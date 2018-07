FC Bayern: Pressekonferenz zum Trainingsstart mit Niko Kovac und Serge Gnabry

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Brasilien -

Nach der von Misstönen begleiteten Verpflichtung von Niko Kovac als Nachfolger von Jupp Heynckes startet der Kroate heute als neuer Trainer des FC Bayern München in die Saisonvorbereitung mit dem deutschen Rekordmeister. Ab 11 Uhr stellen sich Kovac, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Serge Gnabry, der von seiner Leihe zur TSG 1899 Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister zurückkehrt, den Fragen der Journalisten. Hier entgeht euch nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC-Bayern-PK mit Niko Kovac und Serge Gnabry im Liveticker

10:39: Parallel zum Vorbereitungsstart des Rekordmeisters schreiten auch die Umbauarbeiten in der Allianz Arena weiter voran. Zum Testspiel gegen Manchester United am 5. August können die Fans dann das erste Mal das umgebaute Stadion bewundern.

10:36: In seinen beiden Jahren bei Werder Bremen und der TSG 1899 Hoffenheim stellte Gnabry mit 21 Treffern und neun Vorlagen in 49 Ligaspielen unter Beweis, dass er das Potential besitzt, um sich auch in München durchzusetzen.

10:33: Zusammen mit dem ebenfalls in der Schlussphase der Saison verletzten Kingsley Coman steht Gnabry für den Umbruch auf den offensiven Flügeln beim FC Bayern und soll die Alt-Stars Franck Ribery und Arjen Robben entlasten.

10:17: Zwar wird Gnabry den Pressevertretern Rede und Antwort stehen, an der ersten Trainingseinheit wird er hingegen noch nicht teilnehmen. Nach seinem in der Schlussphase der letzten Saison erlittenen Muskelbündelriss, welcher Gnabry auch die WM-Teilnahme kostete, absolviert der 22-Jährige aktuell noch ein individuelles Programm.

10.13 Uhr: Bereits im vergangenen Sommer hatten die Bayern Gnabry von Werder Bremen verpflichtet, ihn aber postwendend an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Unter Trainer Julian Nagelsmann konnte der Offensivspieler nochmal deutliche Fortschritte machen und will sich jetzt dem Konkurrenzkampf beim FC Bayern stellen.

10.10 Uhr: Niko Kovac, Hasan Salihamidzic und Serge Gnabry sind heute bei der Pressekonferenz zum Trainingsstart des FC Bayern ab 11 Uhr zu Gast.

Wo kann ich die Bayern-PK mit Kovac und Gnabry im TV und Livestream sehen?

Sowohl auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal als auch auf Sky Sport News HD könnt ihr die Vorstellung von Kovac und Gnabry sowohl im TV als auch im Livestream verfolgen.

FC Bayern: Trainingsstart ohne WM-Fahrer

Zum Auftakt in sein neues Abenteuer beim FC Bayern muss Niko Kovac zunächst noch auf die deutschen WM-Fahrer Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Leon Goretzka und Thomas Müller verzichten. Auch David Alaba, der noch im Sonderurlaub weilt, und Arturo Vidal, der eine Verletzung auskuriert, werden erst im Laufe des Julis das Training aufnehmen.

Mit Javi Martinez, Franck Ribery, Arjen Robben oder Rückkehrer Renato Sanches ist dennoch reichlich Prominenz beim Trainininsgauftakt anwesend. Aufgrund von Umbauarbeiten an der Säbener Straße sind ab 16 Uhr weder Fans noch Medien zur ersten Einheit zugelassen.

Der Fahrplan des FC Bayern München in der Vorbereitung