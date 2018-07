Robert Lewandowski vom FC Bayern startet wohl letzten Wechselversuch

Matchroom Boxing Sa ab 19:00 Whyte vs. Parker: Der Boxen-Kracher im Livestream 1. HNL Live Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Club Friendlies Lyon -

VfL Wolfsburg International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona -

Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar Superliga FC Kopenhagen -

Aalborg International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians

Robert Lewandowski hat nach Informationen von Sky Sport seinen Wunsch von einem Abgang vom FC Bayern München noch nicht aufgegeben. Der polnische Stürmer plant demnach ein letztes persönliches Gespräch mit Bayern-Coach Niko Kovac, um ihn und die Verantwortlichen von einem Transfer zu überzeugen.

Der 29-Jährige, der seit Mittwoch im Training des deutschen Rekordmeisters ist, will offenbar nach der USA-Reise seine Gedanken Kovac mitteilen. Am Montag kehrt der FC Bayern aus dem Trainingslager in den USA zurück. Lewandowski soll angeblich damit argumentieren, dass sich ein Verbleib gegen den Willen des Stürmers negativ auf den sportlichen Erfolg des Vereins auswirken kann.

Zuletzt teilte Kovac dem Polen in einem Telefonat mit, dass er fest mit ihm plane. "Ich freue mich auf ihn. Er ist ein Weltklassestürmer, der in München noch viel leisten wird. Wir rücken nicht davon ab, dass er in München bleibt", sagte Kovac bei der ersten Pressekonferenz als Bayern-Coach.

Chelsea und Manchester United angeblich an Lewandowski interessiert

Lewandwoski träumte immer wieder von einem Wechsel zu Real Madrid, doch die Königlichen scheinen weiterhin nicht an einem Transfer des Torjägers interessiert zu sein. Medienberichten zufolge meldeten unter anderem Manchester United und der FC Chelsea ihr Interesse an.

Sein Berater Pini Zahavi sagte vor einigen Wochen der Sport Bild: "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht." Lewandowskis Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis Juni 2021.

Robert Lewandowski: Seine Leistungsdaten beim FC Bayern München