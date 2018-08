FC Bayern München-News und -Gerüchte: Thomas Müller bezieht Stellung zum WM-Aus

Thomas Müller hat sich zum frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Außerdem reist der FC Bayern ins Trainingslager am Tegernsee.

Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.

Bayerns Müller zum WM-Aus: "Riesige Motivation mitgenommen"

Thomas Müller hat im Gespräch mit dem vereinseigenen FCBayernTV nochmals auf das frühe WM-Aus der deutschen Elf in Russland zurückgeblickt. "Natürlich ist man direkt nach dem Ausscheiden extrem damit beschäftigt gewesen. Mit so einer Art von Misserfolg kann man schlecht umgehen", beschrieb Müller seine damalige Gemütslage.

Die ersten Tage nach der Rückkehr seien für Müller "nicht die schönsten meines Lebens" gewesen, allerdings habe der Offensivakteur die Geschehnisse mittlerweile verarbeitet und geht motiviert in die neue Saison: "Was ich aus diesen Überlegungen aber mitgenommen habe ist einfach riesige Motivation für die Zukunft, sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft."

Thomas Müllers Leistungsdaten in der Nationalmannschaft

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Weltmeisterschaft 13 10 6 Europameisterschaft 11 0 1 WM-Qualifikation 19 9 13 EM-Qualifikation 19 12 9 Freundschaftsspiele 28 7 7 Gesamt 90 38 36

FC Bayern startet ins Trainingslager am Tegernsee

Die Münchner starten am Donnerstag ins zweite Trainingslager am Tegernsee.

Nachdem die Teilnehmer der Weltmeisterschaft während des ersten Trainingslagers in den USA noch separat in München trainierten, stehen Niko Kovac in Rottach-Egern bis auf Weltmeister Corentin Tolisso zum ersten Mal alle Spieler zur Verfügung.

FC Bayern stellt Neuzugang Leon Goretzka vor

Vor der Abreise an den Tegernsee stellen die Münchner ihren bislang einzigen externen Neuzugang auf der Spielerseite vor. Ab 13 Uhr stellt sich Nationalspieler Leon Goretzka den Fragen der Journalisten.

© getty

Sowohl auf FC Bayern.tv als auch auf der Facebook- und der Youtube-Seite der Münchner wird die Pressekonferenz im Livestream übertragen.