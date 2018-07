FC Bayern, News und Gerüchte - Rummenigge: Werden Kaufoption für James ziehen

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat angekündigt, dass der FC Bayern München die Kaufoption für James Rodriguez 2019 ziehen wird. Ex-Spieler Badstuber äußerte sich zudem über einen möglichen Pavard-Wechsel und bei einem Rebic-Transfer gebe es wohl Grenzen.

Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern wird Kaufoption bei James laut Rummenigge ziehen

James Rodriguez geht in seine zweite Bayern-Saison als Leihspieler von Real Madrid. Im Sommer 2019 besitzt der Rekordmeister eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Dollar für den Kolumbianer. Dazu sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagabend in Philadelphia, dass man diese Option "Stand heute mit ziemlich großer Sicherheit ziehen" werde.

Und: "Wir sind sehr happy mit dem Spieler, der sehr glücklich bei uns ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er lange bleiben wird." In der Bundesliga stand James 23 Mal für Bayern auf dem Rasen, wobei ihm sieben Tore und elf Assists gelangen.

James' Statistiken beim FC Bayern

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 23 7 11 Champions League 12 1 2 DFB-Pokal 4 - 1

Benjamin Pavard zum FC Bayern? Holger Badstuber nimmt Stellung

Holger Badstuber, Verteidiger-Kollege von Weltmeister Benjamin Pavard beim VfB Stuttgart, hat zu den Wechselgerüchten des 22-Jährigen Stellung genommen. Pavard, der von Bayern umworben wird, habe sich schon bei Badstuber erkundigt, wie es beim FCB so sei. "Das ist bei meiner Vita doch normal", sagte Badstuber der SportBild.

Allerdings: "Ich würde keinem Spieler zu etwas für seine Entscheidung raten." Er sei sich aber sicher, dass Pavard als Weltmeister die Qualität für einen Topklub habe. "Ein Jahr mehr Erfahrung und Entwicklung bei uns" würden Pavard aber noch guttun.

Ante Rebic: Bayern will unter 50 Millionen Euro bleiben

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Ante Rebic Richtung München reißen nicht ab. Der Frankfurter Pokalsieger, der mit Kroatien jüngst Vizeweltmeister wurde, ist aber auch woanders heiß begehrt. So wären laut SportBild Jose Mourinho und Manchester United bereit, 50 Millionen Euro für den Angreifer auf den Tisch zu legen, während die Münchner bei einem möglichen Transfer deutlich unter diese Marke bleiben wollen.

Renato Sanches das persönliche Projekt von Niko Kovac?

Präsident Uli Hoeneß hatte vom neuen Bayern-Trainer Niko Kovac gefordert, dass dieser Spieler besser machen solle. Der Portugiese Renato Sanches könnte ein Beleg dafür sein, dass Kovac das gelingt - die Formkurve des Mittelfeldspielers zeigt nach oben, unter anderem traf er sehenswert im Testspiel gegen Paris St. Germain.

Allerdings hat die SportBild beobachtet, dass es noch viel Arbeit gibt: Bei einer Fitness-Übung im Training, bei der die Spieler in den Seitstand gehen sollten, sei Sanches einfach umgefallen.