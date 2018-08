FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac vor dem Supercup im Liveticker

Niko Kovac kann am Sonntag im Supercup gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr im LIVETICKER) den ersten Titel mit dem FC Bayern München gewinnen. Am Freitag ab 13 Uhr spricht der Nachfolger von Jupp Heynckes zur Presse. Hier entgeht euch nichts.

13.09: "Wir werden immer auf die Stärken und Schwächen des Gegners eingehen. Die, mit denen ich zusammengearbeitet habe, kenne ich aus dem Effeff."

13.09: "Der Stand der Nationalspieler, die etwas später kamen, ist gut. Ich war selbst ein bisschen überrascht."

13.08: "Tolisso hat die Zeit verdient. Er darf bis zum 12. Urlaub machen."

13.08: "Ante hat sehr, sehr gute spielerische Ansätze und einen immens großen Willen. Sie wissen aber schon, wer auf unseren Außenpositionen spielt? Deswegen hätte eine Verpflichtung keinen Sinn gemacht."

13.07: "Ich möchte der Eintracht gratulieren, dass der Klub mit Ante Rebic verlängern konnte. Ich weiß, dass er sich in Frankfurt sehr wohlfühlt. Er ist dort ein Idol."

13:06: "Leon Goretzka ist zurecht beim FC Bayern. Ich gehe davon aus, dass er hier eine große Rolle spielen wird."

13.05: "Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Ich gehe davon aus, dass die Fans nicht vergessen haben, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren geleistet haben. Mit dem Pokalsieg haben wir alles richtig gemacht. Ich hoffe, es wird positiv. Wenn nicht: okay."

13.03: "Die Jungs wissen dass sie das Pokalfinale verloren hat, gegen eine Mannschaft die an dem Tag sehr gut gespielt hat. Jetzt fahren sie nach Frankfurt und wollen das wettmachen."

13.02: "Wir haben keine Verletzten und sind alle wohlauf. Es wird ein besonderes Spiel, ich komme in eine tolle Stadt zurück. Wir haben den ersten Titel zu holen. Viele sagen, dass es kein wichtiger Titel ist aber ich sehe das genau anders. Supercup-Sieger werden will jeder."

13.00: Es geht los. Kovac ist da.

Vor dem Beginn: Sollten die Bayern am Sonntag den Supercup gewinnen, würden sie sich in einen illustren Kreis einreihen. Alle Supercup-Sieger im Überblick:

Supercup: Alle Sieger des deutschen Prestigepokals von 1987 bis 2017 © getty 1/22 Pokalsieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München streiten sich am Sonntag um den ersten Titel der Saison: den DFL Supercup. In der Vergangenheit waren die Bayern in diesem Wettbewerb alles andere als unbesiegbar. SPOX blickt auf die Titelträger. © imago 2/22 Die ersten drei Auflagen waren inoffizielle Supercup-Finals. 1941 gewann der Dresdner SC mit 4:2 gegen Schalke, 1977 besiegte Borussia Mönchengladbach den HSV mit 3:2, 1983 schlug der FC Bayern München den HSV mit 4:2 i.E. (Bild) © getty 3/22 1987: FC Bayern München - Hamburger SV 2:1 © getty 4/22 1988: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:0 © getty 5/22 1989: Borussia Dortmund - FC Bayern München 4:3 © imago 6/22 1990: FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 4:1 © imago 7/22 1991: 1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen 3:1 © getty 8/22 1992: VfB Stuttgart - Hannover 96 3:1 © getty 9/22 1993: Werder Bremen - Bayer Leverkusen 7:6 i.E. (2:2) © getty 10/22 1994: Werder Bremen - FC Bayern München 3:1 n.V. © getty 11/22 1995: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1:0 © getty 12/22 1996: Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern 4:3 i.E. (1:1) © getty 13/22 2008 (inoffiziell): Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:1 © getty 14/22 2009 (inoffiziell): Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:1 © getty 15/22 2010: FC Bayern München - FC Schalke 04 2:0 © getty 16/22 2011: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 4:3 i.E. (0:0) © getty 17/22 2012: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 © getty 18/22 2013: Borussia Dortmund - FC Bayern München 4:2 © getty 19/22 2014: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 © getty 20/22 2015: VfL Wolfsburg - FC Bayern München 5:4 i.E. (1:1) © getty 21/22 2016: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 © getty 22/22 2017: FC Bayern München - Borussia Dortmund 5:4 i.E. (2:2)

Vor dem Beginn: SPOX hat Niko Kovac beim Trainingslager am Tegernsee beobachtet. Wie arbeitet er? Welche Ideen hat er? Hier gibt es Antworten.

Vor dem Beginn: Wenige Stunden vor der Bayern-PK verkündet Eintracht Frankfurt die Vertragsverlängerung mit Ante Rebic. Der kroatische Nationalspieler wurde nicht zuletzt auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut Angaben der SGE schlug der Flügelstürmer "wirtschaftlich bessere Angebote" aus.

Vor dem Beginn: Die Pressekonferenz mit Niko Kovac startet um 13 Uhr.

Wo kann ich die Bayern-PK mit Niko Kovac im TV und Livestream sehen?

Der FC Bayern bietet die Presserunde mit Kovac auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal im Livestream an.

