James Rodriguez stellt klar: "Ich denke nur an den FC Bayern München"

James Rodriguez vom FC Bayern München hat sich zu den Gerüchten um seine Zukunft geäußert und Gedanken an eine Rückkehr zu Real Madrid dementiert.

"Ich weiß, dass es viele Gerüchte gibt", sagte der Kolumbianer auf einem Pressetalk des FCB: "Aber ich bin glücklich in München, das ist meine Gegenwart und ich denke nur an den FC Bayern."

Zuletzt wurde immer wieder berichtet, dass James, der aktuell von Real an die Münchner ausgeliehen ist, zurück in die spanische Hauptstadt wolle. Auch die Königlichen sollen sich um eine Rückholaktion bemühen.

Der FC Bayern schob etwaigen Überlegungen aber stets einen Riegel vor. Laut des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge wird man die Kaufoption 2019 ziehen und den offensiven Mittelfeldspieler somit fest verpflichten.

James will die Champions League mit dem FC Bayern gewinnen

In der letzten Saison gelangen James in der Bundesliga sieben Tore sowie elf Assists. Eine erfolgreiche Spielzeit also, findet der 27-Jährige. "Wenn ich auf mein erstes Jahr mit dem FC Bayern zurückblicke, dann bin ich sehr zufrieden. Aber ich möchte dieses Jahr mehr Titel gewinnen und dabei einen Mehrwert für die Mannschaft darstellen", sagte der kolumbianische Nationalspieler.

Konkret wünscht er sich vor allem einen internationalen Titel: "Wir haben einen sehr homogenen Kader, mit dem alles möglich ist. Ich möchte unbedingt die Champions League mit dem FC Bayern gewinnen."

James' Statistiken beim FC Bayern