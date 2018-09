Mats Hummels lobt Renato Sanches: "Haben wir nicht so oft in unserer Mannschaft"

Mats Hummels hat seinen Mitspieler Renato Sanches gelobt. Beim 1:1 des FC Bayern München gegen den FC Augsburg war Sanches einer der besten Spieler auf dem Platz.

"Ihn zeichnet seine Wucht aus. Er ist im Mittelfeld einer, der den Gegner abschütteln kann und mit Tempo mit dem Ball geht. Das haben wir nicht so oft in unserer Mannschaft", sagte Hummels nach dem Spiel. "Wenn er das einbringen kann, dann ist er sehr wertvoll für uns. Das hat er in Lissabon und heute sehr gut geschafft."

Gegen Augsburg kam Sanches fünf Mal zum Abschluss, scheiterte jedoch stets entweder an seiner eigenen Ungenauigkeit oder dem starken Augsburger Keeper Andreas Luthe. "Er hat sich seine Chancen mit seinem unwiderstehlichen Antritt fast alle herausragend selbst erarbeitet. Aber klar, einer muss am Ende des Tages rein", sagte Hummels.

Beim 2:0-Sieg im Champions-League-Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Benfica Lissabon in der vergangenen Woche hatte Sanches einen Treffer erzielt und den anderen eingeleitet.