: Bleibt es bei der Athener/Wolfsburger Startelf, oder rücken beispielsweise Jerome Boateng und Thomas Müller wieder in die Anfangsformation?

Vor der PK: Die Situation beim FC Bayern hat sich nach dem souveränen, aber glanzlosen Sieg in der Champions League etwas entspannt. Die Sieglos-Serie riss an diesem Dienstagabend im Athener Olympiastadion. Allerdings spalteten sich intern die Meinungen über das Spiel des deutschen Rekordmeisters. Während Trainer Niko Kovac ein "sehr, sehr gutes Spiel" gesehen hatte, winkten etwa Thomas Müller und Hasan Salihamidzic. "Schwergetan" habe man sich mit dem griechischen Underdog (Salihamidzic). "Eine Galavorstellung war es nicht" (Müller).

Vor der PK: Die Presskonferenz in München ist für 12 Uhr angesetzt.