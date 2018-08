FC Bayern Münchens letztes Testspiel heute live im Liveticker verfolgen

Am heutigen Mittwoch (08.08.2018) bestreitet der FC Bayern seinen letzten Test, bevor für die Münchner die Pflichtspiele losgehen. In unserem Liveticker verpasst ihr nichts zum Freundschaftsspiel gegen dem Amateurklub FC Rottach-Egern.

Dieser Artikel wird tagsüber mit den aktuellsten News zum FC Bayern aktualisiert. Ab 17.20 Uhr wird hier das Spiel live getickert.

FC Bayern Münchens letzter Test gegen Rottach-Egern im Liveticker

8.55 Uhr: Für die Bayern ist es der letzte Test in der Sommerpause. Am Sonntag steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an: der DFL-Supercup gegen Eintracht Frankfurt.

FC Bayern München gegen Rottach-Egern: Testspiel heute im Livestream

Das Spiel wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Bayern verweilen derzeit im Trainingslager am Tegernsee, wo das Spiel auch stattfinden wird.

Das Freundschaftsspiel wird nicht live im TV übertragen, allerdings stellt der FC Bayern auf Youtube kostenlos einen Livestream zur Verfügung. Hier geht's zum Livestream zwischen dem FC Bayern München und dem FC Rottach-Egern. Außerdem bietet der FC Bayern auf Bayern.tv einen Livestream an.

Bayerns Neuzugänge vor der neuen Saison: Gnabry, Goretzka und Co.

Der deutsche Meister hat sich im Sommer verhältnismäßig zurückgehalten. Neben Renato Sanches und Serge Gnabry, deren Leihen zum Ende der letzten Saison ausliefen, haben sich die Bayern die Dienste von Leon Goretzka gesichert. Ebenfalls brachten die Bayern den Transfer von Talent Alphonso Davies unter Dach und Fach, der 18-Jährige wird aber erst im Winter zum Team stoßen. Das sind die wichtigsten Neuzugänge:

Spieler ehemaliger Verein Ablöse Leon Goretzka FC Schalke 04 ablösefrei Renato Sanches Swansea City Ende der Leihe Serge Gnabry TSG Hoffenheim Ende der Leihe Alphonso Davies Vancouver 10 Millionen Euro

FC Bayern, Transfers: Die Abgänge um Arturo Vidal und Douglas Costa

Mit Douglas Costa und Arturo Vidal hat der FC Bayern zwei namhafte Spieler abgegeben. Außerdem verließen drei Talente den Verein ablösefrei und Tom Starke beendete seine Karriere. Das sind die Abgänge der Bayern im Sommer 2018: