Schalke-News: Thilo Kehrers Wechsel zu PSG fix - auch Donis Avdijaj weg

Der FC Schalke verliert mit Thilo Kehrer und Donis Avdijaj an einem Tag gleich zwei Spieler. Dafür kündigt Christian Heidel mindestens einen Neuzugang an. Im Pokal fehlen den Königsblauen fünf Spieler.

Thilo Kehrer: Abschied beschlossen - emotionaler Abschiedspost

Der Wechsel von Thilo Kehrer von Schalke 04 zu Paris Saint-Germain ist beschlossene Sache. Wie die Knappen und der französische Rekordmeister am Donnerstag verkündeten, wechselt der 21-Jährige zu PSG, wo er in Zukunft mit der Rückennummer 4 auflaufen wird.

"Die wirtschaftliche Dimension dieses Transfers und der Wunsch von Thilo, das Angebot von Paris Saint Germain annehmen zu wollen, haben uns dazu bewegt, diesen Wechsel zu befürworten", erklärte Sportvorstand Christian Heidel im Zuge des Transfers.

Kehrer selbst verabschiedete sich in den sozialen Medien mit emotionalen Worten. "Ich werde Schalke als meine Heimat immer im Herzen behalten und weiter verfolgen - egal wo ich bin!", schrieb der Abwehrspieler.

Schalke: Donis Avdijaj verlässt S04 Richtung Niederlande

Auch Schalkes Eigengewächs Donis Avdija wird die Knappen verlassen und beim niederländischen Klub Willem II anheuern. Der 21-Jährige absolvierte am Donnerstagmorgen den Medizincheck. Laut kicker handelt es sich um einen Vertrag über ein Jahr mit Option auf ein weiteres Engagement.

Während seiner Leihe zu Sturm Graz kam Avdijaj auf zwölf Tore in 44 Pflichtspielen. In der vergangenen Halbserie war der gebürtige Osnabrücker bereits in der Eredivisie für Roda Kerkrade aktiv.

Schalke: Heidel kündigt Transfer für linke Seite an

Der Transfer von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain wird den Königsblauen wohl 37 Millionen Euro in die Kassen spülen. Sportvorstand Christian Heidel sieht darin wohl die Chance, noch einmal auf dem Transfermarkt nachzulegen.

Schalke werde noch "ganz sicher einen Spieler für die linke Seite" verpflichten, wie der Sportvorstand im kicker ankündigte. Auch Sebastian Rudy vom FC Bayern ist nach einem Treffen mit Schalke-Coach Domenico Tedesco weiterhin ein heißer Kandidat in Gelsenkirchen.

Schalkes Neuzugänge im Sommer 2018

Spieler abgebender Klub Ablöse Suat Serdar Mainz 05 11 Mio. Euro Omar Mascarell Real Madrid 10 Mio. Euro Salif Sane Hannover 96 7 Mio. Euro Steven Skrzybski Union Berlin 3,5 Mio. Euro Mark Uth TSG Hoffenheim ablösefrei Benjamin Goller Schalke 04 U19 ablösefrei Johannes Geis FC Sevilla Leih-Ende

Schalke im DFB-Pokal gegen Schweinfurt: Fünf fallen aus

Fünf Akteure werden bei Schalkes Saisonauftakt im Pokal gegen Schweinfurt 05 (Fr., 20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht mitwirken können. Wegen einer Sehnenreizung im Knie ist Sascha Riether nicht einsatzfähig. Auch Yevhen Konoplyanka und Omar Mascarell fallen aus. "Kono und Omar werden nach ihren Muskelfaserrissen erst nächste Woche wieder vollumfänglich ins Training einsteigen können", verkündete Sportdirektor Axel Schuster.

Neben Langzeitpatient Bastian Oczipka (Leistenoperation) wird zudem Johannes Geis die Reise aufgrund eines Magen-Darm-Infekts nicht antreten können.