FC Bayern - Corentin Tolisso spricht über Pavard-Gerüchte: "Haben darüber Späße gemacht"

Corentin Tolisso vom FC Bayern München hat offenbart, dass er sich mit Benjamin Pavard über die anhaltenden Wechselgerüchte um den Abwehrspieler des VfB Stuttgart amüsiert hat. Pavard wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht.

"Über die Gerüchte haben wir uns beide lustig gemacht", sagte Tolisso am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in München und ergänzte: "Ich habe keine Ahnung, ob er kommt oder nicht. Wir haben darüber Späße gemacht, ob wir nächstes Jahr zusammenspielen und ob wir überhaupt zusammenspielen."

Zusammen holten Pavard und Tolisso mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeisterschaft in Russland den Titel. Unter anderem gelang Pavard in der Achtelfinal-Partie gegen Argentinien (4:3) ein sehenswerter Treffer, der anschließend zum schönsten Tor des Turniers gekürt wurde.

Tolisso indes weiß nicht, wie die Zukunftsplanung seines Landsmanns aussieht. "Er hat nichts rausgelassen, hat sich nicht festlegen lassen. Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen", schloss er ab.

Pavard wechselte 2016 zum VfB und absolvierte bislang insgesamt 57 Einsätze für die Schwaben. Er ist in der Abwehr variabel einsetzbar, kann sowohl in der Zentrale als auch auf der rechten Seite verteidigen. Sein Vertrag in Stuttgart ist noch bis 2021 gültig.