FC Bayern München: Wer war die beste Nummer 5 aller Zeiten beim FCB?

In der Geschichte des FC Bayern München trugen viele Vereinsgrößen das Trikot mit der Nummer 5. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem FCB-Trikot gewesen ist.

Die Geburtsstunde der 5: Franz Beckenbauer

Kein Spieler in der Geschichte des Fußballs ist so eng verknüpft mit der Nummer 5 wie Franz Beckenbauer. Der Münchner wurde im Trikot mit dieser Nummer beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft als "Kaiser Franz" berühmt und galt zu seiner aktiven Zeit als einer der besten Fußballer der Welt. Beckenbauer prägte die erste erfolgreiche Ära des FC Bayern entscheidend mit und führte die Nationalmannschaft zum zweiten WM-Titel.

Weltmeister 1974

Europameister 1972

3x Europapokal der Landesmeister

5x Deutscher Meister

4x DFB-Pokalsieger

2x Europas Fußballer des Jahres

Franz Beckenbauer FC Bayern München Spiele 533 Tore 57 Assists 72

1978 bis 1991: Klaus Augenthaler

Der Libero blieb in seiner Laufbahn als Profi stets dem FC Bayern treu. 1977 schaffte er den Sprung zu den Profis und feierte dort bis 1991 etliche Erfolge. Augenthaler war lange Zeit Kapitän und vor allem für seine weiten Pässe sowie seine Freistöße bekannt. 1989 gelang ihm mit einem Treffer aus 50 Metern das Tor des Jahrzehnts.

Auch als Trainer begann "Auge" seine Karriere beim FC Bayern und war von 1992 bis 1997 Co-Trainer der Profimannschaft. Es folgten Cheftrainer-Positionen beim 1. FC Nürnberg, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und der SpVgg Unterhaching.

Weltmeister 1990

7x Deutscher Meister

3x DFB-Pokalsieger

Klaus Augenthaler FC Bayern München Spiele 546 Tore 73 Assists 17

1992 bis 1999: Thomas Helmer

Als zum damaligen Zeitpunkt teuerster Transfer der Bundesligageschichte wechselte Helmer 1992 mit 27-Jahren für 7,5 Millionen D-Mark von Borussia Dortmund zum FC Bayern München.

Helmer ist für eines der kuriosesten Tore der Bundesligageschichte berühmt: Am 32. Spieltag der Saison 1993/94 erzielte er nach einer Ecke das sogenannte Phantomtor: Obwohl der Verteidiger gegen den 1. FC Nürnberg den Ball neben den linken Pfosten setzte, entschied Schiedsrichter Osmers auf Tor.

Der Irrtum wurde letztlich aufgelöst und ein Wiederholungsspiel angesetzt, in deren Folge die Clubberer abstiegen. Das Ergebnis aus dem ersten Spiel hätte für den Klassenerhalt gereicht. Linienrichter Jörg Jablonski kostete das Helmer-Tor die Karriere

Europameister 1996

UEFA-Pokalsieger 1996

3x Deutscher Meister

2x DFB-Pokalsieger

Thomas Helmer FC Bayern München Spiele 244 Tore 31 Assists 16

2007 bis 2014: Daniel Van Buyten

Der Abwehrhüne kam 2007 für eine Ablösesumme von acht Millionen Euro vom Hamburger SV und blieb bis zu seinem Karriereende 2014. Trotz großer Konkurrenz auf seiner Position erhielt der Belgier in acht Jahren beim deutschen Rekordmeister viel Einsatzzeit in der Innenverteidigung der Münchner und stand beispielsweise im Champions-League-Finale 2010 gegen Inter Mailand über 90 Minuten auf dem Platz.

Champions-League-Sieger 2013

4x Deutscher Meister

4x DFB-Pokalsieger

Daniel van Buyten FC Bayern München Spiele 239 Tore 28 Assists 11

seit 2016: Mats Hummels

Hummels wurde erst im zweiten Anlauf zu einer festen Größe beim FC Bayern. Bereits von 1995 bis 2008 spielte er für die Jugendteams und die zweite Mannschaft, kam aber in diesem Zeitraum nur zu einem Einsatz bei den Profis. Nach einem Wechsel zu Borussia Dortmund kehrte er 2016 als gestandener Bundesliga-Profi für eine Ablöse von 35 Millionen Euro zu seinem Heimatklub zurück und ist dort gesetzt.

Weltmeister 2014

4x Deutscher Meister

1x DFB-Pokalsieger

Mats Hummels FC Bayern München Spiele 85 Tore 6 Assists 7

Die Spieler des FC Bayern München mit der Nummer 5 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.