RB Leipzig gegen Hannover 96 heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Die Roten Bullen aus Leipzig empfangen am heutigen Samstag Hannover 96. Hier erfahrt ihr alles zu der Partie und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Für beide Teams gilt es heute, den ersten Dreier der neuen Saison einzufahren. Während Hannover 96 nach zwei Unentschieden derzeit auf Tabellenplatz elf steht, liegen die Sachsen sogar noch weiter zurück. Ein Punkt und ein Torverhältnis von 1:4 bedeuten aktuell nur Platz 14.

Bundesliga heute live sehen: Wo und wann findet Leipzig gegen Hannover statt?

Das Duell zwischen den beiden Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte findet am heutigen Samstag, den 15. September, um 15.30 Uhr statt. Dr. Robert Kampka wird die Partie in der Red Bull Arena in Leipzig als Unparteiischer leiten.

© getty

RB Leipzig gegen Hannover: Heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für das Spiel liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter bietet die Partie sowohl ab 15.15 Uhr als Einzelspiel auf Sky Sport 3 HD mit Kommentator Wolff Fuss an, oder ab 14 Uhr als Teil der Samstags-Konferenz auf Sky Sport 1 HD mit Kommentator Tom Bayer.

Zusätzlich bietet Sky auch einen Livestream über Sky Go an. Jedoch benötigt ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement.

SPOX stellt euch darüber hinaus auch einen LIVETICKER zu der Partie zur Verfügung.

RBL gegen H96 heute live: Orban bleibt Kapitän - alle fit für Hannover

Bei RB Leipzig hat sich vor der Partie gegen die Niedersachsen auch die Kapitänsfrage geklärt. Bei einer internen Wahl setzte sich der bisherige Spielführer Willi Orban mit 17 Stimmen durch und wird sich das Amt mit den Stellvertretern Diego Demme, Kevin Kampl (beide 14 Stimmen) und Torhüter Peter Gulacsi (8) teilen.

Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick will aufgrund der Dreifachbelastung in dieser Saison viel durchrotieren und setzt deshalb auf mehrere Kapitäne.

Personell braucht sich der 60-Jährige für das heutige Spiel keine Sorgen machen. Alle Spieler seien unverletzt von den Länderspielen zurückgekehrt, erklärte er am Donnerstag, "es wird nach jetzigem Stand keiner verletzungsbedingt ausfallen".

Leipzig gegen Hannover heute: Die letzten Duelle