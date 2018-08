Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel heute im Liveticker: FC Bayern gegen Chicago Fire live

Am Dienstag, den 28.08.2018 bekommt Bastian Schweinsteiger beim FC Bayern München sein Abschiedsspiel. Die Bayern-Legende gastiert mit seinem neuen Verein Chicago Fire in der Allianz Arena. Hier könnt ihr Schweinis Abschiedsspiel heute live im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird tagsüber regelmäßig aktualisiert. Ab 20 Uhr verpasst ihr in unserem Liveticker zum Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger nichts.

Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel, Liveticker: FC Bayern gegen Chicago Fire heute live

9.38 Uhr: Schweinsteiger wechselte 1998 in die Jugend der Bayern. Nach über zehn Jahren bei den Profis verließ Schweini die Bayern im Sommer 2015 und wechselte zu Manchester United. Im März 2017 schloss er sich Chicago Fire an.

© getty

Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel heute live in der Allianz Arena: Anpfiff

Die Partie wird am Dienstag um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena angepfiffen. Die Fassade des Stadions wird Schweinsteiger zu Ehren am Dienstag mit einer großen, weißen 31 erstrahlen. Schweinsteiger lief bei den Bayern mit der Rückennummer 31 auf.

"Es war eine großartige Zeit. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wieder den Rasen der Allianz Arena zu betreten, Freunde und Bekannte wiederzusehen. Und die Fans natürlich. Ich war seit meinem letzten Spiel nicht mehr dort", wird die Bayern-Legende auf der Homepage der Bayern zitiert.

Der heute 34-Jährige weiter: "Damals hatte ich nicht die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass mir der FC Bayern jetzt so ein Abschiedsspiel ermöglicht."

Bastian Schweinsteiger beim FC Bayern: Titel, Rekorde

In seiner Zeit bei den Bayern sammelte Schweinsteiger zahlreiche Titel. Für den deutschen Rekordmeister stand er alleine in der Bundesliga 342 Mal auf dem Platz, wobei er 45 Tore erzielte.

In der Champions League sammelte die Schweinsteiger 89 Einsätze (12 Tore), im DFB-Pokal 47 (9 Tore). Hier gibt es eine Übersicht über seine Titelsammlung: