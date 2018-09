FC Bayern München - News und Gerüchte: Kommt ein Robbery-Ersatz von Real Madrid?

Der FC Bayern München ist vor allem auf dem Flügel sehr dünn besetzt. Aus Spanien gibt es nun Gerüchte, dass der deutsche Rekordmeister Interesse an Lucas Vazquez von Real Madrid haben soll. Präsident Uli Hoeneß will unterdessen die Investitionen im Basketball erhöhen.

Hier gibt es alle Meldungen zum FC Bayern.

Holen die Bayern Lucas Vasquez von Real Madrid?

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach möglichen Nachfolgern für die alternden Franck Ribery und Arjen Robben und könnte bei Real Madrid fündig geworden sein. Wie donbalon.com berichtet, sollen die Münchner ein Auge auf Lucas Vazquez geworfen haben.

Der Flügelspieler soll für rund 30 Millionen Euro verfügbar sein, die Seite spricht sogar davon, dass bereits im Winter ein Wechsel möglich wäre.

Im Moment ist der Rekordmeister auf dem Flügel nicht besonders tief besetzt. Neben Ribery und Robben steht im Moment nur noch Serge Gnabry bereit, nachdem sich Kingsley Coman beim Saisonauftakt gegen Hoffenheim verletzt hatte. James Rodriguez könnte auch über außen spielen, fühlt sich zentral aber wohler.

Real Madrid vs. FC Bayern: die Bilanz der jüngsten Spiele

Wettbewerb Datum Heim Auswärts Ergebnis Champions League 01.05.2018 Real Madrid FC Bayern 2:2 Champions League 26.04.2018 FC Bayern Real Madrid 1:2 Champions League 18.04.2017 Real Madrid FC Bayern 4:2 n.V. Champions League 12.04.2017 FC Bayern Real Madrid 1:2 Champions League 29.04.2014 FC Bayern Real Madrid 0:4 Champions League 23.04.2014 Real Madrid FC Bayern 1:0 Champions League 25.04.2012 Real Madrid FC Bayern 3:4 n.E. Champions League 17.04.2012 FC Bayern Real Madrid 2:1

Niko Kovac ein Faktor für Boateng-Wechsel

Nicht nur Niko Kovac verließ die Frankfurter Eintracht, sondern unter anderem auch Kevin-Prince Boateng, der nun für Sassuolo in der Serie A kickt. Laut dem Ghanaer war der Abgang von Kovac einer der Gründe, warum er die Bundesliga wieder verließ.

Es ist ja kein Geheimnis, dass ich vor allem wegen ihm zur Eintracht bin. Aber vor allem wollte ich endlich mal im Positiven und Guten weg aus Deutschland" erläuterte Boateng im Interview mit der Bild.

© getty

Hoeneß will mehr in Basketball investieren

2021 werden die Basketballer des FC Bayern wohl in die neue Multifunktionsarena einziehen, dann will Präsident Uli Hoeneß endgültig durchstarten. Laut dem Präsidenten soll die Lücke zu den europäischen Topklubs geschlossen werden. "Wir müssen halt versuchen, die Distanz zwischen den Gehältern in Europa zu verkleinern", erklärte Hoeneß gegenüber der BIG.