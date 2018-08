Thomas Müller über Robert Lewandowski: "Er muss niemandem seine Klasse beweisen"

Thomas Müller hat Robert Lewandowski den Rücken gestärkt. Beim Testspiel gegen Manchester United (1:0) saß der abwanderungswillige Stürmer zunächst nur auf der Bank.

"Unser etatmäßiger Stürmer ist Lewy. Ich glaube, dass er niemandem seine Klasse beweisen muss", sagte Thomas Müller im Anschluss an das Spiel. Lewandowski wollte sich zu seinem Reservistendasein nicht äußern.

In der Sturmspitze begann stattdessen Serge Gnabry, der eine auffällige Leistung zeigte. "Man hat gesehen, dass das ganz gut funktioniert hat", sagte Müller.

In der 7. Minute ließ Gnabry eine Kimmich-Hereingabe gekonnt durch und ermöglichte Thiago somit eine gute Chance. In der 19. und 46. schloss er ab, scheiterte aber jeweils an United-Keeper De Gea.