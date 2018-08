Manuel Neuer lobt Sparkurs des FC Bayern München auf dem Transfermarkt

Manuel Neuer vom FC Bayern München hat die Transferpolitik seines Klubs im Interview mit der Bild ausdrücklich gelobt. Der Torhüter sieht in Zukunft einen oder mehrere große Neuzugänge auf den Rekordmeister zukommen.

"Grundsätzlich haben wir ein paar Spieler, die in ein gewisses Alter kommen. Man weiß, dass sich da etwas tun wird. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die Bosse ein wenig Geld sammeln", sagte Neuer zur zurückhaltenden Einkaufspolitik der Bayern-Vorstände im laufenden Sommer-Transferfenster.

Aktuell hat der deutsche Rekordmeister die kleinsten Ausgaben aller 18 Klubs der Bundesliga und schafft damit ein Novum im sonst überhitzten Markt. Neuer sieht das "überhaupt nicht negativ" und verwies im weiteren Gespräch auf die bereits im Kader vorhandene Qualität: "Wir haben auf allen Positionen eine gute Doppelbesetzung. Es wird schwer für den Trainer, die erste Elf zu benennen."

Die teuersten Transfers des FC Bayern München

Spieler alter Verein Jahr Summe Corentin Tolisso Olympique Lyon 2017 41,5 Mio. Javi Martinez Athletic Club Bilbao 2012 40,0 Mio. Arturo Vidal Juventus Turin 2015 37,5 Mio. Mario Götze Borussia Dortmund 2013 37,0 Mio. Mats Hummels Borussia Dortmund 2016 35,0 Mio. Renato Sanches Benfica Lissabon 2016 35,0 Mio. Mario Gomez VfB Stuttgart 2009 30,0 Mio. Manuel Neuer FC Schalke 04 2011 30,0 Mio. Douglas Costa Shaktar Donezk 2015 30,0 Mio. Franck Ribery Olympique Marseille 2007 30,0 Mio.





Neuer freut sich über Nagelsmann-Ansage

Der neue Trainer, Niko Kovac kam von Eintracht Frankfurt, soll der Trumpf der Bayern in der kommenden Saison im Kampf um das Triple werden. Neuer nannte Niko und seinen Bruder Robert Kovac "sehr motiviert" und fügte an: "Es gibt keinen Titel, den wir nicht gewinnen wollen." In der Bundesliga sieht der Torhüter Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 als die härtesten Kandidaten.

Allerdings müssten die Bayern auch die TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und Bayer Leverkusen im Auge behalten. Insbesondere die selbstbewussten Aussagen von TSG-Trainer Julian Nagelsmann wertete Neuer positiv: "Wer mitspielt, möchte gewinnen und alles erreichen. Da steht es ihm natürlich zu, so etwas zu sagen."