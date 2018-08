FC-Bayern-News und -Gerüchte - Niko Kovac: "Geht Rudy, hat der Kader eine gute Größe"

Niko Kovac hätte gegen einen Abgang von Sebastian Rudy keine Einwände. Corentin Tolisso braucht derweil noch etwas Zeit, um seine Bestform zu erreichen.

SPOX gibt eine Übersicht über die News und Gerüchte des Tages zum FC Bayern München.

Niko Kovac: "Geht Sebastian Rudy, hat der Kader eine gute Größe"

Bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den SV Drochtersen/Assel äußerte sich Niko Kovac über ...

... einen möglichen Abgang von Sebastian Rudy: "Sollte Sebastian uns verlassen, hätten wir 20 Feldspieler plus zwei Torhüter - das ist eine gute Größe. Ich gehe davon aus, dass uns dann aus dem Mittelfeld niemand mehr verlassen wird."

... Gegner Drochtersen/Assel: "Wir haben den Gegner beobachtet. Die Videomitschnitte haben wir uns angeschaut und werden die Jungs dementsprechend instruieren. Es ist eine Mannschaft, die sicherlich kompakt stehen wird. Eine Mannschaft, die vielen mit langen Bällen agiert."

.. die Kritik an seinem Wechsel zu Bayern: "Der Mensch ist allgemein so: erstmal alles negativ sehen, erstmal alles hinterfragen. Als ich in Frankfurt angefangen habe, war es ähnlich - was dann am Ende dabei rauskam, weiß man auch."

FC Bayern: Corentin Tolisso braucht noch Zeit

Nach dem Sieg im WM-Finale und dem späten Einstieg in das Training ist Corentin Tolisso aktuell noch nicht in Bestform. "Ich brauche noch ein bisschen Zeit, aber ich werde so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent sein", erklärte er bei einer Medien-Fragerunde.

Dennoch habe er im Urlaub auch an seiner Fitness gearbeitet: "Ich wusste, ich kann nicht außer Form zurückkommen, denn ich bin ja bei Bayern und bei Bayern wird professionell gearbeitet." Das sei mit Kovac abgesprochen gewesen: "Der Coach wusste, dass ich im Urlaub viel gearbeitet habe, nicht faul war und mich ab jetzt wieder voll reinhängen kann."

Corentin Tolissos Leistungsdaten beim FC Bayern München