FC Bayern München - Renato Sanches zurück: "Ich habe keine Schwächen"

Sorgenkind Renato Sanches hat seine Ambitionen unterstrichen, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen. "Ich habe keine Schwächen, ich bin stark", widersprach Sanches seinen Kritikern im Interview mit FCB.tv.

"Ambition, Entschlossenheit und Siegeswillen" seien seine Stärken, zeigte sich der Portugiese selbstsicher: "Ich bin vorbereitet, um dieses Jahr hier zu spielen."

Weiter erklärte er, dass er den Trainerwechsel beim FC Bayern hin zu Niko Kovac als Möglichkeit sehe, "um meine Arbeit wieder zu zeigen. Er ist ein Trainer, der die Spieler pusht, und damit bin ich sehr zufrieden, denn ich fühle, dass ich die Erwartungen erfüllen kann."

Seit seinem Wechsel im Sommer 2016 kam Sanches in 16 Bundesliga-Partien für den FC Bayern zum Einsatz. Nur einmal absolvierte er die vollen 90 Minuten. Zwischenzeitlich war er an Swansea City ausgeliehen. In der aktuellen Bundesligaspielzeit schaffte er an den ersten beiden Spieltagen nicht den Sprung in den Kader des Rekordmeisters.

Renato Sanches: Leistungsdaten beim FC Bayern