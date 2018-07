FC Bayern: Wechsel von Stuttgarts Benjamin Pavard offenbar perfekt

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Der Wechsel von Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München im Sommer 2019 ist offenbar perfekt. Das berichtet der kicker unter Berufung auf einen Insider.

Demnach sei bereits nach dem letzten Bundesligaspiel der vergangenen Saison, als der VfB in München gastierte und mit 4:1 gewann, "alles geregelt" worden. Pavard steht in Stuttgart zwar noch bis 2021 unter Vertrag, besitzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro für den kommenden Sommer.

In diesem Jahr könnte Stuttgart Pavard wohl noch für eine deutlich höhere Summe verkaufen. Einem vorzeitigen Verkauf erteilte VfB-Sportvorstand Michael Reschke aber eine Absage: "Wir verzichten gerne auf sehr viel Geld, wenn er dafür noch ein weiteres Jahr bei uns spielt."

Der 22-jährige Verteidiger wechselte 2016 für rund vier Millionen Euro von OSC Lille zum VfB. Mit starken Leistungen spielte er sich in die französische Nationalmannschaft, wo er bei der WM in Russland Stammspieler ist.

Pavards Leistungsdaten für den VfB Stuttgart