FC Bayern-Testspiel beim HSV: Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream

In der Woche zwischen dem zweiten Spieltag der zweiten Liga und der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt der HSV im Volksparkstadion den FC Bayern zu einem Testspiel. Hier findet ihr alle Informationen zu der Partie und der Übertragung im Livestream.

Während die Hamburger bis zu dem Test bereits zwei Spieltage in der zweiten Liga bestritten haben, stellt die Partie für die Münchner den letzten Härtetest vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den SV Drochtersen/Assel.

Wann und wo spielt der HSV gegen den FC Bayern?

Am 15. August empfangen die Hamburger um 18 Uhr im Volksparkstadion den deutschen Meister.

HSV gegen FC Bayern im Livestream und TV verfolgen

Der Streamingdienst DAZN bringt euch die Partie auf den heimischen Smart-TV, PC, Smartphone oder Tablet. Darüber hinaus hat DAZN zahlreiche internationale Highlights aus der Premier League, der Primera Division sowie der Ligue 1 im Programm.

Zur Saison 2018/19 gibt es zudem erstmals Partien aus der Champions League sowie sämtliche Spiele der Europa League zu sehen. Hier findet ihr das komplette Programm.

Darüber hinaus überträgt auch Sport1 die Partie im Free-TV.

HSV-Programm: Zwischen Sandhausen und Erndtebrück

Nach dem Fehlstart gegen Holstein Kiel will der Hamburger SV am zweiten Spieltag gegen den SV Sandhausen Wiedergutmachung betreiben.

Drei Tage nach dem Test gegen die Münchner reisen die Rothosen dann in der ersten Pokal-Runde zu Regionalligist TuS Erndtebrück.

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Auswärts So., 12.08 13.30 Uhr 2. Liga SV Sandhausen HSV Mi., 15.08 18 Uhr Testspiel HSV FC Bayern Sa., 18.08 18.30 Uhr DFB-Pokal Tus Erndtebrück HSV Mo., 27.08 20.30 Uhr 2. Liga HSV Arminia Bielefeld Sa., 01.09. 13 Uhr 2. Liga Dynamo Dresden HSV Sa., 15.09. 13 Uhr 2. Liga HSV FC Heidenheim

FC Bayern-Programm: Erst Frankfurt, dann Drochtersen/Assel

Niko Kovac erlebt am Sonntag mit der Partie gegen Eintracht Frankfurt im Supercup eine Reise in die Vergangenheit. Nach dem verlorenen Pokalfinale gegen die Hessen sind die Münchner auf Wiedergutmachung aus, ehe sechs Tage später die Pokalpartie in Drochtersen ansteht.